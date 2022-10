Rozklad toryů a jeho kořeny

20. 10. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Myslím, že konec paní Trussové v čele Konzervativní strany nelze chápat jinak než jako další pokračování stejného příběhu, příběhu rozkladu toryů. Nevidíme žádné selhání voleb nebo systému dvou stranu. Vidíme, a to od roku 2016, svévolný rozklad Konzervativní strany vnitřním bojem o moc.

Začalo to tím, že si Boris Johnson a spol. řekli, že rozpoutají šílenou kampaň pro brexit, aby referendum v roce 2016 dopadlo jen těsně ve prospěch setrvání, což by oslabilo pozici šéfa strany Davida Camerona. Když se ukázalo, že brexitářská kampaň u lidí uspěla až moc, Johnson a spol. byli bezradní.

Premiérkou se stala Theresa May. Když pominu její slabý výsledek ve volbách z roku 2017, hlavním důvodem jejího pádu o dva roky později byl opět brexit a Johnsonova klika. Johnson se stal premiérem a výrazně uspěl ve volbách v témže roce. Jenže ani příběh brexitu, ani příběh toryů se tím neskončil, protože se svým komediálním talentem uměl realizovat jenom své ambice, nikoli řešit reálné problémy. Naopak žoviálně vršil jeden skandál za druhým.

Když ho jeho skandály nakonec dohnaly, konzervativci si zvolili za šéfku strany a premiérku paní Trussovou, která v tradici roku 2016 opět slibovala nemožné, ale na rozdíl od Johnsona to myslela vážně. Ani vážnost a ryzost šílenství, nekompromitovaná komediantským pohrdáním vůči realitě a faktům, zjevně paní Trussovou ovšem nezachránila před fraškou okamžitého pádu. Je to ale pořád ten samý problém: rozklad uvnitř Konzervativní strany.

Všiml jsem si po nástupu paní Trussové naděje v českém pravicovém prostředí, naděje, že popření reality se stane realitou. Ta úžasná, velká, stará Británie nám prý ukáže pravicovou kúru na naše problémy, dá boháčům ještě více peněz! Čím budou mít více, tím bude lépe nám všem.

Naopak v posledních dnech se zase mluví o tom, že Británie nám má být velkým varováním v otázce veřejných financí. Trhy snižování daní boháčům nechtěly a vláda paní Trussové narazila do zdi. Copak ty strašné trhy nevědí, že pravice má vždy pravdu? Že má pravdu nejvíce tehdy, když chce snižovat daně bohatým?

Nezodpovědné trhy! Někdo z českých pravičáků by je měl jít poučit, jak se dělá kapitalismus, zejména ten mafiánský. Bank of England musela intervenovat. Celý vládní program se rozpadl na kusy. A co bude dál? Paní Trussová to myslela vážně a vážně pochopila, že prostě její sny není možné realizovat. Kdo přijde po ní? Další šílenec?



















