Koronavirus: V USA se šíří nové, nakažlivější varianty omikronu

19. 10. 2022

čas čtení 4 minuty

Nové, nakažlivější varianty omikronu se začínají šířit po Spojených státech, ukazují čerstvé vládní údaje. Nové, nakažlivější varianty omikronu se začínají šířit po Spojených státech, ukazují čerstvé vládní údaje.

Naštěstí souvisí s omikronovou variantou BA.5, takže nedávno aktualizované posilující vakcíny by měly poskytnout určitou ochranu proti novým variantám, známým jako BQ.1. a její pokračování s názvem BQ.1.1. Společně nyní tvoří více než 10 % nových infekcí v této zemi, informovala americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

"Když získáte takové varianty, podíváte se na to, jaká je jejich míra nárůstu jako relativní podíl variant, a to má docela problematickou dobu zdvojnásobení," řekl CBS News Dr. Anthony Fauci, hlavní lékařský poradce prezidenta Joe Bidena.

Vědci poprvé pojmenovali BQ.1 v září. Tento kmen a jeho potomci nyní společně tvoří asi 11,4 % infekcí v USA, zatímco BA.5 představuje 70 % nových případů a BA.4.6 je odpovědný za něco málo přes 12 % současných infekcí.

"Zatímco BQ.1 a BQ.1.1. představují malou, ale rychle rostoucí podmnožinu varianty omikron, BA.5 zůstává dominantní linií ve Spojených státech," uvedla v prohlášení mluvčí CDC Kristen Nordlundová.

CDC dříve ve své týdenní zprávě tyto dvě nové varianty neoddělovalo, protože "v empirických datech kolovaly s méně než 1 %," uvedla CBS News.

Přesto by čerstvě přepracované posilující vakcíny od firem Moderna a Pfizer, které byly schváleny v září, mohly pomoci zmírnit nárůst BQ.1, poznamenal Fauci. Tyto očkovací látky byly k dispozici pro Američany ve věku 12 a více let, ale nyní jsou k dispozici pro děti ve věku 5 let a starší.

Doposud tyto posilovací dávky dostalo více než 14,7 milionů Američanů, což je asi 7 % z 209 milionů Američanů, kteří byli způsobilí před schválením pro mladší děti minulý týden.

"Špatnou zprávou je, že se objevuje nová varianta, která má vlastnosti, které by se mohly vyhnout některým zásahům, které máme. Poněkud povzbudivou zprávou je, že jde o podlinii BA.5, takže téměř jistě bude existovat nějaká křížová ochrana, kterou můžete posílit,“ řekl Fauci.

Přesto se tempo přírůstku těch, kteří dostávají své vakcíny, zpomaluje.

"To je věc, která je pro mě a pro mé kolegy, kteří se na tom podílejí, tak frustrující, protože máme schopnost to zmírnit. A zavádění nové bivalentní vakcíny není zdaleka tak rychlé, jak bychom si přáli," dodal Fauci.

Zdravotníci se také obávají, že nejnovější varianta se vyhne preparátu Evusheld, léku s protilátkami, který se používá k ochraně Američanů s oslabenou imunitou, kteří se nakazí virem. Žádná data o tom zatím nejsou k dispozici, řekl CBS News výrobce léků AstraZeneca.

"To je důvod, proč jsou lidé znepokojeni BQ.1.1, z dvojího důvodu zdvojnásobení nárůstu a skutečnosti, že se zdá, že uniká důležitým monoklonálním protilátkám," řekl Fauci.

Mutace v BQ.1 a dalších kmenech, kterým vědci věnují pozornost, zahrnují specifické části korunkového proteinu. Zatím není známo, jak mohou mutace ovlivnit závažnost onemocnění.

Přesto se míra infekce ve Spojených státech zlepšuje. Pouze asi 1 % Američanů žije v oblastech s "vysokou" komunitní úrovní viru, ukazují údaje CDC, zatímco méně než polovina okresů má dostatečně vysoký přenos, aby bylo nutné nošení respirátorů v nemocnicích a pečovatelských domech.

Nicméně státy New York a New Jersey zaznamenávají nárůst počtu hospitalizací a infekcí v pečovatelských domech. Oba jsou to státy, kde nyní 20 % infekcí pochází z nových variant BQ.1 nebo BQ.1.1, uvedla CBS News.

"Jakkoli chcete mít dobrý pocit z toho, že počet případů klesá, počet hospitalizací klesá, nechceme deklarovat vítězství příliš předčasně. A to je důvod, proč musíme dávat pozor na tyto vznikající varianty," řekl Fauci.

Zdroj v angličtině: ZDE

