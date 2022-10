Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajina zápolí s nedostatkem elektrické energie

20. 10. 2022

čas čtení 17 minut



- Rusko zvažuje stažení sil z oblasti na západ od řeky Dněpr



Nedávné přiznání Ruska, že v Chersonské oblasti "vznikla obtížná situace", je velmi neobvyklé a pravděpodobně naznačuje, že úřady zvažují velké stažení svých sil z oblasti západně od řeky Dněpr, uvedla britská rozvědka.



Nedávno jmenovaný velitel ruských sil na Ukrajině, generál Sergej Surovikin, učinil toto prohlášení počátkem tohoto týdne.



Vyplývá to z nejnovější zprávy britského ministerstva obrany:



Pravděpodobně naznačuje, že ruské úřady vážně uvažují o rozsáhlém stažení svých sil z oblasti západně od řeky Dněpr.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022 - Je naprosto jasné, že Rusko používá íránské bezpilotní letouny, konstatují USA



Ukrajinci se připravují na několikahodinové výpadky elektřiny; USA, Velká Británie a Francie konstatují, že Íránem dodané bezpilotní letouny jsou používány k útoku na civilisty

- Spojenci NATO budou jednat, pokud se Švédsko nebo Finsko dostanou pod tlak Ruska nebo jiného protivníka dříve, než se stanou plnoprávnými členy aliance, uvedl ve čtvrtek generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.



"Je nepředstavitelné, že by spojenci nejednali, pokud by se Švédsko a Finsko dostaly pod jakoukoli formu tlaku," řekl Stoltenberg podle agentury Reuters na tiskové konferenci se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem.



- Ruský letecký útok, který ve středu zasáhl velkou tepelnou elektrárnu ve městě Burštýn na západě Ukrajiny, způsobil "poměrně vážné" škody, uvedla ve čtvrtek ráno gubernátorka regionu.



"Bohužel došlo k destrukci, a to dost vážné," uvedla podle agentury Reuters v ukrajinské televizi Svitlana Onyščuková, gubernátorka Ivano-Frankivské oblasti.



- Scholz: "Taktika spálené země nepomůže Rusku vyhrát válku



Německý kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin používá energii a hlad jako zbraně, ale nedokázal zlomit jednotu Západu a nedosáhne svých válečných cílů taktikou spálené země.



V projevu před německým parlamentem také uvedl, že Německo se zbavilo závislosti na ruském plynu, ale pracuje na snížení cen energií, mimo jiné zajištěním nových kontraktů na dodávky plynu z jiných zemí.



"Poslední eskalaci ze strany Moskvy nenecháme bez odezvy. Taktika spálené země Rusku nepomůže vyhrát válku. Pouze posílí jednotu a odhodlání Ukrajiny a jejích partnerů," řekl Scholz v německém parlamentu.



"Všechny ty lži a propaganda, řeči o 'speciálních operacích' a rychlých vítězstvích - to vše byla jen fasáda - jako Potěmkinova vesnice."

Nedávné přiznání Ruska, že v Chersonské oblasti "vznikla obtížná situace", je velmi neobvyklé a pravděpodobně naznačuje, že úřady zvažují velké stažení svých sil z oblasti západně od řeky Dněpr, uvedla britská rozvědka.Nedávno jmenovaný velitel ruských sil na Ukrajině, generál Sergej Surovikin, učinil toto prohlášení počátkem tohoto týdne.Vyplývá to z nejnovější zprávy britského ministerstva obrany:, uvedl ve čtvrtek generální tajemník NATO Jens Stoltenberg."Je nepředstavitelné, že by spojenci nejednali, pokud by se Švédsko a Finsko dostaly pod jakoukoli formu tlaku," řekl Stoltenberg podle agentury Reuters na tiskové konferenci se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem.uvedla ve čtvrtek ráno gubernátorka regionu."Bohužel došlo k destrukci, a to dost vážné," uvedla podle agentury Reuters v ukrajinské televizi Svitlana Onyščuková, gubernátorka Ivano-Frankivské oblasti.Německý kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin používá energii a hlad jako zbraně, ale nedokázal zlomit jednotu Západu a nedosáhne svých válečných cílů taktikou spálené země.V projevu před německým parlamentem také uvedl, že Německo se zbavilo závislosti na ruském plynu, ale pracuje na snížení cen energií, mimo jiné zajištěním nových kontraktů na dodávky plynu z jiných zemí."Poslední eskalaci ze strany Moskvy nenecháme bez odezvy. Taktika spálené země Rusku nepomůže vyhrát válku. Pouze posílí jednotu a odhodlání Ukrajiny a jejích partnerů," řekl Scholz v německém parlamentu."Všechny ty lži a propaganda, řeči o 'speciálních operacích' a rychlých vítězstvích - to vše byla jen fasáda - jako Potěmkinova vesnice."



- Ve Velké Británii hovořil Tobias Ellwood, konzervativní poslanec, který je předsedou výboru pro obranu Dolní sněmovny, o tom, že chaos v britské vládě může mít dopad na Ukrajinu, a hovořil také o návštěvě ministra obrany Bena Wallace ve Washingtonu. Divákům Sky News řekl:



Tohle sledují a my bychom si měli uvědomit, že tu není jen domácí publikum, ale svět se velmi zajímá o to, co Británie dělá. Rádi od nás vidí vůdčí roli, v neposlední řadě i v tom, co se v současné době děje na Ukrajině.



Chápu, že [Ben Wallace] bude dnes informovat Dolní sněmovnu, ale je jasné, že se to posunulo do velmi nebezpečné situace.



- Vitalij Kim, gubernátor města Mykolajiv, napsal v 10 hodin místního času na ukrajinský Telegram, že na město byly provedeny raketové údery S-300. Uvedl, že "nedošlo k žádným obětem ani destrukci" a že "jsou poškozeny pouze trávníky".



- Maksym Kozyckij, gubernátor Lvova, uvedl, že průmysloví odběratelé elektřiny v jeho regionu již byli informováni o harmonogramu omezení spotřeby elektřiny.



Řekl: "Ti průmysloví spotřebitelé, kteří byli zahrnuti do harmonogramu, již byli o situaci informováni. Musí provést prokázané snížení objemů."



Pro odběratele v domácnostech uvedl, že "v současné době nejsou žádné informace o zavedení harmonogramu vypínání".





- Charkovský gubernátor Oleh Syněhubov zveřejnil ve čtvrtek aktualizovaný stav, ve kterém se uvádí, že včera zemřeli dva lidé a další čtyři byli zraněni, když "auto se zaměstnanci státní záchranné služby bylo odpáleno minou" v okrese Izjum.



Vydal varování před nedostatkem elektřiny a sdělil obyvatelům, že "během včerejšího dne nepřítel provedl několik dalších úderů na zařízení energetické infrastruktury po celé Ukrajině, proto znovu zdůrazňuji nutnost šetřit elektřinou. Dnes od 7 do 23 hodin je v Charkově možný několikahodinový výpadek proudu".



- Rusko zahájilo "přesídlování" civilistů v Chersonu



Moskvou podporovaní samozvaní představitelé v jižním Chersonsku na Ukrajině zahájili přesun civilistů na ruské území s odvoláním na obavy z ukrajinské protiofenzívy.



Ruskem dosazený šéf klíčového jižního města Vladimir Saldo hovořil o plánech přesunout v příštích šesti dnech přes řeku Dněpr do Ruska až 60 000 lidí - tempem 10 000 lidí denně.



"Nehodláme se města vzdát," řekl ve středečním rozhovoru pro celostátní televizi.



Záběry lidí, kteří na člunech prchají z města, odvysílala ruská státní televize.



Ukrajinští představitelé označili oznámení Ruska za "propagandistickou show" a vzkázali lidem, aby žádosti o evakuaci nevyhověli. Řada z nich uvedla, že obdržela hromadné textové zprávy s varováním, že město bude ostřelováno, a s informací, že ve čtvrtek od 7 hodin ráno budou z přístavu odjíždět autobusy.



Andrij Jermak, náčelník štábu ukrajinského prezidenta, označil ruská oznámení za "propagandistickou show", protože podle Kyjeva se přesuny obyvatelstva rovnají "deportacím".



Ukrajina zůstala ohledně svých operací příliš neinformuje, ačkoli její armáda ve čtvrteční časné zprávě o dění v Chersonské oblasti uvedla, že bylo zabito 43 ruských vojáků a zničeno šest tanků a další technika.





- Summit EU bude jednat o energetické podpoře Ukrajiny



Vedoucí představitelé 27 zemí Evropské unie se dnes sejdou, aby projednali možnosti další podpory Ukrajiny, včetně energetického vybavení, pomoci s obnovením dodávek elektřiny a dlouhodobého financování obnovy.



Očekává se, že vedoucí představitelé rovněž podpoří alternativní cenovou referenci pro zkapalněný zemní plyn a společný nákup plynu poté, co se již dříve dohodli na snížení spotřeby a zavedení odvodů z neočekávaných zisků v energetickém průmyslu.



Nejednota však zůstává v otázce, zda a jak omezit ceny plynu, aby se zastavila vysoká inflace a odvrátila recese poté, co Rusko omezilo přívod plynu.



Zatímco 15 zemí včetně Francie a Polska prosazuje určitou formu stropu, čelí silnému odporu Německa a Nizozemska, které jsou největší evropskou ekonomikou a odběratelem plynu a hlavním evropským centrem obchodu s plynem.



"Dohoda je velmi nepravděpodobná... Zdá se, že názory jsou opravdu vzdálené," řekl agentuře Reuters před čtvrtečním jednáním vysoce postavený diplomat EU.



- Írán popírá, že by ruským jednotkám dodával bezpilotní letouny



Ukrajina a její spojencikonstatují, že Rusko cílí na Ukrajinu pomocí "kamikadze" dronů Šahed-136 íránské výroby, přeznačených na Geran-2.



Moskva podle Ukrajiny získala až 2 400 těchto bezpilotních letounů a používá je jako levnější náhražky k zasažení energetických cílů a k vyvolání strachu u civilistů.



Írán popírá, že by bezpilotní letouny dodal Rusku, zatímco mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že nemá žádné informace o jejich původu. "Používá se ruské vybavení s ruskými názvy," řekl Peskov.



Ukrajina, experti a západní vlády se domnívají, že Gerany jsou přeznačené drony Šahed, které lze identifikovat podle charakteristického delta tvaru křídel a na základě zkoumání fragmentů vyzvednutých ze země.



Anonymní íránský představitel řekl agentuře Reuters, že Rusko při nedávné návštěvě vysokých představitelů Teheránu v Moskvě požádalo o více íránských bezpilotních letounů a balistických raket se "zvýšenou přesností". Zdroj uvedl, že Írán slíbil poskytnout Rusku více bezpilotních letounů, přičemž citoval dva vysoké íránské představitele a dva íránské diplomaty.



- Rusko používá íránské bezpilotní letouny k úderům na civilisty,sdělují USA.



Spojené státy, Velká Británie a Francie během středečního zasedání Rady bezpečnosti OSN uvedly, že existují "četné důkazy", že Rusko používá íránské bezpilotní letouny k úderům na civilisty na Ukrajině.



Ve středu pozdě večer to na Twitteru uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price:



Přestože Írán nadále lže, svět si je vědom, že Rusko používá íránské bezpilotní letouny k útokům na ukrajinské civilisty a infrastrukturu. Nebudeme váhat použít sankce a další vhodné nástroje proti všem, kdo se na těchto převodech podílejí."



- Jens Stoltenberg, generální tajemník NATO, uvedl, že členské země "posílí" a poskytnou více prostředků protivzdušné obrany, aby pomohly stabilizovat situaci. "NATO v nadcházejících dnech dodá protiletadlové systémy, které budou čelit specifické hrozbě bezpilotních letounů, včetně těch z Íránu," řekl.



Drony Šahed 136 s GPS naváděním mohou uletět až 1 500 km z nákladních automobilů vypuštěných mimo Ukrajinu a předpokládá se, že jsou od srpna rozmístěny po celé zemi. Ačkoli létají pomalu, což je činí zranitelnými vůči sestřelení, jejich samotný počet se ukazuje jako zkouška pro ukrajinskou protivzdušnou obranu.



- Dan Sabbagh z deníku The Guardian nabízí tuto analýzu dopadu na zásobování země energií a poznamenává, že největší ztráty pravděpodobně utrpí civilisté.



Ukrajinští politici již několik měsíců varují, že Rusko se před zimou, kdy teploty mohou klesat až k -10 °C a dokonce k -20 °C, zaměří na energetickou síť. V některých frontových oblastech, například v Donbasu, již nyní chybí dodávky plynu pro vytápění bytových domů, v nichž žije mnoho lidí.



V tichosti se po celé zemi objevují snahy zajistit, aby nemocnice a vojenské objekty měly k dispozici záložní generátory. Civilistům to však stačit nebude a je jasné, že situace - a bezútěšná počáteční účinnost ruské strategie - může způsobit velmi obtížné období. Vladimir Putin vyhlásil stanné právo ve čtyřech ukrajinských provinciích, kde má Rusko kontrolu nad územím. Zákon dává Ruskem dosazeným šéfům Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti, které Rusko nedávno po fingovaných referendech prohlásilo za anektované, dalekosáhlé výjimečné pravomoci. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak označil toto oznámení za "pseudolegalizaci drancování majetku Ukrajinců".



Putin rovněž nařídil "hospodářskou mobilizaci" v šesti provinciích, které hraničí s Ukrajinou, a na Krymu a v Sevastopolu, které Rusko nezákonně anektovalo v roce 2014. V televizním vystoupení uvedl, že uděluje dodatečné pravomoci regionálním představitelům všech ruských provincií, aby udržovali veřejný pořádek a zvýšili výrobu na podporu války v Moskvě. Zákon rovněž omezuje svobodu pohybu do osmi provincií a z nich.



- Rusko pokračuje v nových úderech proti ukrajinské energetické infrastruktuře - ve středu byla zničena tři energetická zařízení, uvedl ve svém posledním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij a dodal, že ukrajinští představitelé pracují na vytvoření mobilních odběrných míst. Podle něj ruské nálety od 10. října zničily 30 % ukrajinských elektráren, což způsobilo masivní výpadky elektřiny v celé zemi. Ukrajina omezí dodávky elektřiny v celé zemi od čtvrteční sedmé hodiny ranní.



- Ruské údery na kritickou energetickou infrastrukturu jsou "čirým terorem", který se rovná válečným zločinům, uvedla šéfka Evropské komise. Ursula von der Leyenová se tak ve středu vyjádřila v Evropském parlamentu poté, co se statisíce Ukrajinců ocitly v důsledku ruských úderů bez elektřiny a vody.



- Zelenskij hovořil o "významných výsledcích" při sestřelování íránských bezpilotních letounů a uvedl, že během měsíce bylo sestřeleno 233 bezpilotních letounů Šahed a desítky raket. Ve středu odpoledne bylo nad Kyjevem sestřeleno několik ruských raket, uvedl jeho starosta Vitalij Kličko. Řečtí diplomaté potvrdili, že ministr zahraničí Nikos Dendias, který je na návštěvě Ukrajiny, byl nucen hledat útočiště v protiatomovém krytu v Kyjevě.



- Náklady Ukrajiny na sestřelení bezpilotních letounů "kamikadze" značně převyšují částky, které Rusko zaplatilo za obstarání a vypuštění levné technologie íránské výroby, vyplývá z analýzy. Celkové náklady Ruska na neúspěšné útoky dronů, které byly v posledních týdnech na Ukrajině rozpoutány, odhadují vojenští analytici na 11,66 milionu dolarů až 17,9 milionu dolarů. Odhadované náklady Ukrajiny na sestřelení dronů činí více než 28,14 milionu dolarů.



- EU plánuje uvalit sankce na tři vysoké íránské vojenské velitele a společnost, která vyvíjí bezpilotní letouny, jež byly pravděpodobně použity při ruských útocích na Ukrajinu. Očekává se, že návrh sankčního seznamu bude schválen během několika dní, což naznačuje, že ministři EU nevěří popírání Íránu, že by dodal Rusku nízkoletící smrtící zbraně.



- Rusko přehodnotí svou spolupráci s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem a jeho štábem, pokud Guterres vyšle na Ukrajinu experty, aby prověřili sestřelené bezpilotní letouny, o nichž Ukrajina a Západ vědí, že byly vyrobeny v Íránu, řekl ve středu novinářům zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Poljanskij.



- Putin bude čelit "vážným důsledkům", pokud ve válce na Ukrajině použije jaderné zbraně, uvedla Downing Street. Britský ministr obrany Ben Wallace byl ve Washingtonu na jednání se svým americkým protějškem v souvislosti se zprávami, že by ruský vůdce mohl odpálit jadernou hlavici nad Černým mořem.



- Spojené státy uvalily na Rusko nové sankce, které se zaměřují na síť, kterou Washington obvinil z toho, že si od amerických výrobců pořizuje vojenské technologie a technologie dvojího užití a nelegálně je dodává Rusku pro jeho válku na Ukrajině. Některé z těchto zařízení bylo nalezeno na bojištích na Ukrajině, uvedlo ministerstvo spravedlnosti.



- Evropský parlament udělil obyvatelům Ukrajiny výroční Sacharovovu cenu za svobodu myšlení na počest jejich boje proti ruské invazi. "Postavili se za to, v co věří. Bojují za naše hodnoty."



- Někteří odborníci se dokonce obávají, že by mohlo dojít k obnovení migrační krize, protože lidé se budou snažit opustit zemi v cestě za teplem.



Zajištění plynulých dodávek elektřiny a tepla pro armádu je pro Kyjev prioritou, zatímco veškeré potíže na frontě, kterým Ukrajinci čelí, budou pravděpodobně sdílet i ruští útočníci.



To znamená, že to budou civilisté kteří ponesou hlavní tíhu, což je známá ruská strategie upřednostňování psychologických účinků před úspěchem na bojišti.



- Ruská snaha vyvolat v zimě humanitární krizi způsobí další náklady jak Ukrajině, tak jejím západním příznivcům. Rychlý úspěch útoků na elektrárny naznačuje, že nadcházející měsíce budou těžké, pokud se nepodaří nalézt naléhavé vojenské řešení.



- Zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko uvedl, že cílem útoků je energetická infrastruktura a dodávky energie, a situaci v celé zemi označil za kritickou. "Naše regiony jsou na sobě závislé ... je nutné, aby se celá země připravila na výpadky elektřiny, vody a vytápění," uvedl začátkem týdne v ukrajinské televizi.



- Ve středu byla zničena další tři energetická zařízení, což je součást vlny těchto zásahů od 10. října, uvedl ve svém posledním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij.





- Ukrajinští představitelé pracují na vytvoření mobilních napájecích bodů, Zelenskij ve středu uspořádal "strategickou schůzku" s vysokými představiteli, aby projednal opatření k "eliminaci následků v případě zhroucení energetického systému Ukrajiny", uvedl na Telegramu.







Zdroj v angličtině ZDE

0