Stát chybuje ve vykazování miliardových dotací. Hlídač státu a CESNET vyzývají k nápravě
6. 8. 2025
Kvůli chybám se CESNET v žebříčku největších soukromých příjemců dotací ocitl na 1. místě, přestože podle dat Hlídače státu by měl být až na 10. pozici. Chyba nevznikla na straně Hlídače státu, ale ve zdrojových datech státní správy, která Hlídač automaticky zpracovává tak, jak jsou zveřejněna. Na nesrovnalost upozornil CESNET po zveřejnění žebříčků.
„Sdružení CESNET není soukromou firmou, ale neziskovou vědecko-výzkumnou organizací, jejímž cílem není dosahování zisku. Členy sdružení jsou veřejné a státní vysoké školy a Akademie věd ČR. Získané prostředky CESNET investuje do rozvoje národní e-infrastruktury a do poskytování moderních IT služeb, pro podporu vědy, výzkumu, vzdělávání a rozvoje inovací v České republice,“ doplňuje Radovan Igliar, náměstek pro služby sdružení CESNET.
Hlavní zkreslení se týkalo projektu Národní repozitářová platforma pro výzkumná data. Ten byl v systému chybně uveden dvakrát – jednou u dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a podruhé duplicitně Ministerstvem pro místní rozvoj. Navíc částky byly připsány pouze koordinátorovi projektu – sdružení CESNET – a nikoli správně rozpočítány mezi všech deset zapojených institucí. „Paradoxní je, že zmíněný projekt má za cíl zpřístupnit vědecká data otevřeněji, což odpovídá misi Hlídač Státu.cz zpřístupňovat otevřená data,“ doplnil Igliar.
„Celková dotace ve výši 1,215 miliardy korun odpovídá součtu za všechny partnery projektu a celé období let 2024–2028. Ve stejném duchu je chybně zveřejněna také zálohová platba z roku 2024 ve výši 201,5 milionu korun, která byla v datech státu poukázána sdružení CESNET jakožto koordinátorovi. CESNET z této částky obdržel 85,9 milionu korun, zbytek připadl dalším devíti partnerům. Tyto platby navíc pokrývají nejen rok 2024, ale částečně i rok 2025, což dále zkresluje časové rozlišení reportu," vysvětluje Igliar.
„Hlídač státu pracuje s oficiálními daty tak, jak je stát poskytuje. V tomto případě jsme přebrali chybný údaj, aniž bychom měli možnost ho na základě dostupných informací odhalit. Miliony záznamů o dotacích velmi důkladně čistíme, doplňujeme a kontrolujeme. Pokud ale podkladová data od státu nejsou přesná či úplná, jako v tomto případě, je nemožné zajistit stoprocentní správnost výstupů,“ vysvětluje Lenka Stryalová, ředitelka Hlídače státu.
Tento případ poukazuje na dlouhodobý systémový problém – stát eviduje dotace nejednotně a zmatečně. Hlídač státu při zpracování údajů pracuje s více než 320 různými formáty souborů, ručně i automaticky čistí data od duplicit a doplňuje chybějící informace. I přesto může docházet k nesrovnalostem, které mají zásadní dopad na interpretaci.
„Systém dotací je u nás složitý a nepřehledný. Pokud má veřejnost i odborníci rozumět tomu, kam skutečně tečou peníze, je potřeba sjednotit metodiku, standardizovat výstupy a zlepšit kvalitu dat. Tento případ ukazuje, že je co zlepšovat – a že je to nezbytné,“ dodává Stryalová.
