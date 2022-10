Německo: Sociolog Welzer kritizuje dlouhý potlesk pro ukrajinského nositele mírové ceny. Kontruje Melnyk

26. 10. 2022

Ukrajinský autor Serhij Žadan získal mírovou cenu německých knihkupců. Ve své děkovné řeči varoval před falešným pacifismem. Sociolog Harald Welzer nyní kritizoval velký jásot po projevu – a ex-velvyslanec Melnyk mu okamžitě odporoval. Ukrajinský autor Serhij Žadan získal mírovou cenu německých knihkupců. Ve své děkovné řeči varoval před falešným pacifismem. Sociolog Harald Welzer nyní kritizoval velký jásot po projevu – a ex-velvyslanec Melnyk mu okamžitě odporoval.

Sociolog Harald Welzer kritizoval minutové ovace ve stoje pro ukrajinského autora Serhije Žadana při předávání Ceny míru ve frankfurtském Paulskirche. V Německu se každý cítí neustále vyzýván, aby přijal perspektivu napadených Ukrajinců, řekl Welzer v pondělí večer v Lit.Cologne Spezial v Kolíně nad Rýnem.

Německo ve skutečnosti není stranou války, ale třetí stranou se všemi možnostmi, které to otevírá ve prospěch Ukrajiny. "Tato permanentní záměna, která vede k potlesku trvajícímu několik minut, když jsou učiněna taková prohlášení, je z hlediska etiky přesvědčení přehnané úsilí."

Žadan ve svém projevu ve Frankfurtu kritizoval, že někteří evropští intelektuálové a politici obvinili Ukrajince z toho, že se odmítají vzdát. Mluvil o falešném pacifismu. Někteří jsou zjevně ochotni "znovu spolknout totální zlo bez zábran", ve prospěch osobních materiálních zisků.

Welzer v Kolíně nad Rýnem řekl: "Upřímně řečeno – další kritický komentář, kvůli kterému se pravděpodobně znovu dostanu do problémů: Změna civilizované řeči, kterou mimo jiné vyjadřuje v určitých větách nositel Ceny míru ve vztahu k odpůrci - chápu, že psychologicky z jeho pohledu nechci vůbec kritizovat - ale nejsou přínosem pro civilizaci, jsou součástí decivilizačního procesu, který iniciovali jiní. A skutečný kulturní úspěch nás, třetích stran, by spočíval právě v tom, že se nenecháme vtáhnout do tohoto decivilizačního procesu."

Kritika Welzerovy námitky přišla přímo z Ukrajiny. Bývalý velvyslanec v Německu Andrij Melnyk vědce tvrdě napadl na Twitteru. "Profesor Dr. Harald Welzer je pro německou vědu skutečným oříškem a pro německou společnost morální spodinou. Fuj," napsal v úterý Melnyk.

