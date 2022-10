Země EU v pondělí přijaly mandát pro konferenci OSN o klimatu, adekvátní cíl pro rok 2030 ale na COP27 nepovezou

Tisková zpráva Klimatické koalice

Evropa vyrazí na letošní klimatickou konferenci OSN bez závazku, který by odpovídal adekvátnímu příspěvku EU k dosažení cíle Pařížské dohody udržet oteplení co nejblíže hranici 1,5 stupně Celsia. Vyplývá to z mandátu, [1] který v pondělí pro vyjednávání na letošní klimatické konferenci OSN v Egyptě schválila Rada ministrů a ministryň EU pro životní prostředí. [2] K navýšení závazků do konce roku 2022 přitom signatářské země Pařížské dohody vyzvala minulá klimatická konference v Glasgow. [3] Nevládní organizace dlouhodobě upozorňují, že adekvátním příspěvkem EU k dosažení cíle Pařížské dohody by bylo snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 alespoň o 65 % (oproti r. 1990). [4] Současný závazek EU je ale o 10 % nižší.