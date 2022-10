Putin zuří. Vždy viní druhé z toho, co chystá sám

19. 10. 2022

V chování Vladimira Putina existuje přinejmenším jedna konstanta: Neustále obviňuje ostatní z toho, že dělají nebo plánují udělat to, co udělal, dělá nebo plánuje udělat sám. To je účinná propagandistická taktika, ale nebezpečná praxe, která umožňuje ostatním vidět nebo předvídat přesně, jaké jsou nebo budou jeho činy, říká Ivan Preobraženskij.

Vůdce Kremlu vždy obviňuje své odpůrce ze zločinů, které sám plánuje nebo již spáchal, i když to znamená, že stále více lidí na celém světě bude Rusko vnímat jako teroristický stát, který z terorismu obviňuje všechny ostatní.

Putin obviňuje Ukrajinu z terorismu za zničení části Kerčského mostu a cítí se naprosto svobodný zaútočit na ukrajinské cíle včetně těch, které by nikdo nepopsal jako vojenské – školy, nemocnice a civilní infrastrukturu. Tak ze sebe a své země dělá teroristy, zatímco teroristickou nálepkou častuje oběti.

To bude fungovat pro ty, kteří se zdají být jako v bezvědomí ochotni přijmout téměř cokoli, co vůdce Kremlu říká nebo dělá způsobem, který lze popsat pouze jako kult. Ale jeho a jejich přístup se staly natolik transparentními, že se opakují. Proto ostatní vidí, co se děje, i když to kult zapírá.

