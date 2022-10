Rusko: Částečná mobilizace šamanů

21. 10. 2022

Začátkem října provedli šamani v devíti městech a regionech Ruské federace koordinovanou akci na podporu Putinovy ​​války na Ukrajině - akci, o níž se mnozí domnívají, že byla v první řadě vedena touhou některých šamanů získat oficiální uznání pro šamanismus jako pátou "tradiční" víru Ruské federace.

Kara-ul Dopčun-ula, který se označuje za nejvyššího šamana Ruska, usiluje o takové uznání již více než rok, ale pozorovatelé tvrdí, že je nepravděpodobné, že uspěje, protože šamanismus z definice není jednotnou vírou a nestal by se takovou ani s oficiálním uznáním.

Ve skutečnosti dokonce i uvnitř šamanistického bratrstva existují vážné pochybnosti o možnosti vytvoření jednotné šamanistické víry, jakkoli by někteří v Moskvě rádi viděli vznik takové organizace, kterou by pak úřady mohly integrovat do oficiální mocenské vertikály.

A poukazují na to, že ačkoli se zdá, že většina šamanů v Rusku podporuje válku na Ukrajině, jsou extrémně rozdílní ve svých názorech a tradicích, přičemž někteří čerpají pouze z tradiční víry původních obyvatel a jiní ze šamanských tradic, které mají kořeny ve Skandinávii nebo obecněji v Evropě.

To, že lze dokonce hovořit o nejvyšším šamanovi s vlastní organizací a o jeho zařazení do náboženství vedle pravoslaví, islámu, buddhismu nebo judaismu, vypovídá mnohem více o povaze ruského myšlení než o tom, čeho se týká šamanismus a jeho tradice animistické víry.

Zdroj v ruštině: ZDE

