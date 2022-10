Ruští experti: Mobilizace vzdělaných dorazí ruskou vědu a školství

19. 10. 2022

Na znamení toho, že jen málo Rusů věří, že se Putinův mobilizační rozkaz zastaví na čísle 300 000, mnozí učenci vyjadřují obavy, že pokud se proces rozšíří, mohla by být povolána až polovina všech držitelů pokročilých titulů v této zemi. To by znamenalo, že zničí ruská vzdělávací a výzkumná zařízení. Na znamení toho, že jen málo Rusů věří, že se Putinův mobilizační rozkaz zastaví na čísle 300 000, mnozí učenci vyjadřují obavy, že pokud se proces rozšíří, mohla by být povolána až polovina všech držitelů pokročilých titulů v této zemi. To by znamenalo, že zničí ruská vzdělávací a výzkumná zařízení.

Toto číslo je založeno na oficiálních údajích, které ukazují, že nyní existuje 470 000 Rusů s tituly kandidát a 70 000 s doktoráty. Z celkového počtu 540 000 je 270 000 mužů a ve věkových kohortách podléhajících mobilizaci.

Nyní se zintenzivňují debaty o tom, zda by některé kategorie těchto vysoce vyškolených specialistů měly být vyjmuty z mobilizace, zejména proto, že to, co se dosud stalo, naznačuje, že kdokoli, kdo byl mobilizován, nebude použit ve svých specializacích, ale bude poslán přímo na frontu, kde mnohé životy mohou být ztraceny.

Někteří analytici říkají, že všichni vysokoškoláci by měli být vyňati z mobilizace, aby jejich stažení z práce nepoškodilo budoucnost Ruska. Ale jiní se obávají, že pokud k tomu dojde, dojde k hněvu mezi dalšími, méně privilegovanými skupinami. Zároveň ti, kteří upřednostňují osvobození pouze části této skupiny, se domnívají, že by to vyvolalo stejně nebezpečné rozkoly mezi touto částí elity.

