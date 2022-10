Ukrajina: Polovičatá pomoc Německa v protiletadlové obraně

21. 10. 2022

Německá vláda má nyní nové odůvodnění pro odmítnutí dodávek tanků na Ukrajinu: Podle ministryně zahraničí Baerbockové se pozornost zaměřuje na dodávky protiletadlových zbraní. Pohled na minulé a slibované dodávky však vykresluje jiný obrázek, upozorňuje Gregor Schwung. Německá vláda má nyní nové odůvodnění pro odmítnutí dodávek tanků na Ukrajinu: Podle ministryně zahraničí Baerbockové se pozornost zaměřuje na dodávky protiletadlových zbraní. Pohled na minulé a slibované dodávky však vykresluje jiný obrázek,

Když ministryně zahraničí Annalena Baerbocková vstoupila o víkendu na pódium na konferenci Strany zelených, ředitelka zobrazila v pozadí textový panel: "Pokud je náš svět v sázce: Odpovězte". Ministryně této žádosti vyhověla. "Podporujeme lid Ukrajiny, aby bránil své životy," řekla delegátům. Německo musí převzít odpovědnost. Tím byla myšlena podpora Kyjiva zbraněmi.

Na této úrovni ale semaforová koalice pokračuje ve svém váhavém kurzu. Po stranickém projevu to byla právě Baerbocková, kdo obhajoval odmítnutí vlády. Ještě před pár týdny inzerovala na dodávku tanků.

Díky programu výměny výzbroje a ukořistění ruských tanků má Kyjiv dostatek vybavení, řekla v rozhovoru pro vysílač Phoenix. "Proto není v tuto chvíli tak naléhavá otázka tanků, ale především otázka protivzdušné obrany."

Ochrana vlastního obyvatelstva před vzdušnými hrozbami byla pro Kyjiv od začátku války nanejvýš důležitá. Ve skutečnosti byly protiletadlové zbraně součástí první dodávky. Pohled na uplynulých osm měsíců však ukazuje, že pomoc v této oblasti nepatří mezi priority spolkové vlády.

Podvod jménem Strela

Protiletadlové rakety byly mezi prvními zbraněmi, které Německo dodalo Ukrajině. Ve stejný den, kdy Scholz vyhlásil v Bundestagu "epochální přelom" kancléř slíbil dodávku přenosných protitankových a protiletadlových zbraní ze zásob Bundeswehru. O několik dní později dorazily na Ukrajinu. Úspěch, na kterém lze stavět. Z vlády rychle unikla informace, že schválila vývoz 2 700 protiletadlových střel Strela ze starých zásob NDR.

Ale odhodlání spolkové vlády pomoci Ukrajině sláblo. Dodávka slíbených dodatečných protiletadlových raket se zpozdila. Z ohlášených 2 700 střel Strela jich v polovině března dorazilo pouze 500. Ministryně obrany Christine Lambrechtová (SPD) to zdůvodnila "vyčerpanými" zásobami Bundeswehru. Teprve když Kyjiv následně na vlastní účet koupil zbraně přímo od německého průmyslu, arzenál Bundeswehru náhle přestal být vyčerpán. Německo dodá zbývající protiletadlové rakety, uvedlo.

(Bývalé východoněmecké systémy Strela 2 byly špatně skladovány, kontrola ještě před válkou zjistila časté poškození pevných pohonných hmot raketového motoru plísněmi a původně proto měly být všechny německé Strely zlikvidovány. V tomto případě tedy za váznoucími dodávkami mohla stát kvalita zásob Bundeswehru a nutnost rozsáhlých oprav - pozn. KD.)

Gepard - Přinucen k protiletadlové obraně

Samohybným protiletadlovým kanónem Gepard dodalo Německo koncem dubna další protiletadlovou zbraň – ale ne proto, že by to byla priorita. Volba tohoto modelu byla spíše dílem náhody. Do té doby Scholz dodávky jakýchkoli těžkých zbraní rázně odmítal. Když však Spojené státy poprvé pozvaly na zbrojní summit na jejich letecké základně v Ramsteinu, kancléř musel ustoupit. Volba padla na Gepard, protože mohl být prodáván jako "obranná zbraň".

Dodávka Gepardů se pak opět o několik měsíců zdržela, protože se nepodařilo najít dostatek vhodné munice. První exempláře dorazily na Ukrajinu teprve koncem července. Nákup munice na světovém trhu trval ještě déle, a proto se většinu z 59 000 nábojů podařilo dodat až začátkem srpna.

Nyní se Ukrajina snaží získat zásoby, protože Gepard má rychlost palby 1 100 ran za minutu. Na otázku, zda se spolková vláda snaží získat další munici, mluvčí ministerstva obrany odpověděla: "Bundeswehr již nemá Gepard na skladě, takže žádnou munici nepořizujeme".

Zrušení dodávek systému IRIS

Když se Ukrajina na začátku července pokusila ve velkém získat nejmodernější systém protivzdušné obrany IRIS-T, Scholz stále odmítal. Podle jeho záměru by mělo zůstat u jednoho exempláře, jehož dodání oznámil o měsíc dříve v Bundestagu na letošní rok. Minulý týden dorazil na Ukrajinu.

Aby mohl Kyjiv ochránit několik velkých měst před ruskými nálety, požádal o nákup dalších jedenácti systémů IRIS-T přímo od německé společnosti Diehl Defense. Ukrajina doufala ve finanční podporu od spolkové vlády na nákup za 1,5 miliardy eur.

Scholz se blokády vzdal jen částečně o dva měsíce později a souhlasil s financováním tří dalších systémů. Vzhledem k omezené výrobní kapacitě výrobce se však s jejich dodáním počítá až v následujících letech.

Zanedbaná obrana proti dronům

Nejen od rozsáhlých útoků íránských "kamikadze dronů" na Kyjiv je důraz kladen na protiletadlovou obranu. Už v polovině července americké zpravodajské služby poprvé informovaly, že Rusko plánuje v Teheránu nákup stovek kusů. Pomoc spolkové vlády v této oblasti zatím představovala dodávku 10 protidronových kanónů, 12 protidronových elektronických zařízení a 14 protidronových senzorů.

V srpnu pak spolková vláda slíbila poskytnout 24 protidronových systémů a 40 dalších elektronických protidronových zařízení. Do dnešního dne, dva měsíce poté, však nebyly doručeny. K dotazu, kdy budou doručeny, se ministerstvo obrany "z bezpečnostních důvodů" nechtělo vyjadřovat.

Zdroj v němčině: ZDE

