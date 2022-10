Ruský televizní moderátor obviněn z podněcování ke genocidě na Ukrajině

24. 10. 2022

čas čtení 3 minuty





Anton Krasovskij ze státem financovaného kanálu RT byl suspendován poté, co v televizi vyzval k utopení nebo upálení ukrajinských dětí zaživa.



Anton Krasovskij, šéf ruskojazyčného vysílání kanálu, který se dříve jmenoval Russia Today, řekl, že ukrajinské děti, které tvrdí, že je Rusko okupuje, by měly být "hozeny do řeky se silným spodním proudem".



"Měly být utopeny v Tysyně [řece]," řekl Krasovskij v rozhovoru s fantastou Sergejem Lukjaněnkem. "Prostě ty děti utopit. Utopit je."





Ruská státní média již dříve hostila komentátory, kteří popírali existenci ukrajinské kultury nebo vyzývali k úplné anexi země Ruskem.



Ale i v éře ruské válečné propagandy, kdy se zdá, že je dovoleno vše, vyvolaly Krasovského výroky zápornou odezvu. Anton Krasovskij, šéf ruskojazyčného vysílání kanálu, který se dříve jmenoval Russia Today, řekl, že ukrajinské děti, které tvrdí, že je Rusko okupuje, by měly být "hozeny do řeky se silným spodním proudem"."Měly být utopeny v Tysyně [řece]," řekl Krasovskij v rozhovoru s fantastou Sergejem Lukjaněnkem. "Prostě ty děti utopit. Utopit je."Ruská státní média již dříve hostila komentátory, kteří popírali existenci ukrajinské kultury nebo vyzývali k úplné anexi země Ruskem.Ale i v éře ruské válečné propagandy, kdy se zdá, že je dovoleno vše, vyvolaly Krasovského výroky zápornou odezvu.





V pondělí bylo Krasovskému pozastaveno členství v RT a šéf mocného ruského vyšetřovacího výboru uvedl, že jeho výroky přezkoumá v rámci možného trestního vyšetřování.



V rozhovoru, který byl předem nahrán, sestříhán a později odvysílán, Krasovskij také řekl, že by podle něj měly být takové děti "strčeny do svých chatrčí a upáleny [zaživa]".



Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba prohlásil, že tyto výroky jsou podněcováním ke genocidě, a vyzval zahraniční vlády, aby zakázaly televizi RT za propagaci nenávistných projevů.



"Tohle je to, na čí straně stojíte, když dovolíte RT působit ve svých zemích," řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. "Agresivní podněcování ke genocidě (toho člověka za to postavíme před soud), které nemá nic společného se svobodou slova. Zakažte RT na celém světě!"



Incident vyvolal hluboké rozpaky u RT, která je hlasitým roztleskávačem ruské agrese na Ukrajině, ale zároveň se od výroků Krasovského distancovala.



"Pro tuto chvíli zastavuji naši spolupráci [s Krasovským], protože ani já, ani ostatní tým RT nemůžeme připustit, aby probleskla byť jen myšlenka, že někdo z nás je schopen podporovat takovou divočinu," napsala ve svém příspěvku šéfredaktorka RT Margarita Simonjanová.



Krasovskij, který je homosexuál a byl významným kritikem zákonů proti homosexuálům přijatých ruskou vládou na začátku roku 2010, nastoupil do RT v roce 2020, kdy ho Simonjanová jmenovala vedoucím ruskojazyčného vysílání.



Jeho jmenování bylo považováno pro Simonjanovou za obrovský úspěch. Ta totiž s oblibou zaměstnává novináře dříve spojené s ruskou opozicí nebo kritiky vlády.



V roce 2021, kdy Krasovskij tovněž pracoval v RT, vyzval, aby byli Rusové protestující proti vládě v Petrohradě svázáni a utopeni v kanále.



V pondělí se za své výroky omluvil a napsal, že je mu "opravdu trapné, že jsem nějak neviděl tu hranici. O dětech. Ale stává se to takhle: jste uprostřed vysílání a necháte se unést. A nemůžete přestat... Doufám, že mi odpustíte."



Jeden z ruských komentátorů, Sergej Markov, naznačil, že výroky Krasovského jsou tak nehorázné, že musí pracovat pro západní zpravodajské služby jako nastrčená osoba.



Při jiném trapném incidentu v ruské televizi minulý týden byl vojenský expert blízký ruskému ministerstvu obrany přistižen, jak přiznává, že Moskva používá na Ukrajině íránské bezpilotní letouny, ale požádal moderátora, aby o tom s ním nehovořil.



"Znáte výraz 'Všichni máme prdel, ale nepoužíváme to slovo'?" řekl expert Ruslan Puchov. "Všichni víme, že ty drony jsou íránské, ale vláda to nepřiznala."





Rusko i Írán popřely, že by používaly bezpilotní munici k útokům na energetickou infrastrukturu na Ukrajině.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0