Je to zajímavé? Sestra Borise Johnsona, novinářka Rachel Johnson, požaduje v Británii všeobecné volby

24. 10. 2022

čas čtení 2 minuty

Vzhledem k rekordnímu propadu popularity britských konzervativců by to však byl zřejmě jejich konec jako strany.





Zde je monolog Rachel Johnsonové ze stanice LBC v neděli večer:







Rachel Johnson says the 'morale and honourable course of action' now is to call a General Election.



Do you agree with her? Is it time for the country to go to the polls?@RachelSJohnson pic.twitter.com/hqIzf8mJoV — LBC (@LBC) October 23, 2022

Je to trochu pokrytecké. Jak už bylo řečeno, soutěž o šéfa Konzervativní strany a nového premiéra odvedla pozornost a čas od skutečných problémů, kterým země čelí. Příští hodinu chci mluvit o tom, zda vlastně potřebujeme všeobecné volby, které budou trvat mnohem déle než těch 10 dní, které v našem národním životě a veřejném diskurzu pohltí soutěž o vedení Konzervativní strany.







Těsně před zprávami v osm mi volal zajímavý člověk, který řekl, že ať už soutěž o vedení konzervativců vyhraje kdokoli, měl by vyhlásit všeobecné volby. A já jsem o tom přemýšlela ty tři minuty, než byly přečteny zprávy. A vlastně si myslím, že je to správně. Myslím, že by to bylo morální a čestné jednání, vzhledem k tomu, čím si země prošla za posledních šest let, a panebože, jak nemám ráda všeobecné volby, ale myslím, že by to pročistilo vzduch. Pročistilo by to vzduch a přineslo by to výsledek, který by všichni mohli přijmout.







Myslím, že problém, který máme s další změnou šéfa Konzervativní strany, spočívá v tom, že nepřijme nového šéfa Konzervativní strany polovina Konzervativní strany a také polovina země. A jediným způsobem, jak to překonat, je, aby příští vůdce toryů vyhlásil všeobecné volby. Prostě nevidím žádnou cestu, jak to obejít. A já znám jednoho kandidáta na šéfa konzervativců, který by to udělal, a napadají mě dva, kteří by to neudělali, protože jak se pořád říká, krocani nehlasují pro Vánoce, ale možná budete překvapeni. A upřímně řečeno, mě by teď nepřekvapilo už nic.







Takže to je to, o čem s vámi chci mluvit, a to je, souhlasíte se mnou, že vlastně potřebujeme, aby ať už bude příštím lídrem toryů kdokoli, aby vyhlásil všeobecné volby?







Nebo si myslíte, že bychom měli počkat do roku 2025? Až na tu poslední chvíli, kdy můžeme vyhlásit všeobecné volby, abychom zabránili vymazání toryů z mapy? Volejte na číslo 0345 6060973











