V Británii ve středu pokračovala neuvěřitelná fraška nevolené vlády Liz Trussové

20. 10. 2022 / Jan Čulík

První věta hlavních zpráv BBC ve středu ve 22 hodin večer:

Je tohle vláda uprostřed své spirály smrti? Timeless opening to the News at 10. pic.twitter.com/y4PQpiDfxP — Adam Bienkov (@AdamBienkov) October 19, 2022

Poté, co nedávno nevolená premiérka Liz Trussová byla nucena vyhodit z funkce svého ministra financí Kwasiho Kwartenga, s nímž zpunktovala zbrklý státní rozpočet rozsáhlých nefinancovaných daňových škrtů především pro bohaté, což vedlo k destabilizaci britské ekonomiky a zatížilo miliony držitelů hypoték zvýšenými měsíčními platbami v důsledku nárůstu úrokových měr, přišla ve středu večer Trussová i o svou ministryni vnitra, neuvěřitelnou fašistku jménem Suella Braverman. Tato osoba se před několika dny vyjádřila, že "jejím snem" je vidět uprchlíky, žádající v Británi o azyl před válkou a pronásledováním, deportované letecky do africké Rwandy.



Britská komerční televize ITV:

Dobrý večer. Co se to proboha děje v Konzervativní straně, se velmi pravděpodobně ptáte. I při tom nejvelkomyslnějším hodnocení vypadá dnes večer britská vláda jako naprostý chaos. Události dnešního dopoledne i odpoledne už připadají, jako by se odehrály před desetiletími. Premiérka udělala během parlamentních interpelací další obrat o 180 stupňů, když potvrdila, že důchody budou zvýšeny podle inflace. Pak byl suspendován její poradce za to, že něco prozradil, a pak byla donucena odstoupit ministryně vnitra Suella Braverman za to, co se mnoha lidem jevilo jako minimální porušení bezpečnostních procedur. Ale jak se začalo dnes večer stmívat, poslanci byli donuceni hlasovat, jak nám bylo všem řečeno, o důvěře vládě, v otázce frakování. Proč byla otázka frakování náhle hlasováním o důvěře vládě? Nikdo nevěděl. A všechno zkolabovalo v naprostý chaos. Přicházely zprávy, že konzervativní poslanci jsou fyzicky nuceni vstoupit do hlasovací lobby, náměstek činitele pro stranickou disciplínu i jeho šéf rezignovali. Toho prvního bylo vidět, jak odchází a vykřikuje, že na to už s.re. Těsně před začátkem našich zpráv jsme se dověděli, že oba oficielně zrušili své odstoupení. Ale to, co je jisté, je, že nikdo z nás tady v redakci jsme nikdy v životě nic takového nezažili.





Quick recap of the day courtesy of Tom Bradby on #itvnews #liztruss #torychaos pic.twitter.com/khxPv5i0Rb — Jay J (@JibbaJabb) October 19, 2022







Bravermanová také chtěla drasticky snížit počet víz pro zahraniční studenty a očekávalo se, že již ve čtvrtek oznámí řadu imigračních opatření. Zamýšlela také omezit možnost absolventů britských univerzit pracovat v Británii po ukočení studia.



Mezi Bravermanovou a Trussovou došlo zřejmě ohledně posedlosti Bravermannové omezováním imigrace ke konfliktu, protože Trussová naopak chce dostat do Británie více imigrantů k posílení ekonomiky. Bravermannová také připravovala drastické zákony kriminalizující veřejné protesty, o nichž píše George Monbiot ZDE.



Vyhozena z funkce byla Bravermanová na základě technické drobnosti - omylem přeposlala vládní dokument jednomu konzervativnímu poslanci, který měl být zveřejněn až ve čtvrtek. Porušila tím parlamentní předpisy a na základě této záminky byla donucena rezignovat.



Bravermannová byla historicky zřejmě nejkratší dobu ministryní vnitra, pouhých 43 dní:





The Home Secretary lasted 43 days in office.



David Blaine was in the box for 44 days. pic.twitter.com/SM9mzJeBlj — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) October 19, 2022







Guardian o Bravermanové mj. Guardian o Bravermanové mj. napsal:





Kariéra Suelly Bravermanové, která byla nejkratší dobu ministryní vnitra od roku 1834, se vyznačovala řadou obskurních a barvitých výlevů, které vyvolávaly rozpaky jak na úřadě premiérky, tak u jejích kolegů ve vládě.



Tato poslankyně za Fareham v úterý svým posledním parlamentním projevem ve funkci vyvolala posměch, když se pokusila obvinit čtenáře Guardianu a konzumenty tofu z protestů ekologické organizace Just Stop Oil.



Za smíchu opozičních poslanců prohlásila: "Jsou to labouristé, jsou to liberální demokraté, je to koalice chaosu, jsou to ti wokerati, kteří čtou Guardian a jedí tofu, troufám si říct, že je to koalice proti hospodářskému růstu, které musíme poděkovat za rozvrat, který dnes vidíme na našich silnicích."





* * *





Aby zmatek byl ještě větší, těsně před hlasováním se dostavil do Dolní sněmovny ministr a oznámil, že hlasování o zákazu frakování není vlastně už považováno za hlasování o důvěře vládě. To údajně vedlo k protestní rezignaci hlavní parlamentní činitelky pro hlasovací disciplínu konzervativních poslanců, i jeho zástupce, kteří předtím poslance přesvědčovali, že půjde o důležité hlasování o důvěře vládě. (Aktualizace: Downing Street pozdě večer ve středu tvrdí, že to bylo jen krátkodobé emocionální rozhodnutí a že rezignaci vzali zpět.)







Vláda oznámila, že hlasování o frakování už není hlasováním o důvěře vládě - v důsledku očekávaného rozsahu rebelie konzervativních poslanců. Trussová by si nemohla dovolit je ze strany vyloučit. Už není jasné, jakou má nad svou stranou autoritu. Pozoruhodné, Ano (zívnutí) - další obrat o 180 stupňů.







Government announces the fracking vote is no longer a confidence vote - because of the scale of the expected rebellion by Tory MPs. Truss could not afford to expel them. It is no longer clear what authority she has over her party. Extraordinary. Yes (yawn), another u-turn — Robert Peston (@Peston) October 19, 2022





Nyní rezignovala hlavní činitelka pro vnitrostranickou disciplínu konzervativců. Vláda Trussové se rozpadá. Tohle je opravdu nebezpečné: máme tu vládní chásku, která se pere jak krysy v pytli - zatímco lidé po celé zemi trpí neuvěřitelnými ekonomickými problémy.



😳 Now Chief Whip has resigned. Her Govt is dissolving. This is really dangerous: we’ve got a rabble of a Govt fighting like rats in a sack - whilst people up & down the country are under unbearable economic strain.

Liz Truss needs to go to the King tomorrow morning — Caroline Lucas (@CarolineLucas) October 19, 2022

Commons veteran Chris Bryant says he saw members being "physically manhandled" and bullied into a voting lobby and calls for an investigation into what happened. Says this goes against behaviour code of MPs — Jane Merrick (@janemerrick23) October 19, 2022

I’ve never seen scenes like it at the entrance to a voting lobby. Tories on open warfare. Jostling and Rees Mogg shouting at his colleagues. Whips screaming at Tories.

They are done and should call a general election.

Two Tory whips dragging people in. Shocking. — Ian Murray MP (@IanMurrayMP) October 19, 2022

Just seen Tory whips manhandling a crying Tory MP into their lobby for fracking. You couldn’t make this toxic stuff up, nasty to see the Tories at work, if this is how they treat their MPs spare a thought for the country. — Lloyd Russell-Moyle MP🌹🏳️‍🌈 (@lloyd_rm) October 19, 2022

Konzervativní poslanci zřejmě nyní houfně posílají oficiální dopisy vedení Konzervativní strany, požadující odvolání Trussové z premiérské funkce. Potíž je, že Konzervativní strana je v nynějším neuvěřitelném chaosu naprosto rozhádaná a neshodne se na žádném náhradním kandidátu, ani nemá způsob, jak Trussovou odvolat. Bojí se předčasných voleb jak čert kříže, protože by v současné situaci zřejmě téměř úplně zmizela z britské politiky.







Konzervativní poslanec Charles Walker je naprosto zhnusen a zdrcen chováním své strany:







Charles Walker: Upřímně řečeno: celá tahle záležitost je neodpustitelná. Je to zoufalý obraz Konzervativní strany na všech úrovních. A ukazuje to dnešní vládu v opravdu špatném světle.



Reportérka: Myslíte si, že se z toho Konzervativní strana někdy zotaví?



Charles Walker: Myslím si, že ne. Musím ale říct, že ten názor mám už čtrnáct dní. Tohle je absolutní hnus. A já jsem byl konzervativním poslancem sedmnáct let, nikdy jsem nebyl v ministerské funkci, dělal jsem svou práci, choval jsem se - po většinu času - loajálně. Je to hnus a je to ostuda. Je to opravdu děsné. Opravdu zuřím. A víte, já bych tohle neměl říkat, ale já doufám, že všichni ti lidi, kteří instalovali Liz Trussovou do premiérského úřadu, já doufám, že jim to za to stálo. Že to stálo za to, že dostali ministerské funkce, že zasedli ve vládě. Protože ta škoda, kterou udělali naší straně, je neuvěřitelná. Mám už toho opravdu dost. Mám opravdu plné zuby lidí bez talentu, kteří zaškrtli to správné políčko, ne proto, že je to v zájmu národa, ale protože to bylo v jejich osobním zájmu dostat se do ministerské funkce. A já vím, že mluvím za stovky řadových poslanců, kteří teď mají strach o své voliče, ale také teď už strach i o svou osobní situaci, protože není nic tak bývalého jako bývalý poslanec. A mnoho mých kolegů má strach, stejně tak jako mnoho jejich voličů, jak uhradí své platby za hypotéku, jestliže to všechno teď brzy skončí.







Conservative MP Charles Walker seems broken by tonight's events - tells @BBCNews he is livid with colleagues pic.twitter.com/H5ns9iWV3T — Dan Johnson (@DanJohnsonNews) October 19, 2022 Jak se na to asi dívají lidi? Jsme uprostřed krize nákladl na živobytí a domácnosti po celé zemi mají strach, jak uhradí své účty. Vláda ale uvízla uprostřed psychodramatu.

What must public be thinking? We’re in middle of cost of living crisis w households across the country fearful about how they’ll pay their bills. Yet the government seems to be locked in a psychodrama. — Pippa Crerar (@PippaCrerar) October 19, 2022

A závěrem: Uprostřed zvýšených emocí řekl moderátor Channel 4 News Krishnan Guru-Murthy o ultrapravicovém brexitérském poslanci Stevu Bakerovi, poté, co ho právě interviewoval, "To je ale kunda." Naštěstí už mimo obraz a zvuk. Nicméně záběr na sociálních sítích má miliony zhlédnutí. Guru-Murthy se na síti omluvil: Just saying what we all know… no harm done! https://t.co/JIRHoPEi2D — Steve Bray Activist Against Brexit +Corrupt Tories (@snb19692) October 19, 2022

Guru-Murthy: Po robustním interview s poslancem Stevem Bakerem jsem použil v nestřeženém okamžiku mimo vysílání velmi nezdvořilé slovo. I když vysíláno nebylo, bylo to pod úrovní, jakou si dávám a hluboce se omlouvám. Spojil jsem se se Stevem Bakerem a omluvil jsem se mu.

After a robust interview with Steve Baker MP I used a very offensive word in an unguarded moment off air. While it was not broadcast that word in any context is beneath the standards I set myself and I apologise unreservedly. I have reached out to Steve Baker to say sorry — Krishnan Guru-Murthy (@krishgm) October 19, 2022







