Koronavirus: Vakcíny a posilovací dávky zachraňují životy

22. 10. 2022

čas čtení < 1 minuta

Vakcíny a posilovací dávky zachraňují životy.

Ve všech věkových kategoriích.

Po dvou posilovacích dávkách vakcíny dochází ve srovnání s neočkovanými k 96 procentnímu poklesu úmrtí na covid.

Konec května 2022. Our World in Data



Vaccines and boosters save lives.

Across all ages.

96% reduction of deaths for 2 boosters vs unvaccinated

End of May 2022@OurWorldInData pic.twitter.com/UYkn5iszKT