Putinova naděje – brutální boj o Bachmut

24. 10. 2022

Odraženi v Charkivě, ústup v Chersonu – situace na Ukrajině je pro ruskou armádu extrémně obtížná. Ve východoukrajinském městě Bachmut je ale Moskva v ofenzivě. Výhra by věci výrazně změnila, domnívá se Alfred Hackensberger. Odraženi v Charkivě, ústup v Chersonu – situace na Ukrajině je pro ruskou armádu extrémně obtížná. Ve východoukrajinském městě Bachmut je ale Moskva v ofenzivě. Výhra by věci výrazně změnila,

Když přijde řeč na město Bachmut na východní Ukrajině, emoce bouří. Internet od prvního dne ruské invaze zmutoval v digitální válečné pole. Opovržení a nenávist, se kterými se posledních osm měsíců setkávali na internetu kremelští apologeti a Ukrajinci, lze jen stěží překonat.

Bachmut ale ještě více rozpálí emocionální situaci. "Zadkoksichte, pitomče, duševně tupý" - to je hřiště. Protože město se 70 000 obyvateli se stalo symbolem. Obě strany potřebují odvahu a bojují tak o suverenitu výkladu. Zásadní otázka zní: Je bitva o město znakem síly Moskvy, nebo úspěšného odporu Ukrajinců?

Od 1. srpna ruské jednotky útočí na důležitý dopravní uzel na Donbasu. Zatím se jim však nepodařilo tuto strategicky významnou lokalitu dobýt. Ruské jednotky ale postupují kousek po kousku. To se děje pouze hlemýždím tempem. Ale to dělá z Bachmutu jediný úsek více než 1 200 kilometrů dlouhé frontové linie na Ukrajině, kde je Rusko v ofenzivě.

Jinak moskevská armáda v současnosti pouze ustupuje. V září se musela vzdát celé Charkivské oblasti a od té doby ji Ukrajinci tlačí stále více na východ. Na jihu je obsazení Chersonu na spadnutí. Ruská okupační správa města už organizuje evakuaci obyvatel.

Pro příznivce ruské "speciální operace" je Bachmut paprskem naděje v temných časech, na kterém lpí jako stébla. Pokud by Rusko město konečně dobylo, jeho pošramocený vojenský obraz by byl alespoň do určité míry obnoven. Armáda by prolomila důležitou obrannou linii Ukrajinců a otevřela tak novou frontu. To by mohlo ulevit ruským jednotkám na dalších úsecích. Protože Bachmut je vstupní branou do Donbasu. Cesta by byla volná do dvou centrálních měst regionu, Kramatorsku a Slavjansku, která jsou jen asi 50 kilometrů daleko.

Bachmut je už týdny pod neustálou palbou. Hvízdání minometů a hlasité praskání výbuchů jsou všudypřítomné. Ruské jednotky útočí ze severu, východu a jihu. "Ve městě je to čím dál nebezpečnější," informovala ve čtvrtek WELT ukrajinská tisková mluvčí Světlana.

"Rusové za poslední dva týdny postoupili asi o kilometr. Ostřelování se stupňuje, ale my se držíme," ujistila do telefonu. "Rusové potřebují poselství o úspěchu a chtějí Bachmut dobýt všemi nezbytnými prostředky," dodala Světlana, která si z bezpečnostních důvodů nechává své příjmení pro sebe.

Ve městě není snad žádná budova, která by nebyla zasažena. Skutečné boje se ale odehrávají na předměstí. Záběry z předních linií připomínají snímky ze zákopů první světové války. Celé lesy byly odlistěny ostřelováním, stromy vyvráceny a jejich kmeny zredukovány na ohořelé pařezy. Načervenalá půda je pokryta krátery, kam až oko dohlédne. Zde se ukazuje, jak moc si Rusko přeje vzít Bachmut zoufalým násilím.

Naposledy tato strategie spálené země fungovala v Popasné. Předválečné město s 22 000 obyvateli bylo dobyto ruskou armádou na cestě do Bachmutu. Dnes je Popasna zničeným městem, které již nelze obnovit jako kdysi.

"Ruské tanky každý den postupovaly o pár set metrů od krytu, aby zničily dům," řekl ukrajinský voják, který bojoval v Popasné. "Pak zase zpátky k nabití a zase vpřed k palbě." Ukrajinští vojáci tomu nedokázali čelit a museli ustoupit.

V Bachmutu tato hrubá síla zatím nepřinesla kýžené výsledky. Vojenské úsilí je obrovské. Dělostřelectvo je neustále v provozu. Odpalují se rakety krátkého a dlouhého doletu. Letectvo útočí. Tanky a pěchota neustále dělají nové pokroky na nepřátelských liniích. Krvavá daň mezi ruskými vojáky musí být nesmírná. Ve srovnání s úsilím jsou však úspěchy omezené. Tlak na vedení roste. Armáda potřebuje zprávy o vítězství.

Vzhledem k tomu, že ve skutečnosti neexistují, jen si je vymýšlí. "Ruské síly falšují zprávy o postupu v Bachmutu," píše Americký institut pro studium války. "Chovají se, jako by alespoň v jednom sektoru Ukrajiny získávaly půdu pod nohama."

Ruští blogeři a propagandisté ​​ochotně přicházejí na pomoc své armádě. Zveřejňují videa pohybujících se tanků pod širým nebem, jako by postupovaly kilometry daleko. Vybombardované domy jsou vydávány za zničená ukrajinská velitelská stanoviště. Nové taktické triky ruské armády jsou vysvětleny na mapách. Týdny jsme také četli, že Bachmut je již zabrán, nebo je přinejmenším na spadnutí.

Notoricky známí žoldáci skupiny Wagner vytvářejí další výbušnou situaci. Říká se, že jsou hnacím motorem neustálých útoků na Bachmut. Finančník skupiny Jevgenij Prigožin sleduje své osobní politické zájmy. Bachmut je příležitostí pro bohatého oligarchu rozšířit svou moc v rámci ruské vládnoucí elity. Protože v případě vítězství by jednašedesátiletý hráč mohl sbírat vavříny.

Obsazení Bachmutu by pro miliardáře bylo důležitým trumfem v boji proti vojenskému establishmentu v Moskvě. Prigožin a kanály sociálních médií napojené na Wagnera stále více otevřeně hovoří o "neefektivitě tradičních ruských vojenských institucí", jak zdůrazňuje Ústav pro studium války. "Nepřímo by to mohlo podkopat vládu Kremlu," uvedl.

Zatímco v Moskvě probíhají mocenské hry, Ukrajina se snaží Bachmut udržet co nejdéle. V Kyjivě panují pochybnosti o tom, že Rusko má vůbec sílu obsadit Bachmut. Ale ani v případě dobytí by se Rusové nedostali k šanci vyhrát. Museli by zaplatit vysokou cenu, jak v nedávném rozhovoru ujistil plukovník Serhij Čerevatyj, mluvčí ukrajinského východního velitelství. Odkázal na příklady Lysyčansku a Sevěrodoněcku. Do července se ukrajinská armáda stáhla z obou měst, ale předtím způsobila nepříteli ničivé ztráty.

(V neděli večer přišly zprávy o úspěšném ukrajinském protiútoku na jihovýchodním okraji města Bachmut. Zdroj uvedl, že co ruští wagnerovci obsazovali dva měsíce, ztratili zde během dvou dní - pozn. KD.)

Zdroj v němčině: ZDE

