Rusko přestává vojensky ovládat Cherson, civilisté utíkají před ukrajinskou ofenzívou

24. 10. 2022

Ruský konvoj u Chersonu jede přímo před ukrajinskou 25. brigádu:

Absolutely insane and chaotic combat footage from UKR tank. Russian convoy runs straight into UKR 25th brigade fighting near Kherson. Date Unknown. pic.twitter.com/a0eoJlhqxm — D.Emery (@DemeryUK) October 23, 2022

Evakuace města byla nařízena uprostřed obav, že ruské síly mohou vyhodit do povětří přehradu vodní elektrárny v Nové Kachovce



Po víkendu, kdy byla Ruskem všem civilistům nařízena okamžitá evakuace tváří v tvář postupující ukrajinské protiofenzívě, se zdálo, že ruská kontrola nad městem Cherson slábne.



Po víkendu, kdy byla Ruskem všem civilistům nařízena okamžitá evakuace tváří v tvář postupující ukrajinské protiofenzívě, se zdálo, že ruská kontrola nad městem Cherson slábne.

Ruská správa okupovaného města obyvatelům vzkázala, aby si kvůli "napjaté situaci na frontě" vzali "doklady, peníze, cennosti a oblečení", a v neděli oznámila, že došlo k "prudkému nárůstu" počtu civilistů, kteří se snaží uprchnout.





Americký thinktank Institute for the Study of War uvedl, že naléhavá výzva naznačuje, že okupanti "neočekávají rychlý návrat Rusů nebo civilistů" do města a zřejmě se ho snaží vylidnit, aby poškodili jeho "dlouhodobou sociální a ekonomickou životaschopnost".



Ukrajinská armáda dodala, že Rusko evakuovalo veteránské jednotky z okolí Chersonu, jediného města na západním břehu Dněpru, kterého se okupanti zmocnili od začátku války před více než sedmi měsíci.



Vladyslav Nazarov, mluvčí ukrajinského operačního velení na jihu, v aktualizované zprávě uvedl, že ruští důstojníci byli "přesunuti na levý břeh Dněpru a nově mobilizované jednotky ponechali na pravém břehu", čímž měl na mysli západní břeh, kde se město nachází.



Pozice Ruska v Chersonu se již několik týdnů jeví jako zranitelná, ale v jednu chvíli se zdálo, že Kreml chce o město, jediné provinční hlavní město, které jeho síly ve válce dobyly, bojovat, a rozmístil v něm a v jeho okolí 20 000 vojáků.





Ale ukrajinské úspěchy na severním úseku fronty v září, včetně znovudobytí Izjumu, zřejmě přesvědčily Rusy, že již nedokáží udržovat síly západně od Dněpru, protože jejich pozice jsou celkově příliš roztažené.

Prezident vyjádřil naději, že Ukrajina bude brzy schopna lépe chránit své elektrárny. "Samozřejmě nemáme technickou možnost vyřadit 100 % ruských raket a úderných dronů. Jsem si jist, že toho postupně s pomocí našich partnerů dosáhneme," dodal.



V jiných částech země dochází k výpadkům proudu od čtvrtka, po dvou týdnech ruských raketových a dronových útoků. Podle odborníků je cílení na civilní infrastrukturu válečným zločinem.







Rostou také obavy, že Rusko může vyhodit do povětří velkou přehradu vodní elektrárny v Nové Kachovce proti proudu řeky od Chersonu, která zadržuje 18 milionů metrů krychlových vody. V pátek ukrajinské obranné zpravodajství varovalo, že přehrada byla zaminována a že na její 30 metrů vysoké stěny byly umístěny dva nákladní automobily plné výbušnin."Ruské síly se pravděpodobně připravují na zničení přehrady," uvedl Institut pro studium války s cílem "zaplavit a rozšířit řeku Dněpr, aby zdržely jakýkoli ukrajinský postup". Vyhození přehrady do povětří by znamenalo riziko zničení domovů lidí žijících po proudu řeky, ovlivnilo by dodávky energie a mělo by značný ekologický dopad.Ruské úřady uvedly, že podnikají kroky ke snížení objemu vody za přehradou, aby minimalizovaly škody, dodal thinktank, ačkoli tvrdí, že tak činí, protože se obávají, že přehradu vyhodí do povětří ukrajinské síly.Další obavy z ukrajinských aktivit vyjádřili v neděli vysocí představitelé Kremlu. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu hovořil se svými britskými, francouzskými a tureckými protějšky a na všech třech setkáních vyjádřil obavy, že Ukrajina může použít "špinavou bombu", konvenční zbraň obsahující radioaktivní materiál.Ruský ministr pro toto tvrzení neuvedl žádné důkazy, když varoval před "možnými provokacemi" ze strany Kyjeva. Neexistují žádné důkazy o tom, že by Ukrajina, která se v 90. letech vzdala jaderných zbraní, měla ve svém vojenském arzenálu radioaktivní materiál.Ministerstvo obrany Spojeného království ve svém prohlášení uvedlo: "Šojgu tvrdil, že Ukrajina plánuje akce, kterým napomáhají západní země, včetně Spojeného království, s cílem eskalovat konflikt na Ukrajině. Ministr obrany tato tvrzení vyvrátil a upozornil, že taková tvrzení by neměla být používána jako záminka k větší eskalaci."Ruské rakety v noci zaútočily na město Mykolajiv, a to dvěma raketami z upraveného systému protivzdušné obrany S-300, uvedly ukrajinské úřady. Jedna z nich zasáhla převážně prázdný obytný blok, zatímco druhá dopadla na dětské hřiště, ale podle starosty města nedošlo k žádným obětem.Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že v uplynulých 24 hodinách pokračovalo v útocích proti ukrajinské energetické a vojenské infrastruktuře, které poškodily nebo zničily přibližně třetinu energetických kapacit země.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij ve svém nočním videoposelství uvedl, že "poslední masový úder" postihl regiony na západě, ve střední a jižní Ukrajině - a vyzval Ukrajince, aby omezili zejména používání energeticky náročných spotřebičů.V Kyjevě dodavatel energie pro hlavní město vyhlásil program plánovaných odstávek elektřiny, jehož cílem je stabilizovat dodávky energie do země. Podle společnosti by výpadky neměly trvat "déle než čtyři hodiny", ale mohou být delší "vzhledem k rozsahu poškození energetické soustavy".