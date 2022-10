Čínské ozbrojené síly rekrutují desítky britských bývalých vojenských pilotů a "ohrožují zájmy Spojeného království"

19. 10. 2022

čas čtení 7 minut

Všichni britští bývalí vojáci, kteří přijali práci při výcviku čínských vojenských pilotů, "téměř jistě rozšiřují vojenské znalosti a schopnosti Číny," informuje Deborah Haynesová. Všichni britští bývalí vojáci, kteří přijali práci při výcviku čínských vojenských pilotů, "téměř jistě rozšiřují vojenské znalosti a schopnosti Číny,"

Čína naverbovala desítky bývalých britských vojenských pilotů, aby naučili čínské ozbrojené síly, jak porazit západní bojová letadla a vrtulníky.

Jeden britský představitel uvedl, že asi 30 převážně bývalých pilotů proudových letounů, ale také někteří piloti vrtulníků – zlákaní ročními platy kolem 240 000 liber – v současné době v Číně cvičí piloty pro Lidovou osvobozeneckou armádu, což obranný analytik popsal jako ohromující narušení bezpečnosti.

Důstojník Královského letectva ve výslužbě řekl: "Páni... to je otřesné. Co si mysleli?"

Peking se aktivně snaží najmout mnohem více sloužících a bývalých vojenských pilotů a dalších specialistů z celé RAF, Královského námořnictva a Britské armády, stejně jako personál z jiných západních zemí, řekl západní představitel.

Situace je tak vážná, že Obranná zpravodajská služba ministerstva obrany v úterý vydala "výstrahu před hrozbou", aby varovala sloužící a bývalý vojenský personál před podobnými přístupy.

Ministr ozbrojených sil James Heappey řekl Kay Burleyové ze Sky News, že nábor britských pilotů pro výcvik čínských protějšků byl na ministerstvu obrany problémem "po řadu let".

Personál, který již v Číně byl, byl osloven a bylo mu doporučeno, aby v takové práci nepokračoval, řekl.

Heappey řekl, že zákon se změní, aby bylo v budoucnu ignorování takových varování nezákonné.

"Nechoďte trénovat zahraniční letectvo, aniž byste si ověřili u ministerstva obrany, zda jde o zahraniční letectvo, které chceme vidět při výcviku - to by bylo dobrým pravidlem," řekl.

Čína používá lovce hlav třetích stran, včetně společnosti se sídlem v Jižní Africe, aby se zaměřila na personál, řekl západní představitel.

Úředník jmenoval společnost jako Test Flying Academy of South Africa, ačkoli zdůraznil, že nemá žádné spojení s jihoafrickou vládou.

Sky News společnost kontaktovala s žádostí o odpověď na obvinění.

Británie se zdá bezmocná

Západní představitel uvedl, že náborové programy představují "hrozbu pro Spojené království a západní zájmy" a vláda je vnímá se "znepokojením a nesouhlasem".

Všichni bývalí britští vojáci, kteří přijali práci při výcviku čínských vojenských pilotů, "téměř jistě rozšiřují vojenské znalosti a schopnosti Číny," řekl úředník.

Navzdory možnému poškození národní bezpečnosti se zdá, že Spojené království bylo bezmocné při snaze zastavit náborové programy nebo donutit bývalý personál, který přijal práci v Číně, aby se vrátil domů.

Úředník uvedl, že se nemyslí, že by někdo porušil zákon o úředním tajemství – což by bylo trestným činem.

Ministerstvo obrany uvedlo, že pracuje na tom, aby bylo pro Čínu mnohem těžší pytlačit britské vojenské talenty.

"Přijímáme opatření, abychom odradili současné i bývalé piloty od náboru, a chceme se vyhnout tomu, aby to Čína vnímala tak, že naše předchozí mlčení v této věci je mylně interpretováno jako naše přijetí nebo schválení této činnosti," uvedl západní představitel.

"Je to určitě víc než pramínek"

Nárůst v náboru byl identifikován přibližně od konce roku 2019 na začátku COVIDového lockdownu.

Úředníci nebyli schopni okamžitě sdělit celkový počet bývalých britských vojáků, kteří byli kdy najati, aby pracovali pro Číňany.

Nebyli také schopni uvést údaj o tom, kolik současných a bývalých zaměstnanců je nyní aktivně verbováno, ale řekli: "Určitě je to víc než jen pramínek."

Nebyla uvedena žádná totožnost bývalých britských vojenských pilotů, kteří již v Číně pracují, ale úředníci uvedli, že řadě z nich bylo něco přes 50 let a armádu opustili před několika lety.

"Bez naší akce by tato aktivita téměř jistě způsobila škodu Spojenému království a obranné výhodě našich spojenců," řekl západní představitel.

Čeho se Čína snaží dosáhnout?

Čína hledá piloty s dlouholetými zkušenostmi s létáním na britských a dalších bojových letounech NATO, včetně stíhaček Typhoon a Tornado a letounu Harrier, který dříve operoval na britských letadlových lodích, aby naučili své piloty, jak co nejlépe čelit jejich schopnostem, řekl západní představitel.

"Nejde o výcvik čínských pilotů na západních proudových letounech. Je potřeba západních pilotů s velkými zkušenostmi, aby pomohli vyvinout taktiku a schopnosti čínského vojenského letectva," řekl úředník.

"Číňané opravdu chápou, jaká by byla nejnovější generace taktiky, přístupů a schopností, kdyby se čínská armáda dostala do situací, které by mohly narazit na tyto druhy prostředků."

Sem patřily i britské vojenské vrtulníky jako například Wildcat a Merlin.

Je zřejmé, že Čína se pokusila naverbovat bývalé piloty, kteří pod americkým vedením trénovali na přísně tajném letounu páté generace F-35.

Úředník uvedl, že se má za to, že takové snahy byly zatím neúspěšné. Tato letadla – každé v hodnotě více než 100 milionů liber – využívají vysoce citlivou technologii stealth vyvinutou ve spolupráci se Spojenými státy a jsou hlavním cílem špionáže.

Co dělá Spojené království, aby zastavilo nábor bývalých pilotů?

Ve snaze ztížit Číně přilákat více pilotů ministerstvo obrany uvedlo, že se vyvíjí úsilí o zpřísnění bezpečnostní legislativy a pracovních smluv.

"Podnikáme rozhodné kroky, abychom zastavili čínské náborové programy, které se pokoušejí pátrat po sloužících a bývalých pilotech britských ozbrojených sil, aby vycvičili personál Lidové osvobozenecké armády v Čínské lidové republice," uvedl mluvčí.

„Všichni sloužící a bývalí zaměstnanci již podléhají zákonu o oficiálních tajemstvích a přezkoumáváme používání smluv o důvěrnosti a dohod o mlčenlivosti v rámci obrany, zatímco nový zákon o národní bezpečnosti vytvoří další nástroje pro řešení současných bezpečnostních problémů – včetně tohoto."

Bezpečnostní analytik Francis Tusa nazval odhalení "ohromujícími".

"Buďme upřímní, Čína je nepřítel," řekl Tusa Sky News.

"Máme britské poddané, kteří se rozhodli, že jejich zájmům nejlépe poslouží učení našeho nepřítele, jak nás porazit. To je neuvěřitelně děsivé."

Odhalení se objevila, zatímco se v úterý parlamentu předkládala nová legislativa, která má zpřísnit britský dohled nad jednotlivci a společnostmi, které pracují pro nepřátelské státy nebo zahraniční subjekty a snaží se ovlivňovat domácí politiku.

Jako dodatek k návrhu zákona o národní bezpečnosti bude systém registrace zahraničního vlivu vyžadovat, aby každý, kdo je najat cizí vládou, deklaroval svou činnost, nebo riskoval stíhání v rámci úsilí o potlačení špionáže a operací s poškozováním vlivu.

Šéf MI5 řekl: "Spojené království je ve strategickém souboji se státy, které se snaží v bezprecedentním měřítku podkopat naši národní bezpečnost, demokratické instituce a obchodní výhodu. Potřebujeme nové, moderní nástroje a pravomoci, abychom se mohli přiměřeně, ale pevně bránit."

Zdroj v angličtině: ZDE

0