"Je to středověká vize": Sílí obavy o práva LGBTQ+ v Itálii Meloniové

25. 10. 2022

čas čtení 5 minut



Sílí obavy, že by se krajně pravicová vláda v Itálii mohla pokusit ospravedlnit homofobii nebo manipulovat se zákonem o občanských svazcích





Marco Marras s duhovou vlajkou v ruce vstoupil na pódium na začátku mítinku Giorgie Meloniové na Sardinii během její předvolební kampaně, aby ji konfrontoval v otázce práv homosexuálů. Zatímco ho ochranka odháněla, student řekl vůdkyni Italských bratří, nyní první italské premiérce, že chce mít možnost uzavřít manželství a založit rodinu ve své zemi. Meloniová odpověděla: Meloni odpověděl: "Chcete toho hodně. Všichni něco chtějí - vy už máte občanské svazky,"



Jestliže homosexuálové v Itálii, zemi, která se ve zprávách pravidelně umisťuje na jednom z nejhorších míst v západní Evropě, pokud jde o práva LGBTQ+, již pochopili, že dosud získaná privilegia jsou chatrná, Meloniová dala výslovně najevo, že za její vlády se nezlepší. Marco Marras s duhovou vlajkou v ruce vstoupil na pódium na začátku mítinku Giorgie Meloniové na Sardinii během její předvolební kampaně, aby ji konfrontoval v otázce práv homosexuálů. Zatímco ho ochranka odháněla, student řekl vůdkyni Italských bratří, nyní první italské premiérce, že chce mít možnost uzavřít manželství a založit rodinu ve své zemi. Meloniová odpověděla: Meloni odpověděl: "Chcete toho hodně. Všichni něco chtějí - vy už máte občanské svazky,"Jestliže homosexuálové v Itálii, zemi, která se ve zprávách pravidelně umisťuje na jednom z nejhorších míst v západní Evropě, pokud jde o práva LGBTQ+, již pochopili, že dosud získaná privilegia jsou chatrná, Meloniová dala výslovně najevo, že za její vlády se nezlepší.





"Jednal jsem z pocitu povinnosti," řekl čtyřiadvacetiletý Marras. "Meloniová přijela do Cagliari, aby se setkala s publikem 'ano', s lidmi, kteří ji podporují a kteří jí říkají 'velká Giorgia'. Chtěl jsem ukázat něco, co její voliči nechtějí vidět ani přijmout - LGBT lidi - nejsme zrůdy, ale normální lidé, kteří chtějí základní práva. Ona mi prakticky odpověděla: 'Buď rád, že máš, co máš' - oni si myslí, že bych měl žít méněcenný život, protože jsem gay."



V sobotu složila přísahu vláda vedená Bratry Itálie, stranou s neofašistickým původem, jejímiž členy jsou krajně pravicová Liga Mattea Salviniho a Forza Italia Silvia Berlusconiho. Prvním formálním krokem k jejímu vzniku bylo zvolení dvou kontroverzních osobností: Ignazia La Russa, politika z hnutí Bratři Itálie, který sbírá fašistické suvenýry, a Lorenza Fontany, člena Ligy s protipotratovými a protihomosexuálními názory.



Itálie přijala zákon o občanských svazcích v roce 2016, kdy zemi vládla koalice vedená středolevicovou Demokratickou stranou, ale zákon se zastavil u legalizace homosexuálních sňatků, zatímco ustanovení, které by umožnilo osobě adoptovat dítě svého partnera stejného pohlaví, bylo po tlaku pravicových stran a katolické církve zrušeno.



Společným rysem vzletných projevů Meloniové, která o sobě říká, že je "křesťanskou matkou" a hájí tradiční rodinné hodnoty, je opakování jejího názoru, že dítě by měli vychovávat pouze heterosexuální rodiče.



IVF pro homosexuální páry je v Itálii zakázáno, což nutí lidi cestovat do zahraničí, aby se stali rodiči. Náhradní mateřství je mezitím přímo zakázáno a Meloniová navrhla rozšířit zákaz tak, aby byl trestný i pro homosexuální páry, které hledají náhradní matky v zahraničí.



"Je to šokující, můžete riskovat vězení nebo pokutu bez ohledu na to, kde na světě se vaše dítě narodí prostřednictvím náhradního mateřství," řekla Monica Savoca, která žije v sicilském městě Catania se svou španělskou manželkou Marií Carreras a jejich dvěma dětmi. "Tato diskuse o náhradním mateřství je součástí středověké vize. Po volbách jsme pocítili strach - oni si říkají 'umírnění', zatímco ve skutečnosti jde o vládu krajní pravice, která by v Evropě neměla existovat."



Některá města a obce v Itálii přijala homosexuální rodičovství, například tím, že umožnila, aby děti párů stejného pohlaví byly legálně registrovány s příjmeními obou rodičů. V jiných oblastech jsou však úřady méně vstřícné, jako například v Katánii, kde Savoca a Carreras žalují radnici poté, co odmítla registraci jejich dětí - dvanáctiletého Paua a jedenáctileté Mii.



Uvedli, že nikdy nepocítili diskriminaci, pokud jde o přijetí jejich rodiny v jiných oblastech společnosti. "Musím říct, že společnost je mnohem otevřenější než politický svět," řekla Savoca. Pokud však svůj případ prohrají, vzhledem k současnému politickému klimatu jsou připraveni opustit Itálii a vrátit se žít do Španělska, kde se vzali a kde se obě děti narodily pomocí IVF, každé matce jedno.



Obávají se zejména jmenování Eugenie Roccelly, poslankyně za Bratry Itálie, která v roce 2017 prohlásila, že chce buď zrušit, nebo výrazně upravit zákon o občanských svazcích, ministryní pro rodiny, porodnost a rovné příležitosti. Roccella uvedla, že zákon poškodil tradiční rodinu, a odmítla také zákon, který by kriminalizoval homofobii, s odůvodněním, že ohrožuje svobodu projevu.



"Tato vláda bchom se neměli bát jen my, menšiny, ale všichni," řekla Savoca.



Nová italská premiérka opakovaně prohlásila, že není homofobní a nebude se snažit zrušit zákon o občanských svazcích. Existují však obavy, že její vedení vyvolá nárůst homofobních útoků. Zákon, který by kriminalizoval homofobii a jehož autorem byl Alessandro Zan, homosexuální politik z Demokratické strany, byl loni odložen poté, co jej bojkotovaly pravicové skupiny.

0