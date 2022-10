Němečtí sociální demokraté: Předchozí přístup k Rusku byl chybný

21. 10. 2022

čas čtení 4 minuty

Strana kancléře Olafa Scholze zcela přehodnocuje svůj pohled na Ruskou federaci a bezpečnostní systém v Evropě. Spolupředseda SPD Lars Klingbeil vystoupil s hlavním projevem v Berlíně, informuje Andrej Gurkov. Strana kancléře Olafa Scholze zcela přehodnocuje svůj pohled na Ruskou federaci a bezpečnostní systém v Evropě. Spolupředseda SPD Lars Klingbeil vystoupil s hlavním projevem v Berlíně,

Němečtí sociální demokraté se v Rusku po celá desetiletí mýlí. Uznání této chyby se dlouho připravovalo – a nyní zaznělo z vysoké tribuny. Spolupředseda Sociálně demokratické strany Německa (SPD) Lars Klingbeil (Lars Klingbeil) promluvil večer 18. října v Berlíně před spolustraníky s hlavním projevem.

Čtyřiačtyřicetiletý muž, který nastoupil do úřadu v prosinci 2021, v něm vyzval k úplné revizi přístupu k Rusku v důsledku války na Ukrajině - a uvedl čtyři zásadní mylné představy strany, kterou dlouho formoval bývalý kancléř Gerhard Schröder. Mnoho vlivných členů SPD léta zastávalo vysoké funkce v různých německo-ruských organizacích a společnostech a často lobovalo za zájmy Ruské federace a Gazpromu. Dnes je klíčovou postavou strany současný politický lídr Německa kancléř Olaf Scholz.

Čtyři kardinální chyby SPD ve vztahu k Rusku

Po skončení studené války se vedení strany rozhodlo, že od nynějška se vztahy s Ruskem budou jen zlepšovat, připomněl Lars Klingbeil a zdůraznil: "To vedlo k chybám v přístupu k Rusku." Přiznal: "Při hledání toho, co spojuje, často přehlížíme to, co rozděluje."

Němečtí sociální demokraté se podle Klingbeila dopustili čtyř zásadních chyb. Za prvé se domnívali, že tragické stránky v dějinách vztahů mezi Německem a Ruskem ukládají oběma zemím zvláštní vzájemné závazky. SPD si přitom neuvědomovala, že ruský prezident Vladimir Putin měl velmi odlišný přístup a že instrumentalizoval dějiny pro autokratickou konsolidaci doma a pro velmocenskou politiku na mezinárodním poli.

Koncepce "změny prostřednictvím sblížení" (Wandel durch Annäherung) byla rovněž zavádějící, což dále uznal Lars Klingbeil, který ji již v březnu, krátce po ruském útoku na Ukrajinu, značně kritizoval. Připomeňme, že tato koncepce byla formulována v 60. letech 20. století významnými sociálními demokraty a následně se stala základem úspěšné "Ostpolitik" kancléře Willyho Brandta, která vedla k uvolnění vztahů mezi SRN a SSSR, socialistickým Polskem a NDR a i na evropském kontinentu jako celku. V nových podmínkách však spolupředseda SPD uvedl, že stále užší ekonomické vazby s Ruskem nevedly ke stabilnějšímu mezinárodnímu řádu v Evropě.

Za třetí chybu považuje energetickou politiku, kvůli které se Německo stalo závislé na Rusku. "Taková jednostranná závislost by již nikdy neměla být dovolena," řekl Lars Klingbeil. Čtvrtou klíčovou chybou strany pak podle něj bylo, že dostatečně nezohlednila zájmy partnerů ve východní a střední Evropě. To vážně podkopalo jejich důvěru v SPD.

"Evropa potřebuje bezpečnost před Ruskem"

Chybné bylo i programové nastavení sociálních demokratů, podle nichž "mír v Evropě lze zajistit nikoli proti, ale pouze společně s Ruskem". To bylo jedno z hesel, pod nímž SPD vedla volební kampaň v roce 2021, která vynesla do kancléřského křesla Olafa Scholze.

Nyní, o rok později, oznámil spolupředseda SPD v projevu v Berlíně obrat v zahraničněpolitické doktríně strany o 180 stupňů. "Dnešním úkolem je zorganizovat bezpečnost před Ruskem," řekl. Není pochyb o tom, že tato teze se stane jedním ze zásadních bodů návrhů, které komise pro mezinárodní politiku strany připravuje pro sjezd plánovaný na konec roku 2023. Na něm hodlají přijmout nový politický dokument o zahraničněpolitických a bezpečnostních otázkách.

V programu sociálně demokratické strany přijatém v roce 2007 a platném dodnes je "strategické partnerství" s Ruskem pro Německo a Evropskou unii prohlášeno za "nezbytné". Říká, že otevření Ruska vnějšímu světu "zajišťuje mír a stabilitu na našem kontinentu".

Lars Klingbeil ve svém projevu v Berlíně nenechal nikoho na pochybách, že tato část stranického programu je zcela zastaralá: "Nemůže být a nebude ve vztazích s Ruskem navrácen status quo, který existoval před válkou proti Ukrajině."

Zdroj v ruštině: ZDE

0