Británie: Boris Johnson vzdal svůj pokus stát se znovu britským premiérem

24. 10. 2022

čas čtení 2 minuty

Zdá se, že se novým šéfem Konzervativní strany a novým nevoleným britským premiérem stane Johnsonův ministr financí Rishi Sunak, supermilionář, který má jmění ve výši 760 milionů liber



Sunaka podpořílo více než 165 poslanců poté, co Johnson prohlásil, že nebude kandidovat, přestože tvrdí, že má 102 příznivců



Boris Johnson odstoupil z boje o post šéfa Konzervativní strany.



Poté, co vysoce postavení toryové varovali, že Johnsonův návrat povede k chaosu, Johnson přiznal, že nemá podporu dostatečného počtu poslanců, aby mohl vést jednotnou stranu.



Johnson, který nikdy oficiálně nezahájil svou kampaň, v neděli večer uvedl, že věří, že by mohl v roce 2024 zajistit vítězství konzervativců, ale "není na to ten správný čas".

Sunak, který v létě skončil v souboji s Liz Trussovou na druhém místě, během víkendu nasbíral nominace od ultrapravičáků i od centrističtějších konzervativců.



Dosud se nevzdává kandidátka Penny Mordauntová, přestože měla v neděli jen 30 stoupenců mezi poslanci. Kandidát jich potřebuje stovku.



Očekává se, že Sunak v pondělí ráno získá velký počet dalších konzervativních poslanců, ale Mordauntová by mohla získat bývalé Johnsonovy příznivce, kteří chtějí zabránit Sunakovu vítězství. Dvojice musí předložit nominace do pondělních 15 hodin SEČ a 150 000 členů Konzervativní strany bude pak znovu požádáno, aby rozhodli o výsledku, pokud oba kandidáti získají více než 100 nominací. Právě pochybné hlasování členů Konzervativní strany, většinou ultrapravicových důchodců z jižní Anglie, způsobilo katastrofu Liz Trussové.



Již dříve Sunak zahájil svou oficiální kampaň prohlášením, že jeho prioritou je "náprava ekonomiky", ale neposkytl žádné rozhovory pro média ani nezveřejnil formální manifest.



Labouristé zpochybnili celý proces jmenování nového premiéra, proto, že britští voliči nedostali žádné informace o jejich vládním programu. Angela Raynerová, místopředsedkyně strany, řekla: "Toryové se chystají předat klíče od země Rishi Sunakovi, aniž by řekl jediné slovo o tom, jak bude vládnout. Nikdo pro to nehlasoval. Možná není překvapivé, že se vyhýbá kontrole: vždyť byl tak špatný, že ho před pouhými několika týdny smetla Liz Trussová."



Významní konzervativci v neděli varovali, že pokud by se členové znovu rozhodli pro Johnsona jako premiéra, znamenalo by to pro stranu katastrofu. Mnozí poslanci se obávali nadcházejícího vyšetřování parlamentního výboru, který má zjistit, zda Boris Johnson uvedl poslance v omyl v souvislosti se skandálem Partygate.



George Osborne, bývalý ministr financí varoval, že Johnson by nedokázal získat podporu parlamentní strany, i kdyby měl podporu členů strany. Pokud by Johnson zvítězil, varoval, že by do konce týdne vznikla politická krize.



Zdroj v angličtině ZDE

