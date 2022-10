Pan Matovič a veřejně stvrzovaná heterosexualita

18. 10. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Není pan Matovič gay? Už to tak bývá, že nejvíce pohne veřejné tematizování homosexuality homosexuály samotnými, zejména těmi skrývajícími se. Odmítání i nenávist mohou být často jen vnějším projevem vnitřní frustrace a závisti vůči těm, kdo přijali sami sebe a hledají svobodně své štěstí. Na Slovensku však zažíváme něco pozoruhodného.



Na veřejný coming out pana Rastislava Ilieva, moderátora televizní stanice, coming out provedený velmi ušlechtilým způsobem, reagoval bývalý premiér a současný ministr financí veřejně tím, že se ujistil o své heterosexualitě a své věrnosti své partnerce. Cituji podle článku na Seznamu.

„Jsem hetero. Jsem muž a cítím se jako muž. Před 23 lety jsem slíbil Pavlínce věrnost před oltářem, zatím svůj slib plním a neplánuji s tím do smrti přestat. Jsem přesvědčený, že dětem bychom měli v rodině a ve škole odmala vštěpovat úctu k ideálům, aby měly ve svém životě nastavený kompas. Promiňte.“

Cítí se snad pan Matovič vystoupením pana Ilieva ohrožen ve své heterosexualitě? Musí se ujistit veřejně o své identitě a své věrnosti? Máme snad očekávat, že miliony heterosexuálů začnou veřejně prohlašovat, že jsou heterosexuálové, protože pan Iliev udělal coming out? Proč by měl proboha heterosexuál psát veřejně v reakci na coming out moderátora, že je heterosexuál? Pan Matovič už dlouhodobě nepůsobí zcela příčetným dojmem, asi nese nějaké těžké vnitřní břemeno, možná je to předstírání heterosexuality.

A pokud jde o tu úctu k ideálům. Jaké ideály má pan Matovič na mysli? Co by asi tak chtěl vštěpovat dětem v rodině a ve škole? Že kvůli středověkému tmářství nemohou být nikdy tak šťastné, jakou jsou děti v Německu, Nizozemí, USA, Británii, Švédsku, Dánsku, Rakousku atd., kde všude je běžné manželství pro všechny, tedy i pro homosexuály? Ideály mohou být různé a ve školách i rodinách se dá vštěpovat kdeco, třeba fašismus nebo stalinismus, což obojí na Slovensku lidé zažili. Ta otázka je, za jaké konkrétní ideály se postavíme: za ideály lidských práv, za ideály západní Evropy a Evropské unie, nebo za ideály slovenského fašistického štátu?

Pan Matovič se nemusí bát: pokud je někdo heterosexuál a chce žít celý život věrně v jednom svazku, západní ideály mu v tom nebrání. Dobře by se mu žilo všude v západní Evropě, dokonce lépe než na Slovensku, pokud jde o kvalitu života rodin, zdraví dětí atd. Západní ideály pouze brání tomu, aby lidé, kteří se narodí jako sexuální menšiny, byli diskriminováni, třeba tím, že nemohou uzavřít manželství podle volby svého srdce. Pokud by to snad někoho znejistilo v jeho heterosexualitě, měl by vyhledat psychologickou pomoc.







Článek na Seznamu:

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-slovensky-moderator-se-prihlasil-k-lgbti-komunite-matovic-reagoval-ze-on-je-hetero-40411869#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz













0