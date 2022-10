Kvůli výhrůžkám z KLDR uvažuje Jižní Korea o jaderné zbrani

21. 10. 2022

Téměř neustálé vojenské provokace Severní Koreje v posledních týdnech jsou všeobecně považovány za předehru ke konečné demonstraci síly Pchjongjangu: K sedmému podzemnímu jadernému testu. A to vyvolává v Jižní Koreji obnovené obavy, že by nevyzpytatelný režim na severu mohl jednoho dne skutečně použít jednu ze svých děsivých zbraní.

Pro rostoucí počet Jihokorejců se získání srovnatelného jaderného odstrašujícího prostředku stává reálnou možností, jak čelit provokacím ze severu. Problém je však hluboce polarizující.

Severní Korea za poslední dva dny vypálila do moře u svého východního a západního pobřeží stovky dělostřeleckých nábojů a raket. V návaznosti na palby vydala ve středu státní média požadavky, aby USA a Jižní Korea zastavily bilaterální cvičení, která vládní úředník popsal jako "velmi dráždivý, provokativní čin v oblasti frontové linie".

Starty raket

Bombardování bylo porušením mezikorejské dohody z roku 2018 o snížení vojenského napětí podél hranice, která rozděluje poloostrov, tvrdí Soul. A přicházejí po odpálení více než tuctu balistických raket krátkého a středního doletu, včetně zbraně, o které Pchjongjang tvrdí, že byla pokročilou novou střelou, která přeletěla severní Japonsko.

Ještě znepokojivější byly snímky severokorejského diktátora Kim Čong-una dohlížejícího na cvičení zamýšlené jako "simulace" jaderného útoku na Jižní Koreu, o nichž Pchjongjang prohlásil, že jsou "varováním" pro Soul a USA.

13. října Chung Jin-suk, místopředseda Národního shromáždění a vysoký člen vládnoucí Strany lidové moci (PPP), vyzval k dalšímu posílení jihokorejsko-americké bezpečnostní aliance, včetně "jaderného deštníku", který Washington poskytuje.

"Nemělo by se přehlížet, že nedávné raketové provokace Severní Koreje zahrnují nejen balistické střely, ale také taktické jaderné simulace," řekl. "Posílení jihokorejsko-americké vojenské aliance jako železná zeď je jediným řešením."

"Musíme dramaticky posílit rozšířené odstrašování USA nebo jaderný deštník."

Široká podpora veřejnosti

Jiní šli ještě dále, přičemž vlivný člen PPP Kim Gi-hyeon se přidal k debatě, když trval na tom, že jediným dlouhodobým řešením je, aby Jižní Korea měla vlastní jaderné kapacity. S tímto postojem souhlasí rostoucí počet znepokojených obyvatel jihu.

"Podle nedávných průzkumů se více než polovina lidí domnívá, že Jižní Korea potřebuje strategickou jadernou schopnost, která by mohla sever odstrašit," řekl Ahn Yinhay, profesor mezinárodních vztahů na Korejské univerzitě v Soulu.

"Je mnoho lidí, kteří věří v myšlenku oko za oko, a že pouze jaderná kapacita zde na jihu bude stačit k tomu, aby odradila jinou jadernou mocnost," řekl DW.

Studie zveřejněná chicagskou radou pro globální záležitosti v únoru ukázala, že 71 % Jihokorejců bylo pro, aby země měla svůj vlastní program jaderných zbraní. Podobný průzkum, který v květnu provedl Asijský institut pro politická studia, uvedl toto číslo na 70,2 %.

Jižní Korea v roce 1992 prohlásila, že americké jaderné zbraně budou staženy z jejího území na znamení závazku k bezjadernému poloostrovu, zdůrazňuje Ahn. Byl to však jednostranný krok, který neměl požadovaný dopad na režim na severu.

Místo toho, aby Pchjongjang zrušil svůj atomový program, prosadil vývoj a v dubnu 2003 oznámil, že odstupuje od Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

O tři roky později provedl svůj první podzemní jaderný test. Na zkušebním polygonu Punggye-ri proběhlo dalších pět testů, další se očekává brzy.

Technologicky možné

Kim Jae-chang, armádní generál ve výslužbě a bývalý spolupředseda Rady pro korejsko-americká bezpečnostní studia, patří mezi ty, kteří nejsou přesvědčeni, že by vývoj domácího jaderného odstrašujícího prostředku byl v nejlepším zájmu Jižní Koreje.

"Jsme velmi přesvědčeni o americkém jaderném deštníku a o tom, že naše aliance zůstane silná tváří v tvář těmto provokacím," řekl. "Odstrašující účinek, který USA poskytují, je věrohodný a spolehlivý a jsem si jist, že by to stačilo k ochraně obyvatel jihu."

Kim říká, že by váhal následovat příklad severu a odstoupit od smlouvy o nešíření jaderných zbraní a potenciálně si znepřátelit Washington, který je rozhodně proti šíření jaderných zbraní i mezi svými spojenci.

"Jižní Korea by při výrobě jaderné hlavice nemusela překonat mnoho technických obtíží a dalo by se toho dosáhnout docela rychle," říká.

„Ale myslím, že ve vládě máme pocit, že se budeme i nadále spoléhat na naše konvenční schopnosti a posilovat nukleární deštník poskytnutý Spojenými státy spíše než rozvíjení našich vlastních schopností."

Prezident Yoon Suk-yeol prohlásil, že jeho vláda "pečlivě zvažuje různé možnosti", pokud jde o obranu národa před severem, včetně jaderných zbraní.

Navzdory hluku z vlastní strany a značné části veřejnosti se očekává, že se Yoon prozatím bude držet ochrany amerického jaderného odstrašujícího prostředku. Pokud by sever pokračoval ve zvyšování regionálního napětí nebo demonstroval novou znepokojivou útočnou schopnost, mohlo by se to velmi rychle změnit.

