Co způsobuje vážné příznaky COVIDu? Výzkum studuje roli imunitního systému

24. 10. 2022

čas čtení 3 minuty

Nový výzkum University of Chicago ukazuje, že u některých lidí se závažným onemocněním COVIDem-19 se mohou vyvinout autoprotilátky, které narušují kritickou složku zapojenou do regulace krevního tlaku.

Od prvních měsíců pandemie COVIDu-19 se lékaři a vědci po celém světě snaží pochopit, jak přesně nás virus postihuje. Tento úkol, již zkomplikovaný rychlým šířením COVIDu, je ztížen některými jeho neobvyklými, zdánlivě nevysvětlitelnými příznaky, jako je chybná regulace krevního tlaku a krevní sraženiny.

Nyní výzkum Pritzkerovy školy molekulárního inženýrství (PME) při Chicagské univerzitě ukazuje, že imunitní systém může neúmyslně přispívat k nejpodivnějším příznakům nemoci.

Zjištění publikovaná v časopise Science Advances ukazují, že u některých lidí s těžkou formou COVIDu-19 se mohou vyvinout autoprotilátky – protilátky namířené proti vlastním proteinům člověka – které narušují kritickou složku zapojenou do regulace krevního tlaku.

"Náš výzkum ukazuje, že tyto autoprotilátky mohou hrát větší roli v sekundárních komplikacích COVID-19, než si lidé uvědomují, a sledováním těchto reakcí můžeme být lépe schopni léčit nemoc," řekla Melody Swartz, profesor William B. Ogden. molekulárního inženýrství.

SARS-CoV-2, virus, který způsobuje COVID-19, infikuje tělo prostřednictvím biomolekulární manipulace. Virus je pokrytý proteiny ve tvaru hrotu, které vstupují do buněk připojením k receptoru ACE2, který se nachází na buňkách lemujících ústa, nos a plíce. ACE2 normálně funguje jako kritický regulátor krevního tlaku interakcí s peptidem angiotensin II (AngII).

Výzkumníci objevili mechanismus vstupu viru na počátku pandemie, ale tento objev vyvolal další otázku, která zmátla prof. Swartze. Pokud by tělo vytvářelo protilátky proti korunkovému proteinu viru, mohly by se některé z těchto protilátek také chybně vázat na AngII a narušit tak tento klíčový systém regulace krevního tlaku?

Pokud by se Swartzova hypotéza ukázala jako správná a vznikaly autoprotilátky, které by mohly mařit důležité funkce AngII, mohlo by to vysvětlovat množící se zprávy o pacientech s COVIDem-19, kteří zažívali divoké výkyvy krevního tlaku. Vzhledem k tomu, že AngII a receptor ACE2 společně hrají významnou roli při regulaci krevního tlaku, interference s oběma může vyvolat řadu problémů.

Pomocí vzorků a klinických dat shromážděných laboratoří Thomase Gajewského, profesora medicíny na Chicagské univerzitě, Swartz analyzoval vzorky plazmy od 115 pacientů hospitalizovaných pro těžký COVID-19. Z nich zjistili, že 63 % mělo autoprotilátky zacílené na AngII – přesně to, co Swartz předpověděl.

Kromě toho se přítomnost protilátky shodovala s nižším okysličením krve, chybnou regulací krevního tlaku a vyšší celkovou závažností onemocnění. I když ne každý s autoprotilátkami měl závažné symptomy a ne každý s vážnými symptomy měl autoprotilátky, korelace se závažností onemocnění – zejména s tou, která se týkala regulace krevního tlaku – byla významná.

Protilátky proti AngII jsou přechodné, ale jejich existence ukazuje, že tělo může produkovat autoimunitní reakce na COVID-19. Pochopení celé šíře této reakce může nabídnout nová vodítka pro boj s nemocí. Další studie může zkoumat, zda se protilátky proti AngII objeví poté, co většina symptomů COVIDu odezní a zda se nějaká recidiva shoduje s příznaky dlouhého COVIDu-19.

Zdroj v angličtině: ZDE

0