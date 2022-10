Německo: Spolková ministryně vnitra Faeserová kvůli ruským kontaktům odvolala šéfa BSI Schönbohma

19. 10. 2022

Změna v čele Spolkového úřadu pro informační bezpečnost (BSI): Ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD) odvolala dosavadního šéfa úřadu Arne Schönbohma. Už dříve byl obviněn z kontaktů s ruskými tajnými službami.

Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD) odvolala předsedu Spolkového úřadu pro informační bezpečnost (BSI) Arne Schönbohma. Oznámil to mluvčí jejího ministerstva v úterý v Berlíně – jako první o tom informoval „Spiegel“.

Schönbohm byl kritizován za údajný nedostatek odstupu od kruhů ruských tajných služeb prostřednictvím kontroverzního sdružení "Rada kybernetické bezpečnosti Německo". Podle ministerstva vnitra zatím není rozhodnuto, kdo bude jeho nástupcem.

Ministryně se rozhodla zakázat Schönbohmovi "s okamžitou platností vykonávat úřední záležitosti jako prezident BSI," řekl mluvčí. V pozadí toho jsou v neposlední řadě obvinění, která jsou známá a široce diskutovaná v médiích.

Ta by „trvale poškodila nezbytnou důvěru veřejnosti v neutralitu a nestrannost administrativy jako hlavy nejdůležitějšího německého úřadu pro kybernetickou bezpečnost". O to více to platí v současné krizové situaci ohledně ruské hybridní války. Obvinění ovlivnila i zásadní vztah důvěry ministra při výkonu funkce.

Zatímco se v unijních kruzích mluvilo o "obětování pěšáka", ministerstvo vnitra v úterý uvedlo, že rozhodnutí bylo učiněno "také z obavy o osobu, na kterou se debata sama zaměřuje". Je to také v zájmu více než 1 500 zaměstnanců BSI, kteří se nyní mohou věnovat své práci nezávisle na osobních spekulacích.

Bez ohledu na to by "všechna známá obvinění byla důkladně a energicky prozkoumána a podrobena důkladnému vyhodnocení". Až do uzavření tohoto zkoumání platí pro Schönbohma presumpce neviny.

Podle informací německé tiskové agentury Faeserové vadilo, že šéf BSI nadále udržoval kontakty s kontroverzním sdružením "Cyber ​​​​Security Council Germany", které před deseti lety spoluzakládal a řídil, ale které je kvůli napojení na Rusko kritizované tajnými službami.

Dceřiná společnost bývalého zaměstnance KGB byla členem sdružení "Cyber ​​​​Security Council Germany"

O Schönbohmově spojení s kontroverzním klubem už dříve hovořil Jan Böhmermann v pořadu ZDF Magazin Royale. Jednak šlo o ruské kontakty "Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.". Na druhou stranu se článek zaměřil na berlínskou kyberbezpečnostní společnost Protelion, která byla donedávna členem "Cyber ​​​​Security Council Germany e.V.".

Společnost působila do konce března pod názvem Infotecs GmbH. Jde o dceřinou společnost ruské kyberbezpečnostní společnosti O.A.O.Infotecs, kterou podle informací výzkumné sítě Policy Network Analytics založil bývalý zaměstnanec ruské zpravodajské služby KGB. Za jeho práci mu udělil ruský prezident Vladimir Putin čestnou medaili.

V pondělí minulý týden sdružení oznámilo, že společnost byla vyloučena. "Postup společnosti Protelion GmbH je porušením cílů sdružení Cyber ​​​​Security Council Germany e.V.", řekl prezident sdružení Hans-Wilhelm Dünn. Obvinění nejsou slučitelná s bojem proti počítačové kriminalitě a prosazováním kybernetické bezpečnosti. Kritika zazněla i z bezpečnostních kruhů. Odvolený si zřejmě nebyl dostatečně vědom problémů s ohledem na určité kontakty s Ruskem.

