Greenpeace a místní lidé podali stížnost k Evropské komisi kvůli dohodě o těžbě v dole Turów

“Chápeme aktuální situaci v energetice, ale zajištění energie Polsko jistě zvládne i bez porušování našich práv a ničení životního prostředí po dalších 22 let. Voda u nás opravdu brzy zmizí a bez ní zbyde jen krajina bez života. Proto žádáme komisi, aby jednala teď, než bude příliš pozdě,” říká Milan Starec, zástupce Sousedského spolku Uhelná.

„Po volbách na konci roku 2021 souhlasila nová česká vláda velmi rychle a netransparentně se slabými a nedostatečnými podmínkami smlouvy s Polskem a vyměnila tak české životní prostředí a životy místních lidí za peníze. Negativní dopady těžby v dole Turów se však kompenzovat nedají a z českého území bohužel stále mizí voda. Smlouva kryje porušování evropského práva ze strany polské těžební společnosti PGE, která chce v Turówě těžit dalších 22 let," říká koordinátorka uhelné kampaně Nikol Krejčová z Greenpeace.

Důležitým argumentem stěžovatelů pro Evropskou komisi je, že dohoda vede k porušení hned tří evropských směrnic. Jedná se o směrnici o přístupu k informacím o životním prostředí, směrnice o odpovědnosti za škody na životním prostředí a směrnice o hodnocení dopadů záměrů na životní prostředí.

„Česká republika porušuje evropské právo. Do podepsání dohody byly na vině polské úřady a polský těžař PGE. Podpisem dohody však ČR souhlasila s nelegální těžbou a sama sobě svázala ruce. Firma PGE od února do září 2022 těžila, aniž by měla zhodnocení dopadů těžby na životní prostředí, což je v naprostém rozporu s evropským právem. K porušení práva nicméně došlo i v několika dalších případech. Česká vláda se ale už nemohla těmto ústrkům bránit, jinak by porušila dohodu. Je to absurdní. Český Ústavní soud se dohodou odmítl zabývat, protože podle něj nespadá do jeho jurisdikce. Místní lidé a ekologické organizace se tedy obrací na Evropskou komisi, která jako jediná může ještě něco změnit," říká Petra Kalenská, právnička Frank Bold, která stížnost zpracovala.

Hlavní problém vidí stěžovatelé v tom, že dohoda nechrání zásoby vody v okolí dolu a nebrání jejich odtoku především z českého území. Poslední dostupné údaje naznačují, že za posledních 14 měsíců voda klesla na některých místech až o 8 metrů. Polský těžař však nemusí svou činnost dle dohody nijak omezovat. Dohoda mu nařizuje těžbu omezit až ve chvíli, kdy voda klesne o více jak 8 metrů za 6 měsíců. Stejný pokles za delší časový úsek ovšem dle dohody nevadí.

Stížnost se rozhodli podpořit i někteří europoslanci a europoslankyně. Skupina europoslanců včetně českého europoslance Mikuláše Peksy poslala dopis, ve kterém stížnost výslově podpořila a jehož adresátem je evropský komisař pro životní prostředí Virginijus Sinkievičius.

