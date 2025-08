Další proizraelské lži

6. 8. 2025

čas čtení 1 minuta

Na tomto příkladu lze "krásně" demonstrovat dezinformace šířené podporovateli Izraele.







1# Ve zprávě je jasně uvedeno, že potraviny získali mírumilovně hladovějící lidé, nebo je násilně ukořistily ozbrojené skupiny. Nikde není uveden poměr, jakou část získal kdo. Hladoví zoufalí lidé udělají vše, aby se k potravinám dostali.





2# Ve zprávě není nikde uvedeno, že by těmi ozbrojenými skupinami byl myšlen Hamás. V Gaze operují další ozbrojené skupiny včetně těch podporovaných Izraelem (ty mají napojení na IS). Nemáme nejmenší tušení, kdo to byl. Samozřejmě až na podporovatele Izraele, ti mají, jako všichni konzumenti dezinformací, jasno.