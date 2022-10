Liberálové vyzývají Bidena, aby přehodnotil strategii pro Ukrajinu

25. 10. 2022

Skupina 30 liberálů ve Sněmovně reprezentantů naléhá na prezidenta Bidena, aby zásadně změnil svou strategii v otázce války na Ukrajině a pokračoval v přímých jednáních s Ruskem, což je poprvé, kdy na něj významní členové jeho vlastní strany naléhají, aby změnil svůj přístup k Ukrajině.

Dopis, který skupina v pondělí zaslala Bílému domu a o němž jako první informoval deník Washington Post, by mohl vytvořit na Bidena další tlak, protože se snaží udržet domácí podporu pro válečné úsilí v době, kdy v regionu nastává potenciálně obtížná zima, a republikáni hrozí, že pokud znovu obsadí Kongres, omezí pomoc Ukrajině, informuje Washington Post.

V dopise 30 demokratů vedených Pramilou Jayapal, předsedkyní kongresové progresivní skupiny, vyzývá Bidena, aby bezprecedentní ekonomickou a vojenskou podporu, kterou Spojené státy poskytují Ukrajině, spojil s "aktivním diplomatickým tlakem a zdvojnásobil úsilí při hledání realistického rámce pro příměří".



Demokraté jsou konkrétně znepokojeni tím, že Spojené státy nevedou s Ruskem pravidelný dialog v rámci snahy o ukončení vleklé války, která si vyžádala tisíce mrtvých a 13 milionů vysídlených osob. Bidenova administrativa neústupně tvrdí, že je na Kyjevu, zda a kdy bude s Ruskem jednat, a argumentuje tím, že Ukrajinci jako svobodný národ by měli rozhodovat o svém osudu.



Mnozí demokraté se proti dopisu ostře ohradili, což Jayapal přimělo, aby v pondělí vydala prohlášení, v němž "objasňuje" postoj, který progresivisté v dopise nastínili, a zdůraznila, že stále podporují Ukrajinu a Bidenův závazek, aby Ukrajina byla zastoupena v jakýchkoli diskusích o její budoucnosti.



Někteří odborníci na Rusko tvrdí, že Moskva bude vyjednávat pouze se Spojenými státy. Tvrdí, že vzhledem k šířící se válečné devastaci je třeba této možnosti využít, a dodávají: "Alternativou k diplomacii je vleklý válečný konflikt, a to jak s jeho průvodními jistotami, tak s katastrofickými a neznámými riziky."

Zákonodárci také poznamenali, že sám Biden řekl, že nakonec bude muset dojít k vyjednávání, ačkoli nikdy neřekl kdy k tomu může dojít.



"Nic o Ukrajině bez Ukrajiny. Je to jejich území. Nebudu jim říkat, co mají a nemají dělat," řekl Biden v červnu. "Ale zdá se mi, že v určitém okamžiku zde bude muset dojít k diplomatickému urovnání. A nevím co to obnáší."



Liberální demokraté upozorňují, že katastrofální důsledky války jsou stále více pociťovány daleko za hranicemi Ukrajiny, včetně zvýšených cen potravin a plynu ve Spojených státech a prudkého nárůstu cen pšenice, hnojiv a pohonných hmot, které způsobily celosvětový nedostatek potravin, nemluvě o nebezpečí jaderného útoku ze strany Moskvy.



