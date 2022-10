Ukrajina zaznamenala vojenská vítězství u Chersonu, spojenci NATO vyslali systémy protivzdušné obrany

13. 10. 2022

čas čtení 4 minuty





Ukrajinský ministr obrany vítá "novou éru", po ruském bombardování ukrajinských měst dorazil z Německa systém Iris-T



Ukrajinská armáda ve středu zaznamenala územní zisky u strategicky důležitého města Cherson na jihu země. Zároveň Ukrajině dodali spojenci z NATO nové systémy protivzdušné obrany v důsledku nedávných raketových útoků Ruska na celou zemi.



Po 48 hodinách, kdy byla ukrajinská města pod těžkou palbou, mohla vláda v Kyjevě oslavovat pozitivní zprávy jak z frontových linií, tak ze svého diplomatického úsilí o zajištění systémů země-vzduch. Ukrajinská armáda ve středu zaznamenala územní zisky u strategicky důležitého města Cherson na jihu země. Zároveň Ukrajině dodali spojenci z NATO nové systémy protivzdušné obrany v důsledku nedávných raketových útoků Ruska na celou zemi.Po 48 hodinách, kdy byla ukrajinská města pod těžkou palbou, mohla vláda v Kyjevě oslavovat pozitivní zprávy jak z frontových linií, tak ze svého diplomatického úsilí o zajištění systémů země-vzduch.



Během dne bylo podle ukrajinských zdrojů od ruských sil dobyto pět osad v Beryslavském okrese na severovýchodě Chersonské oblasti - Novovasylivka, Novogrygorivka, Nova Kamjanka, Tryfonivka a Červone.



Cherson byl prvním městem, které po invazi 24. února padlo do rukou Ruska, a je klíčovým strategickým a symbolickým cílem pro jižní protiútok Ukrajiny.



Mezitím ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov pochválil příchod prvního ze čtyř obranných systémů Iris-T z Německa a "urychlenou" dodávku sofistikovaných národních pokročilých raketových systémů země-vzduch (Nasam) z USA.



"Na Ukrajině začala nová éra protivzdušné obrany," napsal Reznikov na Twitteru. "Systémy Iris-T z Německa už jsou tady. Nasamy přicházejí. To je teprve začátek. A potřebujeme jich víc."



Rusko v pondělí během ranní špičky vypálilo na Ukrajinu více než 80 řízených střel a 24 bezpilotních letounů a v úterý pokračovalo v útocích na města a kritickou infrastrukturu po celé zemi.



Ve středu Kreml uvedl, že v souvislosti s útokem na kerčský most bylo zadrženo osm osob. Ruské bezpečnostní složky tgrdily, že útok zorganizoval jeden vysoce postavený ukrajinský představitele, což v Kyjevě odmítli jako "nesmysl".



Polovina dronů a raket vypálených v pondělí a v úterý na ukrajinská města byla sestřelena, ale desítky jich zasáhly své cíle, zabily 20 lidí a poukázaly na slabost protivzdušné obrany země.



Ve středu ukrajinský premiér Denys Šmyhal připustil, že údery silně poškodily elektrickou síť v zemi, apeloval na občany a podniky, aby ve špičkách snížili spotřebu elektřiny a předešli tak výpadkům.



Vyzval občany, aby v zájmu stabilizace energetické soustavy snížili spotřebu elektřiny od 17 do 22 hodin na celé Ukrajině o 25 %.



" Minimální přípustná teplota v interiérech bude tuto zimu 16 stupňů Celsia, průměrná teplota bude 18 stupňů. Je to nutnost a je to náš příspěvek k vítězství. Koneckonců záleží na každém z nás, jak tuto zimu přečkáme."





Před zasedáním ministrů obrany v Bruselu generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že ostatní členové NATO chtějí poskytnout více prostředků obrany země-vzduch na ochranu před "nevybíravými" útoky Ruska po celé Ukrajině.



"Budeme se zabývat tím, jak zvýšit podporu Ukrajiny, a hlavní prioritou bude větší protivzdušná obrana pro Ukrajinu," řekl.



Nizozemská ministryně obrany Kajsa Ollongrenová v dopise parlamentu napsala, že její vláda věnuje Ukrajině protivzdušnou obranu v hodnotě 15 milionů eur. "Na tyto útoky ... lze reagovat pouze neutuchající podporou Ukrajiny a jejího lidu," napsala.



Západní zdroje však naznačily, že mezi spojenci je nedostatek vybavení, které by mohli Ukrajině nabídnout.



Pokračující postup ukrajinských sil v Chersonské oblasti je nicméně velkou vzpruhou, ačkoli vláda uvedla, že Rusové nadále tvrdě útoří na jižních frontových liniích.





Vysoký představitel NATO prohlásil, že Rusko při své invazi vyčerpalo značnou část své přesně naváděné munice a že jeho průmysl nemůže kvůli západním sankcím vyrábět řadu klíčových typů munice a zbraňových systémů.





Nejméně sedm lidí bylo zabito a osm zraněno při ruském úderu na přeplněné tržiště ve městě Avdiivka na východě Doněcké oblasti.









Podrobnosti v angličtině ZDE

0

74

Činitel, kterého citovala agentura Reuters, uvedl, že neví, jak dlouho bude Rusku trvat, než zmobilizuje 300 000 vojáků, o které Moskva usiluje, a naznačil, že by to mohlo trvat několik měsíců.Cherson, Doněck, Záporoží a Luhansk jsou čtyři regiony, které Putin nedávno s fanfárami oznámil jako anektované Ruskem, což je krok odsouzený jako nezákonný podle mezinárodního práva. Boje v těchto regionech však pokračují.