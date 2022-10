Rusko: "Normální lidé neprotestují". Návrat trestní psychiatrie

26. 10. 2022

Využití psychiatrie proti disidentům, jeden z nejznámějších aspektů posledních let existence Sovětského svazu, se vrací do Putinova Ruska. V samotném Nižním Novgorodu byly zaznamenány tři dobře zdokumentované případy zneužívání psychiatrie siloviky proti těm, kteří protestují proti tomu, co provádějí úřady.