Fauci o nebezpečí dlouhého covidu

18. 10. 2022

čas čtení 9 minut

Dr. Anthony Fauci, přední americký odborník na infekční nemoci, varoval před předčasným vyhlášením vítězství nad covidem, a to nejen kvůli krátkodobým potřebám, ale také proto, že covid dlouhodobě představuje "zákeřnou" hrozbu pro veřejné zdraví milionů lidí.

Fauci vyzval americký Kongres, aby se vyhnul sebeuspokojení a obnovil financování boje proti viru i dlouhému covidu, chronickému a dlouhodobému onemocnění, které stále uniká vědcům i zdravotníkům.





"Je to velmi zákeřná podprahová situace v oblasti veřejného zdraví," řekl Fauci. "Nejde o to, že byste měli lidi, kteří jsou hospitalizováni nebo umírají, ale jejich funkce jsou výrazně narušeny. Z důvodů, které jsou zřejmé, to nepřitahuje takovou pozornost jako úmrtnost."



Chladný fakt, že covid-19 stále zabíjí v USA 400 lidí denně, přitahuje pozornost veřejnosti více než miliony lidí trpících dlouhým covidem, dodal Fauci. "Lidé si říkají, no, co to znamená? Není to příliš konkrétní. A přitom pro jednotlivého pacienta to může být vysilující."





Světová zdravotnická organizace se domnívá, že 10 až 20 % osob, které přežily covid-19, má trvalé příznaky včetně dušnosti, únavy a kognitivních poruch, které mohou přetrvávat dlouho po odeznění akutní infekce.



Odhaduje se, že dlouhým covidem prošlo 7,5 až 23 milionů Američanů. Více než 1 milion lidí je v USA zřejmě nyní v pracovní neschopnosti , což by mělo za následek ztrátu příjmů ve výši více než 50 miliard dolarů.



Test na long covid neexistuje - jeho přesné příčiny zůstávají záhadné a málo se ví o tom, jak se vzájemně ovlivňuje s jinými zdravotními a fyzickými stavy. To představuje zvláštní problém pro vědce, poskytovatele veřejného zdraví a politiky, kteří se snaží zaujmout americkou veřejnost toužící po posunu vpřed.



"Jedním z nešťastných, náročných a frustrujících aspektů je, že existuje tolik prvků, které nezapadají do známého nebo rozpoznatelného patogenního procesu," řekl Fauci. Pokud je například člověk silně unavený a neschopný pracovat, neexistuje žádný laboratorní test, rentgen, CT nebo MRI, který by na něco ukázal a řekl: "Tady je zánět a to je příčina únavy."



Fauci pokračoval: "Nevíme, jaké jsou mechanismy vzniku mozkové mlhy. Jak je možné, že někdo, kdo je intelektuálně velmi bystrý a velmi energický, se najednou nedokáže na nic soustředit déle než půl hodiny? A jak je možné, že lidé, kteří jsou vynikajícími sportovci, už nemají žádnou toleranci k fyzickému výkonu?"





Dodal: "To všechno jsou záhady, které, jak doufáme, se někdy v blízké budoucnosti rozluští a odhalí, ale nezodpovězených otázek je více než zodpovězených. Nevíte, co s něčím dělat, dokud nevíte, o jakou věc se jedná, a my zatím nevíme, o jakou věc se jedná. To je ten problém."



V tomto kontextu se snaha léčit nebo vyléčit dlouhý covid "stává hrou v kostky", připustil Fauci, protože "ani nevíme, co je cílem léčby - a to je plavání ve tmě".



Věda se snaží osvětlit cestu. Vědci pracují na identifikaci konkrétních biologických faktorů neboli biomarkerů, které korelují s příznaky onemocnění a mohly by být zjistitelné v krevních testech. Mezi takové markery by mohly patřit molekuly produkované imunitním systémem nebo známky zánětu.



V loňském roce zahájily Národní ústavy zdraví (NIH), kde působí Fauci až do svého prosincového odchodu z funkce ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci, iniciativu v hodnotě 1,15 miliardy dolarů, jejímž cílem je zlepšit porozumění a schopnost předvídat, léčit a předcházet dlouhému covidu. Rozsáhlou studii provádí také Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).



Ukazuje se, že některé skupiny jsou zranitelnější než jiné: starší lidé (81letý Fauci se nakazil covidem v červnu a obával se, že by mohl trpět dlouhým covidem, ale byl toho ušetřen) a všichni, jejichž případ covidu byl závažný (i když mírné až středně závažné případy mohou také vést k tomuto stavu).



Fauci dodal: "Další zajímavou věcí je, že se také více projevuje u lidí, kteří mají základní psychické problémy: deprese a podobně. Jediná věc, jejímž prostřednictvím nechcete spadnout do pasti, je říkat, že je to všechno jen psychické, protože to tak není, je to skutečné."



Méně předvídatelné je, že několik studií naznačuje, že dlouhý covid je častější u žen než u mužů. S poukazem na to, že nemoci, jako je lupus, mají podobnou genderovou tendenci, Fauci spekuluje, že některý z aspektů dysregulace imunitního systému je častější u žen než u mužů.



"To je čistá teorie: nemám žádné důkazy, že tomu tak je. Ale jako imunolog si říkám, proč jsou postiženy ženy? A pak začnu přemýšlet o nemocech, které mají ženy ve větším poměru než muži, a spousta z nich se shlukuje kolem poruchy imunitní regulace."



Na počátku pandemie byl názor, že viry nediskriminují, rychle rozmetán každodenními připomínkami, že diskriminují. Nedávný průzkum CDC zjistil, že 38 % černochů, 37 % Hispánců nebo Latinoameričanů a jen 20 % bělochů s dlouhým covidem hlásilo výrazné omezení svých aktivit.



Barevní lidé jsou nadměrně zastoupeni jako řidiči autobusů, uklízeči, zaměstnanci obchodů s potravinami, skladníci a další nezbytní pracovníci, kteří mají obvykle méně flexibilní pracovní dobu, menší geografickou mobilitu a horší přístup k notoricky nesystematickému a nákladnému americkému systému zdravotní péče.





Fauci poznamenal: "Když se podíváte na ty, kteří vyhledávají péči nebo kteří k ní mají snadný přístup, rozhodně existuje rozdíl mezi snědými a černochy a bělochy."





"Doufám, že se to změní. Pokud vyhlásíte vítězství, vyhlašujete pomyslné vítězství, protože bitvu jsme ještě nevyhráli."



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

"Když se podíváte na diabetes, obezitu, hypertenzi, sociální determinanty zdraví jsou věci, které tento rozdíl umožňují. Není důvod se domnívat, že příčiny a základní důvody této disparity budou jiné, když se zabýváte dlouhžm covidem."Znamená to, že je potřeba, aby se vláda věnovala menšinám? "Říkal jsem to o covidu obecně. Když se podíváte na výskyt závažnosti onemocnění, hospitalizace a úmrtí - jednoznačně to více zatěžuje menšinovou populaci, protože ve srovnání se zbytkem populace nemají včasný a snadný přístup k péči."Záchranná sociální síť by mohla být pro znevýhodněné komunity klíčová. Dlouhodobý covid je kategorizován jako zdravotní postižení, ale vládní dávky sociálního zabezpečení v invaliditě jsou obecně vypláceny lidem, kteří mohou prokázat, že nejsou schopni pracovat po dobu jednoho roku nebo déle. V případě dlouhého covidu by to mohlo být obtížné prokázat.Fauci řekl: "Nespecifičnost a nejasnost tohoto jevu je jeho nejhorším nepřítelem, protože nemůžete určit, co je špatně, nebo chvíli trvá, než zdokumentujete, jak dlouho to trvá. Pokud je jednou z podmínek invalidity to, že stav musí trvat rok, jaký parametr použijete, abyste uvedli, že to trvá rok? Pokud neexistuje žádný laboratorní test, pokud je to pouze subjektivní pocit - 'no, byl jsem obětí únavy po dobu jednoho roku' - jak to prokážete?".V dubnu Joe Biden oznámil snahy o zvýšení povědomí o dlouhém covidu jako potenciální příčině invalidity v rámci národního akčního plánu výzkumu zaměřeného na odhalování, prevenci a léčbu dlouhého covidu a zlepšení přístupu k péči - zejména pro komunity neúměrně postižené pandemií.Politické klima pro zásahy je však tvrdé. Po dvou a půl letech lockdownů, omezení a jízlivosti se roušky sundávají, jak se Američané vracejí k normálnějšímu životu. covid-19 už nikoho nezajímá a minulý měsíc prohlásil sám prezident: "Pandemie skončila."Poté, co Kongres vynaložil na boj s pandemií obrovské finanční prostředky, odmítl březnovou žádost Bílého domu o dalších 22,5 miliardy dolarů na pokrytí potřeb v oblasti testování, vybavení a vakcín. Ashish Jha, koordinátor reakce Bílého domu na covid-19, minulý týden novinářům řekl: "Nečinnost Kongresu ohrozila zdraví a blahobyt amerického lidu."Fauci je vděčný za dosavadní velkorysost Kongresu a věří, že USA jsou v boji proti dlouhému covidu světovým lídrem, ale vyzývá Washington, aby se ubránil pocitu splněné mise. "Narazili jsme na zeď, pokud jde o další prostředky na covid, včetně dlouhého covidu. Nezdá se, že by na nás nyní čekalo mnoho zdrojů.