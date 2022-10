Prudký pokles globálního postavení Číny. Průzkum dokazuje silnou mezinárodní podporu obrany Tchaj-wanu

24. 10. 2022

Průzkum zjistil, že v mnoha zemích se propadla podpora Číny, zatímco pozitivní názor na USA se opět zvýšil.



Reputace Číny se za poslední čtyři roky rapidně zhoršila, zejména na Západě, a podle průzkumu by velká část světového veřejného mínění podpořila nějakou formu mezinárodní pomoci Tchaj-wanu, pokud by se Peking pokusil ostrov obsadit silou.



Přichází v době, kdy Si Ťin-pching varoval před "nebezpečnými bouřemi" na obzoru, když byl v neděli potvrzen ve funkci čínského vůdce na bezprecedentní třetí funkční období, a v době, kdy Washington varuje, že Peking urychluje plány na anexi Tchaj-wanu.



YouGov-Cambridge Globalism Project rovněž zjistil, že zatímco nálady vůči Číně jsou v jiných částech světa výrazně příznivější než na Západě, respondenti ve 20 z 25 zkoumaných zemí dávají přednost USA jako vládnoucí supervelmoci.



Průzkum odhalil dramatický pokles globálního postavení Číny od jeho prvního provedení v roce 2019, přičemž podíl respondentů, kteří uvedli, že podle nich Čína hraje ve světě pozitivní roli, klesl v některých zemích až o polovinu.



Pročínské nálady se za poslední čtyři roky zhroutily ze 46 % na 24 % v Polsku, z 36 % na 17 % ve Francii, z 30 % na 13 % v Německu, z 32 % na 11 % v Dánsku, ze 41 % na 24 % v Itálii, z 35 % na 11 % ve Spojeném království a ze 44 % na 23 % v Indii. V USA klesl z 27 % na 18 %.



Zatímco Covid-19 částečně ovlivňuje tento negativní sentiment, kdy je většina více než 80 % přesvědčena, že pandemie začala v Číně, a značná část (nejméně 40 % v mnoha zemích) má podezření, že vznikla nebo byla vytvořena v laboratoři, zdá se, že se stále více zaměřuje také na porušování lidských práv.



V zemích, jako je Francie (45 %, oproti 39 %), Německo (53 %, oproti 46 %), Dánsko (53 %, oproti 45 %), Španělsko (30 %, oproti 21 %) a Řecko (29 %, oproti 18 %), letos více lidí než loni vybralo Čínu ze seznamu zemí, které podle jejich názoru "bez spravedlivého a řádného soudního procesu umístily statisíce nebo více vlastních občanů do masových vězeňských táborů".



Odstupující komisař OSN pro lidská práva minulý měsíc ve své zprávě uvedl, že se Čína dopustila závažného porušování lidských práv ujgurských muslimů v provincii Sin-ťiang, které se možná rovná zločinům proti lidskosti. Zpráva konstatovala, že existuje akutní riziko svévolného zadržování a že je "důvodné dospět k závěru, že v zařízeních [střediska odborného vzdělávání a přípravy] docházelo k rozsáhlému svévolnému zadržování, a to přinejmenším v letech 2017 až 2019".



Průzkum YouGov, který byl proveden mezi 24. srpnem a 22. zářím, zjistil výrazný vzestup pozitivního mínění o USA, přičemž v několika zemích se projevil vzorec ve tvaru písmene V, podle něhož pozitivní názory na USA v letech 2019 až 2020 klesaly, ale poté se opět vyšplhaly nahoru, často až na nové maximum, v posledních dvou letech.



Vedoucí úloha USA se stala výrazně populárnější: například v Německu letos 62 % respondentů uvedlo, že jako nejmocnější sílu ve světové politice upřednostňují USA před Čínou, zatímco v roce 2019 to bylo 43 %, a ve Spojeném království je to 67 %, což je nárůst z 52 %.



V naprosté většině zemí mnohem více lidí zvolilo jako preferovanou supervelmoc USA než Čínu, což podkopává naděje Pekingu, že bude vnímán jako alternativní zdroj globálního vedení - v poměru 77 % ku 15 % v Nigérii, 69 % ku 9 % v Indii, 48 % ku 23 % v Mexiku, 59 % ku 11 % v Brazílii a 45 % ku 19 % v Řecku.



Nicméně, jak uvedl akademický ředitel společnosti YouGov Joel Rogers de Waal, ve výsledcích, které ukázaly "zřejmou propast mezi Západem a ostatními částmi světa v obecném sentimentu vůči Číně", byly pro Čínu stále dobré zprávy.





Většina v devíti z dvanácti nezápadních zemí, které se průzkumu zúčastnily, měla na roli Číny ve světě pozitivní názor a v několika zemích se objevily důkazy, že se pověst Pekingu po pandemii zlepšuje.



V Mexiku se pozitivní názory na Čínu letos zvýšily na 59 % z 50 % v roce 2021. Pozitivní názory v Egyptě a Saúdské Arábii se letos zvýšily na 57 % ze 47 %, resp. 41 % v roce 2021, zatímco Thajsko, Keňa a Nigérie vykázaly podobný skok.



Pokud jde o Tchaj-wan, většina přibližně v polovině dotazovaných zemí - včetně Británie (51 %), Austrálie (62 %) a USA (52 %) - se domnívá, že "ostatní země by měly Tchaj-wanu poskytnout pomoc", pokud by Čína použila sílu k anexi ostrova.



Většinu měly také Švédsko (55 %), Dánsko (51 %) a mimo západní země také Indie (51 %), Japonsko (55 %), Keňa (63 %) a Nigérie (60 %), zatímco ve většině ostatních zemí, včetně Francie, Německa, Španělska a Polska, se více lidí (38 %, 43 %, 38 % a 40 %) vyslovilo pro poskytnutí pomoci Tchaj-wanu než pro neposkytnutí (22 %, 27 %, 22 % a 15 %).



Podpora aliance vedené USA, která by poskytla Tchaj-wanu těžké zbraně nebo vojáky, byla obecně nízká, ale poskytování zpravodajských služeb nebo vojenských poradců - a uvalení tvrdých ekonomických sankcí na Čínu - podpořilo nejméně 40 % respondentů v 10 ze 13 západních zemí, které se zúčastnily průzkumu.



Země jako Švédsko, Polsko, Spojené království, USA, Indie a tři africké země Keňa, Nigérie a Jihoafrická republika byly rovněž ochotny zvážit opatření "hybridní války", jako jsou kybernetické útoky a pro-tchajwanské zprávy.



"Jinými slovy, veřejné mínění odráží kombinaci dvou nálad," uvedl Rogers de Waal. "Existuje předvídatelná averze vůči vyhlídce na fyzickou konfrontaci s Čínou, ale také značná podpora věci tchajwanské obrany v zásadě."



Dodal, že africké země v průzkumu mohou poukázat i na další významný trend - všechny tři země vykazují vysokou míru podpory pomoci Tchaj-wanu v případě čínského útoku, ale také velkou většinu s pozitivním názorem na roli Číny ve světovém dění.





"Veřejné mínění často není tak binární, jak by se mohlo zdát z politické debaty," řekl Rogers de Waal. "Může se stát, že spousta lidí je schopna mít jak vstřícný názor na obranu Tchaj-wanu, tak příznivý názor na Čínu jako mocnou sílu v mezinárodním systému - i když ne jako na přímou alternativu."



