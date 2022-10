Spolková vláda chce schválit vstup Číny do přístavu v Hamburku

26. 10. 2022

V boji o kontroverzní podíl čínské státní společnosti Cosco v kontejnerovém terminálu v přístavu Hamburk zřejmě došlo ke kompromisu. Čínská rejdařská společnost by se tedy měla mít možnost podílet na terminálu Tollerort pouze s menším podílem. V boji o kontroverzní podíl čínské státní společnosti Cosco v kontejnerovém terminálu v přístavu Hamburk zřejmě došlo ke kompromisu. Čínská rejdařská společnost by se tedy měla mít možnost podílet na terminálu Tollerort pouze s menším podílem.

Podle zpráv médií by nyní měla mít čínská skupina Cosco povoleno podílet se na kontejnerovém terminálu v Hamburku – ale pouze s menším podílem. Podle informací Süddeutsche Zeitung a Handelsblatt v pondělí večer se šest ministerstev, která předtím dohodu odmítla, dohodlo na kompromisu. Podle toho spolková vláda rozhodne o takzvaném částečném zamítnutí. To znamená, že čínská státní lodní společnost Cosco nemůže podle plánu převzít 35 % terminálu Tollerort, ale pouze 24,9 %.

Jako menšinový akcionář by pak skupina nemohla uplatňovat žádný formální vliv na management, píše Süddeutsche Zeitung. Podle informací dpa se tento kompromis rýsuje, resortní koordinace stále probíhá. Ve vládních kruzích se hovořilo o "nouzovém řešení".

Podle listu Süddeutsche Zeitung nebylo jasné, zda se rozhodne v kabinetu tuto středu, nebo průběžně. Kancléř Olaf Scholz (SPD) je považován za zastánce dohody, vicekancléř Robert Habeck a ministryně zahraničí Annalena Baerbocková (oba Zelení) se postavili proti.

V září 2021 se hamburská přístavní logistická společnost HHLA a čínský provozovatel terminálu Cosco Shipping Ports Limited dohodli na 35 % čínském podílu v terminálu HHLA v Tollerortu (CTT) v hanzovním městě. Skupina Cosco také provozuje čtvrtou největší lodní společnost na světě, jejíž kontejnerové lodě obsluhuje HHLA na CTT již 40 let. Výměnou za podíl chce Cosco udělat z CTT preferované překladiště v Evropě.

Široká kritika ze strany semaforové koalice a CDU/CSU

Město Hamburk a předseda vlády Šlesvicka-Holštýnska Daniel Günther jsou pro zapojení lodní společnosti, protože to považují za pozitivní pro ekonomický rozvoj přístavu. Nedávno se však objevila ostrá kritika a varování ze strany semaforové koalice a opozice před vstupem čínské státní společnosti a možným politickým vlivem Pekingu. Nedávno spolušéf zelených Omid Nouripour požádal o zamítnutí.

"Kancléř musí co nejdříve zastavit přístup Číny do částí hamburského přístavu," řekl o víkendu WELTu lídr regionální skupiny CSU Alexander Dobrindt. "Prodej zásobníků plynu Rusku by měl sloužit jako varování. Jednostranné závislosti na jediném regionu ve světě vytvářejí vlastní zranitelnost vůči vydírání a pocit nadřazenosti na druhé straně."

