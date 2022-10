Rusko na Ukrajině nepoužije jaderné zbraně – už dost s vašimi strašidelnými fantaziemi

26. 10. 2022

čas čtení 1 minuta

Neexistuje žádný zřejmý ukrajinský cíl, který by stál za masivní geopolické důsledky jaderného úderu, takže si myslím, že je to krajně nepravděpodobné, napsal Robert E. Kelly. Neexistuje žádný zřejmý ukrajinský cíl, který by stál za masivní geopolické důsledky jaderného úderu, takže si myslím, že je to krajně nepravděpodobné,

Velkou část debat o nukleárních zbraních tvoří příšerný apokalypticismus, čemu Cheryl Roferová správně říká "nukeporn". Jaderné zbraně fascinují lidi děsivě podivným způsobem. Necháme se unést temnými fantaziemi o masové smrti a Mad Maxovi. Všechno je to velmi freudovská thanatovská podivnost. Dobrou zprávou tedy je, že Putin je pravděpodobně nepoužije, když mu nepomohou vyhrát, protože:

1. Na Ukrajině není žádný vojenský nebo infrastrukturní cíl, který by byť vzdáleně odpovídal takovému množství síly.

2. Globální odpor by výrazně převážil význam jakéhokoliv středního cíle, který by byl zvolen.

3. Ruská armáda na Ukrajině by tím pravděpodobně byla také zasažena.

4. Ukrajina by se stejně nevzdala.

Předpokládám, že Putin by mohl shodit strategickou jadernou nálož na město a zabít 200 000 lidí. Ale globální zpětná vazba z této jaderné genocidy by byla ještě extrémnější. NATO by pravděpodobně přímo vstoupilo do války; možná i Čína.

Zdroj v angličtině: ZDE

