Základ přesvědčení lidí důvěřujících populistům

Systém je špatný

20. 10. 2022 / Jiří Hlavenka

Myslím si ale, že jeho interpretace - pokud jdeme do hloubky a po příčinách - je úplně jiná než ta prvoplánová, tedy že "voliči KSČM a SPD jsou proputinovská svoloč". Vysvětlím a budu rád za diskusi. Když dáme stranou současné události, jaký je dlouhodobý, autentický, přirozený postoj českých voličů (a voličů těchto dvou stran zvláště) k Ukrajině a Rusku? Domnívám se, že spíš "nijaký". Ani s jednou zemí nepřicházejí extra do styku, ani osobně, ani přes zaměstnavatele, ani jinak. Jsou to pro ně spíše vzdálené země, se kterými nás pojí spíše minulost než přítomnost, a nemyslím že tito voliči nějak dramaticky žijí geopolitikou. Tohle je mimochodem úplně kolosální graf (i když získaný nikoli průzkumem, ale anketou, takže opatrně.)

Troufám si tedy tvrdit, že pro voliče SPD plus KSČM plus půlka ANO jsou toto "ne-témata" za běžných okolností, stejně jako jsou i další věci ne-témata, typicky nějaká respirační nemoc a očkování proti ní (všichni jsou to ostatní lidé, kteří bez slůvka nesouhlasu vedou svoje dítka na hexavakcínu). A podobně. Ostatně anketa tuto bázi definuje na příkladě typového reprezentanta: "muž, 80 let, Moravskoslezský kraj, bez maturity".





Naprosto ostrý, nesmiřitelný, nekompromisní postoj zaujme tato voličská skupina až na základě "impulsu". Nikoli však toho, že se něco stane (např. vypukne válka, objeví se Covid - všimněme si, tam nebyla žádná rychlá reakce), ale na základě svého předchozího, dlouhodobého postoje k SYSTÉMU, k vládě, politice, k dění v naší zemi. A jaký tento postoj je? Nefabuluju, ale vycházím z průzkumů, které dělá např. Daniel Prokop, ale i další:

1) Zásadní a ostrý nesouhlas s děním v zemi v posledních dekádách. Dřív bylo lépe, všechno rozkradli, hrabou pro sebe, jenom se nám smějou, jsou to všechno zloději, měli by je všecky zavřít. (Tento postoj je víceméně vůči komukoli kdo je u vlády).

2) Dominantní postoj je "kontrariánství", tedy "cokoli vláda dělá, odmítáme". S mírnou nadsázkou řečeno, kdyby vláda začala dodávat zbraně Putinovi, začnou hájit Ukrajinu...

3) Obrovsky silný vliv dezinformačních či možná ještě přesněji "kontrariánských" médií. (Viz obrázek č. 2). Lidé, jejichž výchozí predispozice je "být proti systému", přece nebudou sledovat "mainstreamová" média a cíleně vyhledávají ta, která svůj výchozí postoj formulují podobně: tedy systém je špatný, všichni vám lžou a okrádají vás, a my jediní jsme na vaší straně. Známá teorie o identitárním přístupu: "ztotožním", sladím se osobně s vámi, protože vy jediní jste na mojí straně. Tedy pak automaticky přijímám to co říkáte, ať je to cokoli.







My si ani neuvědomujeme, kde se vytváří obrázek těchto lidí o světě, protože oni "nežijí v tom našem" (a my nežijeme v jejich). Jejich obraz o světě vytváří výlučně (!) dezinformační média a facebookové bubliny, ve kterých jsou (mají desítky až stovky tisíc členů, tedy obrovské množství a obrovská mediální síla). Nečtou a nesledují nic jiného. Apriorně odmítají jakékoli zprávy z tradičních zdrojů, protože jim nevěří "jako takovým", jsou přesvědčení, že tato média existují jenom proto, aby jim lhala. Když jim v facebookových diskusích namítnete, říkají "my jsme chytří, my čteme spoustu různých zdrojů a umíme si to přebrat" a když se zeptáte, zda tedy čtou a přebírají i od ČT, tak reakce je ostrá "samozřejmě ne, to jsou lháři!".

(Osvědčený přístup dezinfa ke čtenářům je, že jim vlastně nic "nevnucují", že jim neustále říkají, jak jsou chytří, že si to přece umějí sami přebrat, že musí sledovat mnoho různých zdrojů, samozřejmě ovšem všechny dezinformační, aplikovat svůj zdravý selský rozum a voila, mají to!).

Pokud tedy jdeme od příčiny k následku, myslím že kroky jsou následující:

1) Lidé, kteří se z velmi různých důvodů cítí jako poražení dnešního světa. (Může to být jak pocit, tak realita - spoustě z nich se skutečně daří blbě).

2) Vinu dávají nikoli sobě, ale systému - navíc v tomto mohou mít i kus pravdy, například v masívně devastujících exekucích skutečně systém nastavil pravidla, která jsou očividně nespravedlivá a krutá.

3) Odvrátí se následně od reálného světa a přijmou lákavou nabídku dezinformačních médií, kde se o těch lumpech dozvědí úplně všechno, k tomu tuny svůdných konspirací. Vlastně se dozvědí, proč prohráli a že za to vůbec nemohou! A viník je jasně označen! Když už nic, přichází úleva a část důstojnosti je zpět.

4) V tomto okamžiku už přijímají naprosto ochotně to, co jim svět dezinformací (média plus sociální sítě) předloží. Když se jim řekne, že za všechno může EU, která nás okrádá kde může, budou chtít vystoupení z EU. Když jim řekne, že ve vakcíně jsou čipy, začnou zuřivě protestovat proti vakcinaci, i když kolem nich umírá jeden nevakcinovaný senior za druhým na Covid.... je to přece všechno lež. Když se dozvědí, že Putin je nejmírumilovnější a nejsoucitnější člověk na světě a na Ukrajině jsou zlouni, "tajné americké laboratoře" a podobně, přijmou to a věří tomu. Kdyby jim bylo předloženo úplně jiný obrázek, uvěří mu taky.



Co s tím?

Pokud půjdeme od následku (body 3 a 4), možná trochu rozvrátíme systém dezinformací, ale asi nijak zásadně; ostatně i zde neustále vstávají noví bojovníci a všimněme si, že ani několik měsíců trvající zablokování nejsilnějších dezinfo médií nic moc nezpůsobilo. (Neznamená to, že se nemá s dezinfem bojovat, naopak! Jen ale účinky opatření nebudou masivní).

Je potřeba jít po příčině (body 1 plus 2): nebudou-li zde lidé, kteří se cítí jako poražení nebo jimi doopravdy budou, dramaticky poklesne účast i úspěšnost světa dezinfa. Nějací posluchači jim zbudou, ale může jich být čtvrtina nebo třetina proti dnešku - to je celkem všude, nic ničivého. Ovšemže platí, že (body 1+2) už "škoda byla napáchána", náprava je těžká, ale možnosti tu jsou. (Pečlivé věnování se nejohroženějším a nejslabším, razantnější "de-exekuce", terénní a individuální přístup, atd). Bohužel se mně ale nezdá, že současná vláda, kde početně dominuje názor "každý svého štěstí strůjcem" s takovýmto přístupem souzní.



Souhlasíte?

