Británie: Mark Drakeford, velšský premiér, se rozčílil ve velšském parlamentě na konzervativce, který ho kritizoval za stav zdravotnictví

18. 10. 2022

...které ovšem zničili konzervativci svými škrty.



Mark Drakeford je normálně velmi tichý a jemný člověk, konstatuje novinářka Pipa Crerar:

Mark Drakeford is usually a very gentle man. https://t.co/JBBsy0hb3Y — Pippa Crerar (@PippaCrerar) October 18, 2022

"Je pro mě absolutně šokující, že si myslíte, že se sem dnes odpoledne můžete vydat poté, co vaše strana udělala takovou kůlničku na dříví ze státního rozpočtu této země, z pověsti této země po celém světě, že tvrdíte, že budete dělat ještě víc... a vy si myslíte, že si sem můžete přijít dnes odpoledne a nárokovat si jakýsi morální piedestal. Do jakého světa proboha to patříte?"