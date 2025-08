Izrael vyvraždil za posledních 24 hodin dalších 135 lidí a 771 jich zranil

6. 8. 2025

čas čtení 8 minut

Large crowd gather in Vienna to protest against Israel’s starvation of Gaza When was the last time Europe saw an international movement like this? pic.twitter.com/cVv8vN5OcZ



„V Gaze je hlad“: Protiváleční demonstranti se shromáždili v jižním Izraeli a požadují stažení izraelské armády z pásma Gaza



Desítky protiválečných demonstrantů protestují na křižovatce Yad Mordechai v jižním Izraeli.



Demonstranti, organizovaní hnutím Standing Together, drží fotografie dětí z Gazy a skandují: „V Rafahu, v Eshkolu, nechte děti vyrůst“ a „V Gaze je hlad, okamžitě opusťte pásmo“.



Humanitární organizace varují, že izraelské požadavky mohou zablokovat životně důležitou pomoc v Gaze a na Západním břehu



Organizace spojených národů a několik humanitárních organizací vyzývají Izrael, aby upustil od požadavku na poskytnutí osobních údajů palestinských zaměstnanců, protože by to mohlo ochromit životně důležitou humanitární pomoc na Západním břehu, ve východním Jeruzalémě a v Gaze. ON se obává, že jakmile poskytne Izraeli údaje o svých pracovnících v Gaze, Izrael je vyvraždí.



Ve svém středečním prohlášení Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí uvedl, že pokud tyto nevládní organizace nevyhoví, Izrael je může do 9. září odregistrovat, „čímž je donutí stáhnout veškerý mezinárodní personál a zabrání jim poskytovat Palestincům kritickou humanitární pomoc zachraňující životy“.



Tento požadavek je součástí předpisů, které Izrael přijal na začátku tohoto roku a které podle orgánu OSN „zahrnují možné důsledky za veřejnou kritiku politik a postupů izraelské vlády“.



Nevládní organizace, které nejsou registrovány podle nových izraelských předpisů, nesmějí posílat zásoby do Gazy. V červenci OCHA uvedla, že 29 nevládním organizacím bylo zabráněno v dodávkách pomoci do pásma, protože „neměly povolení“.



Šéf izraelského letectva viní z vysokých ztrát na životech civilistů v Gaze špatné vedení války



Vzhledem k tomu, že armáda nedokázala dosáhnout cílů současné operace v Gaze, narůstá napětí ve vedení IDF. Vnitřní kritika operace Gideon's Chariots, která začala již v rané fázi, dosáhla vrcholu na fóru generálního štábu minulý čtvrtek.



Během diskuse, která rychle přerostla v hádku, obvinil velitel izraelského letectva Tomer Bar velitele jižního velitelství Yaniva Asora z „neprofesionálního“ vedení operace, která způsobuje škody nevinným civilistům. Asor odpověděl: „Vy tam v Tel Avivu nemáte ponětí o tom, co se děje na frontě.“



Rozhovor, jehož obsah byl poprvé zveřejněn v deníku Yedioth Ahronoth, odhaluje hloubku nesoudržnosti armády ve světle neúspěchu operace a tlaku, který na vysoké představitele IDF vyvíjí politické vedení.



Izraelská policie zakázala jeruzalémskému muftímu vstup do mešity Al-Aqsa na šest měsíců kvůli "nebezpečnému" kázání



Jeruzalémský muftí šejk Muhammad Hussein byl na základě rozhodnutí velitele jeruzalémské policie na šest měsíců suspendován z mešity Al-Aqsa, uvedl jeho obhájce Khaldoun Najm. Hussein se hodlá obrátit na Nejvyšší soud, uvedl obhájce.



Muftí byl suspendován kvůli kázání, které tam pronesl 22. července a které údajně „ohrozilo veřejnou bezpečnost“. Podle Najma Husajn ve svém kázání hovořil o utrpení v pásmu Gazy a na Západním břehu.



Opoziční vůdce Lapid: „Okupace Gazy je velmi špatný nápad“



Premiér Benjamin Netanjahu se sešel s opozičním vůdcem Jairem Lapidem a vojenským tajemníkem, aby projednali bezpečnostní situaci.



„Řekl jsem Netanjahuovi, že okupace Gazy je velmi špatný nápad,“ řekl Lapid novinářům po schůzce. „Takový krok se nedělá, pokud vás nepodporuje většina lidí.“





Lapid také řekl, že „izraelský lid nemá o tuto válku zájem a zaplatí za ni příliš vysokou cenu“.

Izrael právě bombardoval kliniku UNRWA v Gaze. Ničí to, co zbylo ze zdravotního systému v Gaze, a média o tom vůbec neinformují.

Israelis spend the morning harassing & insulting Christian tourists, verbally abusing them and telling them to leave. pic.twitter.com/w4dgtvDTcv

Dr Ali Matar, a Palestinian intensive care specialist, received the body of his own mother while on duty at Nasser Medical Complex in the southern Gaza Strip. His mother was reportedly killed inside her tent by gunfire from Israeli military vehicles in the early morning hours. pic.twitter.com/h87DiDXEmP

Israeli settlers just proved it’s not about “security.”

It’s about cruelty.



They attacked Gaza aid trucks — wrecking shipments of oil, sugar & flour, slashing tires, injuring drivers.



This is starvation as a weapon.

This is genocide in plain sight. pic.twitter.com/VWbcOhilTo — Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 6, 2025



Dr. Abu Safiya je již více než 6 měsíců svévolně zadržován izraelskými úřady. Je vystaven týrání a dalšímu špatnému zacházení. Ve vězení zhubl o 40 kg. Jednejte ihned a požadujte jeho okamžité a bezpodmínečné propuštění.

Dr. Abu Safiya has been arbitrarily detained for over 6 months by Israeli authorities. He has been subjected to abuse and other ill-treatment. Act now and call for his immediate and unconditional release. pic.twitter.com/BX0iqYBNKi — Amnesty International USA (@amnestyusa) August 5, 2025

Pokud izraelská armáda nemá co skrývat ve svých vojenských a humanitárních operacích, ať do Gazy vpustí mezinárodní novináře.

If the IDF has nothing to hide with its military and aid operation, it should allow international journalists into Gazahttps://t.co/akfYfzz4p6 — Sky News (@SkyNews) August 6, 2025