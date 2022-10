Británie: Děti v dětských domovech jsou systematicky sexuálně zneužívány

21. 10. 2022

čas čtení 5 minut

(Pozn. JČ: Nemám absolutně žádné iluze, že v ČR je to pravděpodobně stejné, ne-li horší)



Vyšetřování požaduje, aby byl v Anglii a Walesu zaveden nový trestný čin neoznámení sexuálního zneužívání dětí



Podle přelomové zprávy, která rovněž vyzývá k vytvoření národního systému odškodnění obětí zneužívání za "nevyčíslitelnou" újmu, by měl být vytvořen nový trestný čin pro osoby pracující na důvěryhodných pozicích, které neoznámí obvinění ze sexuálního zneužívání dětí.



V závěrečné zprávě nezávislého vyšetřování sexuálního zneužívání dětí (IICSA) v Anglii a Walesu, která byla vydána sedm let po jeho zahájení (!), se uvádí, že děti čelí "bezmezné" krutosti za spoluúčasti institucí a že tento problém zůstává "endemický", přičemž sexuální zneužívání dětí prostřednictvím internetu exponenciálně roste.



Za tímto účelem analýza vyzývá k vytvoření orgánu na ochranu dětí - jednoho pro Anglii a jednoho pro Wales. Jedná se o jedno ze tří základních doporučení, další dvě se týkají finančního odškodnění obětí a povinnosti povinně hlásit sexuální zneužívání dětí osobám, které pracují v regulované činnosti nebo na důvěryhodných pozicích.



Prof. Alexis Jay, předseda vyšetřování, řekl: "Sexuální zneužívání dětí bylo příliš dlouho považováno za problém minulosti, přestože má celoživotní dopad na mladé oběti. Jeho rozsah nelze podceňovat; sexuální zneužívání dětí je epidemií, která za sebou zanechává desetitisíce obětí a některé z nich se z ní nikdy nezotaví. Opakovaně jsme slyšeli, jak byla obvinění ze zneužívání ignorována, oběti obviňovány a instituce dávaly přednost své pověsti před ochranou dětí. Povaha a rozsah zneužívání, s nimiž jsme se setkali, byly děsivé a hluboce znepokojující.



Jako společnost to prostě nemůžeme zařadit do archivu a považovat to za historickou odchylku, když mnohé z toho, co jsme se dozvěděli, naznačuje, že se jedná o stále rostoucí problém, který je ještě zhoršován současnou a budoucí hrozbou internetu."



Významná část 458stránkové zprávy, která byla zveřejněna ve čtvrtek, je věnována hlasům obětí a přeživších, včetně názorných detailů sexuálního zneužívání, kterému byli vystaveni.



Hovoří o tom, že obětem autority, včetně sociálních pracovníků, zdravotníků, policistů a učitelů, nevěřily a že sexuální zneužívání mělo na jejich životy zničující dopad. Patří mezi ně závislost na alkoholu a drogách, problémy ve vztazích, zhoršené vyhlídky na vzdělání a zaměstnání a zranitelnost vůči budoucímu zneužívání.



Aparna, jedna z více než 6 200 obětí, které se podělily o své zkušenosti se zneužíváním v rámci projektu Truth, který byl součástí vyšetřování, uvedla: "Snažila jsem se vybudovat si sebevědomí, ale to se může rozpadnout během několika vteřin. Bojím se mít radost, protože se cítím poskvrněná - poškozené zboží."



Zpráva podrobně popisuje děsivá selhání napříč nejvýznamnějšími institucemi, od vlády přes policii až po náboženské organizace. "Instituce upřednostňovaly svou vlastní pověst a pověst jednotlivců v nich před ochranou dětí," uvádí se ve zprávě.



Vyšetřování zjistilo, že osoby pověřené vyšetřováním obvinění projevovaly úctu k významným osobám, jako jsou radní a poslanci, a někdy byly ignorovány, když byly "politicky nepohodlné".



Mezi 20 doporučeními IICSA je také vytvoření funkce ministra pro děti na úrovni vlády, zákaz používání fyzických trestů u dětí ve výchovných ústavech a požadavek na registraci pečovatelského personálu v ústavech a personálu v ústavech pro mladistvé pachatele a v zabezpečených výcvikových střediscích.



Zpráva uvádí, že reakce na sexuální zneužívání byla ovlivněna úspornými opatřeními a následnými škrty ve veřejných službách, včetně policie, sociální péče o děti, ve státním zastupitelství, ve zdravotnictví a ve školství.





Šetření odmítlo návrh, že by zákon o povinném hlášení měl stanovit výjimky pro některá náboženská zařízení nebo pracovníky - zejména v souvislosti se zpovědí - se závěrem: "Ani svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení, ani práva rodičů, pokud jde o výchovu jejich dětí, nemohou nikdy ospravedlnit špatné zacházení s dětmi nebo zabránit státním orgánům, aby přijaly opatření nezbytná k ochraně dětí před újmou."









Podrobnosti v angličtině ZDE

