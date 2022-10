Írán poskytuje technickou podporu ruským bezpilotním letounům zabíjejícím civilisty, konstatují USA

Hlavní mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby ve čtvrtek uvedl, že podle informací USA jsou íránští poradci na Krymu, a poskytují výcvik a údržbu - neprovádějí však pilotování dronů - poté, co ruské síly měly potíže s provozem bezpilotních létajících bomb.

Ruslan Puchov, ruský obranný analytik, si myslel, že se ještě nevysílá, a v ruské televizi už ve vysílání požádal ostatní přítomné ve studiu, aby nehovořili o íránských dronech, protože si to ruské úřady nepřejí.



Ruslan Puhkov, Russian defence analyst, was asked to speak about the change in global markets on Russian state TV. Believing the interview hasn't started yet, he brought up Iranian drones and asked to not announce they were Iranian because the authorities did not admit it. pic.twitter.com/4ILDGKuSM8