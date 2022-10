Shromáždění proti nenávisti na Václavském náměstí - středa 26, října

25. 10. 2022

Rádi bychom vás pozvali na středeční veřejné shromáždění na Václavském náměstí, kde uctíme ve společnosti známých osobností památku obětí střeleckého útoku v Bratislavě a vzpomeneme na všechny oběti předsudečného násilí. Akce se koná od 18 do 20 hodin v horní části Václavského náměstí.

Slova podpory směrem k LGBT+ lidem zazní od známých osobností, které se rozhodli přijít promluvit. Objeví se mezi nimi například: zmocněnkyně pro lidská práva - Klára Šimáčková Laurenčíková,

šéfka zastoupení Evropské komise v ČR - Monika Ladmanová,

majitel klubu Tepláreň - Roman Samotný

zástupci regionálních Pride organizací - Slavex Pride, Most Pride, Pilsen Pride, Budqueer, Brno Pride Week,

novinář Filip Titlbach,

spoluzakladatel Dúhy.sk a Mladí, o.z. - Ondrej Vrábel,

synodní senior Českobratsrké církve evangelické - Pavel Pokorný,

dále: Jan Cina, Bára Hrzánová, Daniel Bambas, Tereza Dočkalová, Michal Jagelka Lejla Abbasová, Karel "Kovy" Kovář, Kryštof Stupka, David Tišer, Vladimir 518, Kateřina Cajthamlová, Dominik Hašek , Dana Drábová a další..

Z hudebníků zahrají a zazpívají: Adam Pavlovčin, Kryštof Michal (Portless), Jordan Haj & Emma Smetana, Jan Bendig, 4 Tenoři (Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo), Rent - skladbu Čas měř jen láskou zazpívá 11 osobností z pražských divadel Kalich a Studio Dva, Michaela Chillová Moderování se ujali: Lenka Králová a Aleš Cibulka

Výzva: Společně proti nenávisti Cílem středečního shromáždění je také podpořit Otevřenou výzvu vládě ČR a Parlamentu ČR, která vyzývá k přijetí konkrétních kroků na ochranu LGBT+ lidí, jejich rodin a dětí. Kromě 23 organizací, které se svým podpisem k výzvě připojili se může podepsat i kdokoliv z široké veřejnosti. Výzva je dále přístupná on-line na stránkách www.spolecneprotinenavisti.cz.

Otevřená výzva vznikla v reakci na teroristický útok z 12. října v Bratislavě, při němž přišli o život dva mladí lidé, Matúš a Juraj, a který otřásl všemi LGBT+ lidmi. Motivaci útočníka dlouhodobě ovlivňovala kultura nenávisti vůči odlišnostem a menšinám přiživovaná výroky veřejných osobností, včetně politiků a političek, na adresu LGBT+ lidí, jejich rodin a dětí. Jeho útok byl potvrzením toho, co už nějakou dobu vnímáme – pocit bezpečí LGBT+ lidí v české společnosti klesá.

Slova mohou zabíjet Na riziko, jaké představuje šíření nenávistných postojů a předsudků ve společnosti, už dávno upozorňujeme. Od přijetí zákona o registrovaném partnerství před 16 lety u nás legislativním procesem neprošla žádná právní norma, jejímž smyslem by bylo zlepšit kvalitu života přímo LGBT+ lidem. Po střelbě v bratislavském klubu je jasné, že již nelze nečinně přihlížet a čekat, až se podobná tragédie stane i u nás. Je nejvyšší čas dát jasně najevo, jaké hodnoty naše společnost zastává. Česká republika patří na Západ a součástí jeho hodnot je i plné a bezvýhradné přijetí LGBT+ lidí, kteří se narodili rovni v důstojnosti a právech se všemi ostatními.

