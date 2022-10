Ukrajina čelí výpadkům elektřiny po "masivních" ruských úderech na energetická zařízení

Zelenskij varoval, že Putinovy útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu mohou vést k nové obrovské vlně emigrace z Ukrajiny do Evropy

Ruské útoky na energetická zařízení po celé Ukrajině způsobily, že více než milion domácností zůstalo bez elektřiny, uvedli v sobotu ukrajinští činitelé

Propagandista Solovjev v ruské televizi tvrdí, že jestliže demokraté v USA prohrají listopadové volby, nové vládnoucí americké elity se pokusí o dohodu s Ruskem a odstraní Zelenského tím, že vyvolají jadernou válku v Evropě:



