Koronavirus: Proč je povinná ochrana dýchacích cest v Německu znovu tématem

19. 10. 2022

čas čtení 7 minut

Počet nakažených COVIDem-19 stoupá a nemocnice se plní. Zatímco některé země tvrdí, že pandemie skončila, němečtí politici požadují přísnější ochranná opatření, protože se blíží zima, upozorňuje Sabine Kinkartzová. Počet nakažených COVIDem-19 stoupá a nemocnice se plní. Zatímco některé země tvrdí, že pandemie skončila, němečtí politici požadují přísnější ochranná opatření, protože se blíží zima,

Do Německa dorazil podzim a nad berlínským bulvárem Kurfürstendamm víří barevné podzimní listí, kde po obou stranách historické ulice lemují luxusní obchody: Oblečení, parfémy, dárky. Ku'dammu, jak mu Berlíňané říkají, se daří díky lidem sváděným luxusními produkty vystavenými ve výlohách obchodů.

Právě teď se pandemie koronaviru zdá vzdálenou vzpomínkou. Sociální distancování je minulostí a jen hrstka zákazníků nosí v obchodech respirátory. Zmizely i cedule vyzývající lidi, aby je nosili.

To se ale vše může brzy změnit. Nemocnice bijí na poplach, stále více lékařů a zdravotnických pracovníků tlačí na urychlené znovuzavedení povinného nošení respirátorů v uzavřených prostorách.

S rostoucím počtem nakažených koronavirem roste i tlak na nemocnice. Na mnoha klinikách již není možný normální provoz.

Německý institut veřejného zdraví, Institut Roberta Kocha (RKI), říká, že v nemocnicích je již tolik pacientů s koronavirem, jako bylo během letošního vrcholu. A čísla jdou nahoru.

Respirátory – špatné pro podnikání?

Nyní jsou Berlín a Braniborsko první z 16 německých spolkových zemí, které zvažují znovuzavedení povinných respirátorů pro vnitřní veřejné prostory, alespoň v maloobchodě.

"Vyhlídky nejsou dobré," říká Ginia Tarique, která stojí za pultem obchodu s oblečením v Ku'dammu.

"Máme hodně návštěvníků ze zahraničí a respirátory se jim nelíbí," říká a skládá tmavě modrý svetr. "Pak bychom určitě měli zase mnohem méně zákazníků."

Bylo by to také dražší, říká Tarique. "Potřebovali bychom znovu někoho u dveří, aby zkontroloval, zda lidé nosí respirátory, když vejdou."

Ale, jak říká, nemají žádný vliv na to, co se děje v šatnách: "Nikdo to nemůže ovlivnit."

Německé nemocnice se plní

Ministr zdravotnictví Karl Lauterbach, sociálnědemokratický zákonodárce (SPD), říká, že Německo je díky upraveným vakcínám a lékům dobře připraveno na podzim a zimu. Přesto varuje před tím, co je může čekat.

"Směr, kterým se ubíráme, není dobrý," řekl nedávno s odkazem na situaci v německých nemocnicích. Počet úmrtí také narůstá, přestože současná omikronová varianta způsobuje méně závažné případy.

V současné době jsou jednotky intenzivní péče v Německu obsazeny převážně staršími pacienty a dalšími, jejichž zdravotní rizika zůstávají vysoká i při mírnější omikronové variantě.

Podle Asociace německých nemocnic (DKG) se většina pacientů s COVIDem-19 léčí na normálních odděleních. Často jsou přijímáni s infekcí koronavirem, nikoli s vážnými příznaky COVIDu-19. Přesto musí být infikovaní pacienti izolováni, což vyžaduje více prostoru a více personálu.

A v tom je problém. Nemocnice se dlouho snažily najít dostatek kvalifikovaných pracovníků, většina oddělení je chronicky nedostatečná. Nyní trpí ještě více, protože počet nakažených zaměstnanců nemocnic stoupá.

V důsledku toho musí postele zůstat prázdné; v některých případech musí být uzavřena celá oddělení. Plánovaná léčba a operace se odkládají, pacienti na pohotovosti s infarktem nebo jiným život ohrožujícím onemocněním nemohou být přijati. Energetická krize a s ní spojené finanční starosti také přidávají zdravotníkům trápení.

Podle německého zákona o ochraně před infekcí (IfSG) již není za provádění nařízení o respirátorech odpovědná spolková vláda, ale spolkové země.

To znamená, že ministr zdravotnictví Lauterbach, který horlivě podporuje obnovený mandát pro nošení resirátorů ve vnitřních prostorách, může zemské představitele žádat, aby jednali, ale ne je nutit. Je však lepší pracovat s drobnými omezeními nyní, než muset reagovat později velmi drastickými opatřeními, tvrdí.

Názory na respirátory se dramaticky liší

"Chápala bych požadavek na nový respirátor," říká berlínská prodavačka Jeannet Seidelová, "ale opravdu je nechceme." Seidelová pracuje v malém butiku v postranní ulici Kurfürstendamm.

"Je vyčerpávající nosit celý den v práci respirátor," říká. "V obchodě běží i čistička vzduchu. Ale pokud se to bude muset opakovat, tak ano."

Naštěstí, říká Seidelová, zákazníci byli v minulosti velmi chápaví, pokud jde o ochranná opatření.

Ale není tomu tak všude. Názory na nošení roušek v Německu jsou již dlouho rozdílné.

A tam, kde jsou roušky stále povinné, například ve vlacích nebo v místní hromadné dopravě, často dochází k potížím, zvláště když se zaměstnanci snaží toto pravidlo prosadit.

V berlínské lékařské ordinaci zaměstnankyně říká, že se neustále setkává s problémy s pacienty, kteří přicházejí bez roušky, a to navzdory upozornění na vstupních dveřích.

"Často se stávají opravdu agresivními a tvrdí, že mají alergii na masku, nebo jen říkají, že se nesmiřují s tím, že by ji museli nosit," říká.

Debata probíhá také roste na sociálních sítích. Pod hashtagy #maskmandatenow a #masksarenomildmeasure se uživatelé navzájem urážejí a zdvojnásobují své odhodlání.

Názory se liší i mezi vysokými politiky. Bavorský zemský premiér Markus Söder řekl, že se "momentálně zdráhá" obnovit povinné respirátory ve vnitřních veřejných prostorách. "Každý se může chránit tím, že si dobrovolně nasadí respirátor a nechá se očkovat," řekl nedávno týdeníku Bild am Sonntag.

Jak nejlépe využít špatnou situaci

Zpět na berlínském Kurfürstendammu je nálada mnohem uvolněnější. Jsou respirátory špatné pro podnikání? Ne, nikdy tomu tak nebylo, říká zástupkyně vedoucího parfumerie, která požádala o zachování anonymity.

"Stojíme tady v takovém oblaku parfému, že zákazníci stejně musí jít ven s testovacími proužky, aby něco ucítili. Tam venku si mohou respirátory sundat."

"Musíme se vypořádat s pandemií a jejími důsledky," říká a nosí masku FFP2. Její je fialová - v souladu s jejím outfitem.

"Jsme malý obchod a během 15 minut může být v místnosti osm nebo 10 zákazníků," říká.

Ve světle rostoucího počtu nakažených se raději chrání. "Několik mých přátel bylo na dovolené a všichni teď mají COVID," říká.

Také se prý není čemu divit: "Na rozdíl od vlaku už v letadle nemusíte nosit respirátor. Abych byla upřímná, nechápu ten rozdíl."

Zdroj v němčině: ZDE

