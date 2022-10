Čína: Si Ťin-pching upevnil svou moc a čínská komunistická strana posílila jeho postavení

22. 10. 2022

Čínská komunistická strana mění ústavu tak, aby v jejím jádru byl zakotven Si a jeho politické myšlenky se staly její nosnou ideologií



Čínský prezident Si Ťin-pching posílil svou moc v čele země a povýšil své postavení v rámci historie Komunistické strany Číny díky významným politickým usnesením, která byla oznámena v závěrečný den klíčového politického zasedání.



V sobotu sjezd ČKS schválil změny ústavy, včetně "dvou ustanovení" a "dvou záruk", jejichž cílem je zakotvit Si jako jádro strany a jeho politické myšlení jako její nosnou ideologii.



Seznam znovu jmenovaných delegátů také potvrdil, že premiér Li Keqiang spolu s několika dalšími vysokými stranickými představiteli odejde z politiky. Jejich vyloučení je podle analytiků jasným znamením, že v příštím stálém výboru politbyra, který bude představen v neděli, budou dominovat Siovi spojenci a jeho moc se ještě více upevní.

Devětašedesátiletý Si začal svůj závěrečný projev kolem poledne, kdy straničtí funkcionáři oznámili potvrzení změn, které jen potvrdily, že Si zůstane u moci i na další funkční období.



Všeobecně se očekává, že o víkendu bude znovu potvrzen ve funkci generálního tajemníka strany, což mu otevře cestu k získání normalizačního třetího funkčního období čínského prezidenta.



"Odvažte se bojovat, odvažte se vítězit, tvrdě pracujte. Buďte odhodláni jít stále kupředu," řekl shromážděným.



V Pekingu se scházejí tisíce delegátů ČKS, kteří údajně zastupují desítky milionů členů strany. Účelem je z velké části automaticky schválit přesuny na vysokých stranických postech a ústavní změny, o nichž bylo pravděpodobně rozhodnuto již dávno před zahájením zasedání.



Zasedání je vysoce choreografické a většinou probíhá za zavřenými dveřmi. Krátce před zahájením Siova projevu byl však bývalý vůdce Chu Ťin-tchao bez vysvětlení vyveden z místnosti.



Od svého nástupu k moci v roce 2012 Si dále upevňoval svou individuální moc, mimo jiné stál v čele zrušení časových limitů pro funkční období v roce 2018. Před těmito změnami by Si tento týden musel odstoupit z funkce vůdce, ale místo toho má potenciál být vůdcem doživotním.



Analytici bedlivě sledují víkendové události, aby zjistili, zda Si také formálně získá titul lidového vůdce, což je čestný titul, který se oficiálně nepoužíval od dob Mao Ce-tunga. Objevily se také spekulace, že by mohla být obnovena funkce předsedy strany.



Prof. Steve Tsang, ředitel čínského institutu na londýnské škole SOAS, uvedl, že získání titulu lidového vůdce by Xiho postavilo "do jiné ligy".



"Je nejvyšším vůdcem Číny z titulu své funkce vůdce ČKS, ať už je tato funkce stylizována jako generální tajemník nebo předseda," řekl Tsang.



"Ale ... lidový vůdce nemůže mít omezené funkční období a odvolání z takové funkce je 'protilidové'." Udělení titulu by signalizovalo, že Si je "nedotknutelný", dodal Tsang, "a v podstatě by měl být ctěn a mělo by se s ním zacházet jako s polobohem".



"Povýšilo by [ho] přinejmenším na pozici srovnatelnou s Maem, jako Velkého kormidelníka."



V sobotu delegáti rovněž hlasovali o schválení Siovy "pracovní zprávy" přednesené při zahájení sjezdu minulou neděli, která prošla hodnocením předchozího funkčního období a nastínila směr toho nového.



Sjezd na svém závěru také potvrdil znovuzvolení přibližně 200 elitních členů ústředního výboru, kteří mají ve straně hlasovací právo. Na seznamu jmen zveřejněném v sobotu odpoledne bylo pouze 11 žen. Nebylo na něm také několik stranických veteránů, včetně čtyř současných členů ÚV.



Mezi nimi chyběli Li a Wang Jang, který stojí v čele Čínské lidové politické poradní konference. Očekávalo se, že Li odejde z premiérského křesla v březnu, ale zda zcela opustí rámec vedení ČKS, bylo předmětem intenzivních spekulací.



Wang, proreformní politik s relativně liberální image a bohatými regionálními zkušenostmi, byl již dříve analytiky považován za pravděpodobného kandidáta na příštího premiéra.



Analytici uvedli, že odchod obou mužů by byl signálem, že nová ČKS bude pravděpodobně obsazena Siovými loajalisty. Oba měli nárok pokračovat ve funkci podle neoficiálních věkových limitů strany.



"Ústřední výbor, politbyro a stálý výbor ovládaný Si by znamenal výraznou ztrátu kontroly a rovnováhy. Siova politika upřednostňování ideologie a národní bezpečnosti před hospodářským rozvojem bude pokračovat i v příštích pěti nebo dokonce deseti letech, protože chce vládnout až do 22. stranického sjezdu v roce 2032, kdy mu bude 79 let," uvedl Willy Lam, vedoucí pracovník Jamestown Foundation, thinktanku se sídlem ve Washingtonu.



Očekávalo se, že odstoupí i další dva lidé, kteří na seznamu chyběli - předseda Národního lidového kongresu Li Čan-šu a vicepremiér Chan Čeng.



Nový ústřední výbor je zodpovědný za volbu 25členného politbyra, z něhož je sedm nejmocnějších jmenováno do PSC. Složení PSC, včetně generálního tajemníka s pořadovým číslem 1, bude zveřejněno v neděli.





Představení těchto členů, které obvykle probíhá tak, že členové strany vystupují na pódium v pořadí podle hodnosti, bude oficiálním potvrzením Siova setrvání na pozici generálního tajemníka.







