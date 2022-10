Ruská agrese na Ukrajině: Rusko plánuje zničit vodní elektrárnu, varuje Zelenskij

21. 10. 2022

- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij obvinil Rusko, že plánuje zničit vodní elektrárnu ve východní Chersonské oblasti, kde ukrajinští vojáci neustále postupují a úřady dosazené Moskvou zahájily tzv. evakuaci civilistů.



Zelenskij ve čtvrtek pozdě večer obvinil Moskvu, že na přehradě v Ruskem okupovaném regionu nastražila miny, které ohrožují 400 km dlouhou síť kanálů vybudovanou Sověty.



Zelenskij to uvedl ve svém posledním projevu:



"Rusko připravuje [útok] na vodní elektrárnu Kachovka. Podle našich informací byly agregáty a hráz Kachovské vodní elektrárny zaminovány ruskými teroristy. Pokud bude přehrada zničena ... severokrymský kanál prostě zmizí," a to by byla "katastrofa velkého rozsahu", dodal ukrajinský prezident.



Tímto teroristickým útokem mohou mimo jiné zničit i možnost dodávat vodu z Dněpru na Krym. V případě zničení přehrady MVE Kachovka severokrymský kanál jednoduše zmizí."



Takový útok na Kachovskou MVE "bude znamenat úplně totéž jako použití zbraní hromadného ničení", dodal Zelenskij.

- "Rusko připravuje katastrofu," řekl Mychajlo Podoljak, poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



Podle Podoljaka Rusko zaminovává hráz a transformátory vodní elektrárny Kachovka, aby zaplavilo dolní tok řeky Dněpr, kde jsou ruské síly ohroženy ukrajinskou ofenzívou.



Cílem by podle něj bylo zastavit ukrajinský postup a ochránit ruské jednotky.



- Írán varuje před cestami na Ukrajinu a Íráncům vzkazuje, aby zemi opustili



Íránské ministerstvo zahraničí v pátek doporučilo svým občanům, aby se zdrželi cest na Ukrajinu, a požádalo tamní Íránce, aby zemi opustili.



"Vzhledem k vojenské eskalaci na Ukrajině všem Íráncům důrazně doporučujeme, aby se zdrželi cest na Ukrajinu. Rovněž Íráncům žijícím na Ukrajině se doporučuje, aby v zájmu vlastní bezpečnosti zemi opustili," uvádí se podle agentury Reuters v prohlášení ministerstva.



Spojené státy obvinily Írán, že výrazně prohloubil své zapojení do ruské invaze tím, že poskytl technickou podporu ruským pilotům, kteří létají s bezpilotními letouny íránské výroby a bombardují civilní cíle.





- Ukrajinští regionální gubernátoři opět vyzývají obyvatele, aby dbali na spotřebu elektřiny. Oleksij Kuleba, gubernátor Kyjeva, řekl: "Znovu zdůrazňuji důležitost celkového režimu hospodaření. Díky němu se v budoucnu vyhneme výpadkům".



Černihivský gubernátor Vjačeslav Čaus uvedl, že "v důsledku prudkého nárůstu úrovně spotřeby elektřiny" platí v regionu "dočasné řízené omezení spotřeby elektřiny".





- Evropská unie musí zůstat jednotná v podpoře Ukrajiny a měla by začít pracovat na tom, aby Rusko neslo právní odpovědnost za své aktivity ve válce, prohlásil lotyšský premiér Krišjānis Kariņš cestou na druhý den summitu EU.



"Ruská válka je stále brutálnější a nyní je bezostyšně zaměřena nejen na ukrajinskou armádu, ale i na ukrajinské občany a jejich civilní infrastrukturu," řekl podle agentury Reuters Kariņš cestou na zasedání vedoucích představitelů EU.



"Vymyslet, jak Rusko řádně pohnat k odpovědnosti i po právní stránce za zvěrstva, která dnes na Ukrajině páchá," dodal s tím, že by se měly zvýšit i sankce proti Bělorusku.





- Oleksandr Staruch, ukrajinský gubernátor Záporoží, napsal, že při ranních útocích ve městě byli zraněni tři lidé. Informuje o tom:



"Nepřítel zaútočil na město raketami S-300. Byla zničena obytná budova a objekty infrastruktury. Podle předběžných informací jsou tři zranění. V důsledku útoku byl poškozen plynový systém v obytné výškové budově, došlo k požáru a byla zničena zeď. Specializované služby již pracují. Okupant se zaměřil také na školu v jedné ze záporožských čtvrtí. Byla poškozena střecha školy a rozbita okna. Došlo také k zásahům na infrastrukturních objektech a volných prostranstvích."



- Podle příspěvku oblastního gubernátora Oleha Syněhubova na Telegramu bylo dnes ráno při ruském úderu na "objekt průmyslové infrastruktury" ve městě Charkov zraněno šest lidí.



- Ruský soud nařídil zatčení novinářky Mariny Ovsjannikovové



Ovsjannikovová byla v domácím vězení za to, že ve vysílání vyvěsila nápis, že Kreml lže o válce na Ukrajině.



Jak tento týden uvedl její právník, z Ruska již uprchla poté, co odmítla dodržovat opatření domácího vězení, které jí bylo uloženo.



- Rozmístění rusko-běloruských sil je taktikou odvedení pozornosti: britské ministerstvo obrany



Ministerstvo obrany Spojeného království sděluje, že Rusko zinscenovalo kampaň na odvedení pozornosti, když oznámilo, že 70 000 běloruských vojáků bude zapojeno do nového rusko-běloruského uskupení sil.



Podle britských zpravodajských služeb je nepravděpodobné, že by Rusko skutečně rozmístilo v Bělorusku značný počet dalších vojáků, a oznámení je pravděpodobně pokusem přesvědčit Ukrajinu, aby přesunula síly k ostraze severní hranice.



- V návaznosti na zprávy o sérii výbuchů v ukrajinském městě Charkov na severovýchodě země starosta města uvedl, že v pátek brzy ráno byla zasažena administrativní a výrobní budova v regionu.



- Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba hovořil s izraelským premiérem Yairem Lapidem a podrobně projednal žádost Kyjeva o systémy a technologie protivzdušné a protiraketové obrany.



"Mluvil jsem s izraelským premiérem Jairem Lapidem a informoval jsem ho o nevýslovném utrpení, ztrátách na životech a ničení způsobeném ruskými raketami a drony íránské výroby. Podrobně jsme projednali žádost Ukrajiny, aby jí Izrael poskytl systémy a technologie protivzdušné a protiraketové obrany."



Ačkoli Izrael ruskou invazi odsoudil, prohlásil, že Kyjevu zbraně nedodá. Svou pomoc Ukrajině omezil na humanitární pomoc s odkazem na přání pokračovat ve spolupráci s Moskvou v souvislosti s válkou zničenou sousední Sýrií a zajistit bezpečnost ruských židů.



Naposledy Izrael nabídl Ukrajincům pomoc při vývoji výstražných systémů pro civilní obyvatelstvo při leteckých útocích.



Lapidova kancelář uvedla, že izraelský vůdce zopakoval Kulebovi podporu Izraele Ukrajině a vyjádřil "hluboké znepokojení" nad vojenským spojením mezi Íránem a Ruskem.





- Írán výrazně prohloubil své zapojení do ruské invaze na Ukrajinu tím, že poskytuje technickou podporu ruským pilotům, kteří létají s bezpilotními letouny íránské výroby a bombardují civilní cíle, potvrdil Bílý dům.



Hlavní mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby ve čtvrtek uvedl, že podle informací USA byli íránští poradci na Krymu, aby poskytovali výcvik a údržbu - nikoli však skutečné pilotování bezpilotních letounů - poté, co se ruské síly setkaly s potížemi při obsluze bezpilotních létajících bomb.



Kirby uvedl: "Iránské letectvo je v současné době ve stavu, v jakém se nachází:



Můžeme potvrdit, že ruský vojenský personál sídlící na Krymu pilotoval íránské bezpilotní letouny a používal je k provádění kinetických úderů po celé Ukrajině, včetně úderů proti Kyjevu v posledních dnech. Podle našich informací Íránci na Krym umístili cvičitele a technickou podporu, ale pilotáž provádějí Rusové. Teherán se nyní přímo angažuje na místě a prostřednictvím poskytování zbraní..., které zabíjejí civilisty a ničí civilní infrastrukturu. Jedná se o systémy, které ruské ozbrojené síly neznají, a jsou to organicky vyrobené íránské UAV [bezpilotní letouny]. Rusové prostě nemají ve svém inventáři nic takového."



- Spojené království zavádí nové sankce vůči třem íránským osobám a firmě odpovědné za dodávky bezpilotních letounů do Ruska, které byly použity k bombardování Ukrajiny. Dodávkami těchto dronů Írán "aktivně podněcuje válku, profituje z odporných útoků Ruska na ukrajinské občany a přispívá k utrpení lidí a ničení kritické infrastruktury", uvádí se v prohlášení ministerstva zahraničí. Majetek všech čtyř osob byl zmrazen a na tyto osoby se rovněž vztahuje zákaz cestování.



Ještě před oznámením Spojeného království se EU dohodla na sankcích vůči stejnému podniku a třem osobám. Teherán popírá, že by bezpilotní letouny Moskvě dodával, zatímco Kreml uvedl, že Západ se snaží na Írán vyvinout "nátlak" obviněním, že Moskva používá bezpilotní letouny vyrobené v zemi.



- Moskvou podporovaní samozvaní představitelé v ukrajinské jižní Chersonské oblasti začali přesouvat civilisty na ruské území s odvoláním na obavy z ukrajinské protiofenzívy. Ruskem dosazený šéf klíčového jižního města Vladimir Saldo hovořil o plánech přesunout až 60 000 lidí přes řeku Dněpr. Záběry lidí, kteří na člunech prchají z města, odvysílala ruská státní televize. Úřady uvedly, že nyní bylo "evakuováno" asi 15 000 lidí.



- Ukrajinští představitelé označili oznámení Ruska za "propagandistickou show" a vzkázali lidem, aby žádosti o evakuaci nevyhověli. Řada z nich uvedla, že obdržela hromadné textové zprávy s varováním, že město bude ostřelováno, a s informací, že ve čtvrtek od 7 hodin ráno budou z přístavu odjíždět autobusy. Andrij Jermak, náčelník štábu ukrajinského prezidenta, označil ruská oznámení za "propagandistickou show", protože podle Kyjeva se přesuny obyvatelstva rovnají "deportacím".



- Nedávné přiznání Ruska, že v Chersonské oblasti "vznikla obtížná situace", je velmi neobvyklé a pravděpodobně naznačuje, že úřady zvažují rozsáhlé stažení svých sil z oblasti západně od řeky Dněpr, uvedla britská rozvědka.



- Ukrajina začala od čtvrteční sedmé hodiny ranní omezovat dodávky elektřiny po celé zemi v reakci na ruské údery proti své energetické infrastruktuře. Příval více než 300 útoků zničil třetinu všech elektráren v celé zemi, uvedl prezident Zelenskij. Ukrajinci se nyní budou muset připravit na "rolling blackout" a lidé budou muset šetřit energií, varoval zástupce vedoucího prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko.



- Ruský letecký útok, který ve středu zasáhl velkou tepelnou elektrárnu ve městě Burštýn na západě Ukrajiny, způsobil "poměrně vážné" škody, uvedl ve čtvrtek gubernátor regionu.



- Ruský letoun vypustil 29. září raketu v blízkosti britského letadla hlídkujícího v mezinárodním vzdušném prostoru nad Černým mořem, prozradil britský ministr obrany Ben Wallace. V Dolní sněmovně řekl, že Rusové z incidentu obvinili "technickou závadu".



- Německý kancléř Olaf Scholz ve čtvrtek prohlásil, že Putin používá energii a hlad jako zbraně, ale nepodařilo se mu zlomit jednotu Západu a nedosáhne svých válečných cílů taktikou spálené země. "Poslední eskalaci ze strany Moskvy nenecháme bez odezvy. Taktika spálené země Rusku nepomůže vyhrát válku. Pouze posílí jednotu a odhodlání Ukrajiny a jejích partnerů," řekl Scholz v německém parlamentu.





- Spojenci NATO budou jednat, pokud se Švédsko nebo Finsko dostanou pod tlak Ruska nebo jiného protivníka dříve, než se stanou plnoprávnými členy aliance, uvedl ve čtvrtek generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.



