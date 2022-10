"Praha a Varšava, Budapešť, a Bukurešť. To všechno je Rusko"

18. 10. 2022

čas čtení 1 minuta

So-called "head" of Kherson region Kirill Stremousov reads a poem:

"I see Prague and Warsaw, Budapest and Bucharest. It's the Russian state...



Wherever I travel in my tank, I see my favorite land...It's the Russian side, it's my motherland"



Decided to translate it all for you. pic.twitter.com/tsjumDXiQz — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 18, 2022

Takzvaný "šéf" Chersonského regionu Kirill Stremusov čte báseň:

"Vidím Prahu a Varšavu, Budapešť a Bukurešť, Je to ruský stát. Kamkoliv jedu svým tankem, vidím svou oblíbenou zem. Je to Rusko, má vlast."



"Vidím hory i doliny.

Vidím řeky a pole

To je Rusko ve své obrovské rozloze

To je země, kterou nazývám svým domovem.

Vidím Prahu, vidím Varšavu,

Budapešť a Bukurešť.

Je to ruské území,

krásná města - to přiznávám!

Vidím pagody na Srí Lance,

Čínu a také Koreu.

Zábava - to znamená jet tam tankem

všechno je to má milovaná země.

Vidím řeku Amazonku, vidím krokodýla.

To je Rusko - to je můj domov.

Blízko jsou tu pyramidy

Teče Nil - široký a plný.

Nil oživuje ruskou půdu

Rusko - jsem na tebe hrdý!

V dálce vidím Washintgon,

Dallas, Texas - jsem tu doma.

Jak příjemné je tu popíjet kvas -

přímo tady - na ruském území!

Slunce vychází nad Sydney,

ptakopysk tu nahlas chrápe.

Rádio tu hraje hymnu -

ruskou hymnu, není pochyb.

Indové kouří tabák

sdílí svou dýmku i se mnou.

Všechny národy nás Rusy milují

v mé rodné zemi!"











