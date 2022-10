Opravdu Lukašenko vrhne Bělorusko do války, kterou Rusko prohrává?

14. 10. 2022

Alexandr Lukašenko, diktátorský vůdce Běloruska, udržoval během války na Ukrajině opatrnou rovnováhu.

Dne 24. února se ruské jednotky, které se shromáždily na běloruském území, přehnaly přes hranici na Ukrajinu a využily jeho zemi jako základnu pro největší invazi v Evropě od 2. světové války.

Běloruský vůdce se však do války přímo nezapojil ani neposlal do boje vlastní vojáky, občas řekl, že má pocit, že se invaze "protahuje".

Nyní setkání mezi Lukašenkem a Vladimirem Putinem znovu vyvolalo obavy, že se chystá vstoupit do boje. Lukašenko řekl, že Bělorusko a Rusko mají nasadit společnou vojenskou skupinu a že do jeho země v nadcházejících dnech dorazí tisíce ruských vojáků na cvičení.

"Ještě jednou zdůrazňujeme, že úkoly uskupení jsou čistě obranné. A všechny aktivity, které jsou v tuto chvíli prováděny, mají za cíl poskytnout dostatečnou reakci na akce v blízkosti našich hranic," uvedl v úterním prohlášení běloruský ministr obrany Viktor Chrenin.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij během úterního setkání G7 bil na poplach a navrhl vyslat mírové jednotky OSN na hranici mezi Ukrajinou a Běloruskem, aby zabránil Lukašenkovi spustit "provokaci".

Navzdory varovným signálům existují značné pochybnosti o tom, že Lukašenko je připraven vrhnout vlastní síly do války, kterou Rusko na Ukrajině prohrává, i když je pod Putinovým tlakem.

"Putin má samozřejmě velkou páku. Ale nemůže přinutit Lukašenka spáchat politickou sebevraždu," řekl Arťom Šrajbman, běloruský politický analytik a nerezident z Carnegie Endowment for International Peace. "Proto si myslím, že se Lukašenko rozhodně pokusí odolat jakémukoli tlaku na úplnou válku."

"Na druhou stranu se nemohu vsadit, že v tom bude úspěšný navždy," pokračoval. "Existují způsoby, jak může Rusko jednat, které by Bělorusko vyprovokovaly k boji."

Kromě toho, že by Lukašenko poslal své vlastní jednotky do bitvy, mohl by umožnit rozmístění ruských jednotek k běloruským hranicím za účelem protažení ukrajinské obrany nebo případně umožnit Rusku použít Bělorusko jako cvičiště pro některé z desetitisíců Rusů mobilizovaných k službě v armádě.

Podle běloruského projektu Hajun, aktivistické monitorovací skupiny, se společná cvičení mohou konat poblíž několika obecních budov ve městě Jelsk, pouhých 17 km od ukrajinských hranic.

Skupina uvedla, že bylo zrušeno vyučování v hudební škole poblíž místní policejní stanice a administrativní budovy. Místní obyvatelé také dostali pokyn, aby nenatáčeli novou kolonu obrněných vozidel, která měla přijet ve středu, uvedla organizace.

Konrad Muzyka, nezávislý obranný analytik a ředitel Rochan Consulting, napsal, že jen málo organizací sleduje běloruské vojenské postavení, protože ozbrojené síly "jsou relativně slabé a kromě [Lukašenkovy] rétoriky tam nic není".

Armáda by musela zmobilizovat 20 000 mužů, aby dosáhla plné síly, napsal. A bylo by dost času na strategické varování, kdyby Bělorusko začalo mobilizovat a přesouvat své jednotky k hranici.

Přesto Bělorusko pořádá největší cvičení od doby studené války, napsal. "Minsk testoval všechny schopnosti, jako by se připravoval na válku," napsal.

"Toto chování má tři možná vysvětlení: 1) Příprava na útok NATO 2) vázání ukrajinských sil poblíž hranic, aby se zabránilo jejich rozmístění v jiných oblastech, 3) příprava na útok na Ukrajinu," dodal. Zatím, napsal, se zaměřuje na možnosti dvě a tři.

Videa naznačují, že namísto toho, aby Rusko přesunulo těžké zbraně do Běloruska v rámci přípravy na útok na Ukrajinu odtud, se děje pravý opak: Bělorusko posílá do Ruska tanky, munici a nákladní auta ze svých vlastních zásob. Běloruský projekt Hajun zveřejnil video osmi tanků T-72 přepravovaných z Minsku do Ruska a uvedl, že svědci viděli 15-30 tanků a nejméně 28 nákladních aut Ural.

Franak Viačorka, hlavní poradce běloruské opoziční vůdkyně Svjatlany Cikhanouské, řekl, že nevěří, že by se běloruští vojáci aktivně účastnili války na Ukrajině.

"Velmi o tom pochybuji, nemáme k tomu žádné vodítka. Ve skutečnosti se naopak vojenští lídři snaží vojáky uklidnit a říkají, že nebudou zataženi do války, protože vojáci jsou velmi znepokojeni, když vidí úspěch Ukrajinců. Nikdo nechce bojovat za Putina."

Viačorka řekl, že běloruská armáda nemá kapacitu pro boj na Ukrajině.

"Nemáme vojáky ani vojenskou techniku. Mnoho hardwaru již byly předáno Ruské federaci. Vše, co se dalo použít, už bylo použito. Existuje jen málo vojáků, do 7 000, a nejsou připraveni na útočnou operaci."

Závažnější otázky však mohou být politické. Lukašenko, který přežil protestní hnutí v roce 2020, nebude chtít dále riskovat svou pozici kvůli válce, která je podle neoficiálních průzkumů v Bělorusku extrémně nepopulární.

"Nechce se nechat zatáhnout do války kvůli tolika rizikům, která pro něj může vytvořit," řekl Šrajbman s tím, že průzkum ukázal, že přímé zapojení do války na Ukrajině podporuje méně než 10 % Bělorusů.

A když je Rusko nyní na ústupu, zapojení do války by mohlo spojit jeho osud s invazí, která pravděpodobně skončí neúspěchem.

"Autoritáři nejsou moc dobří v přežívání vojenských porážek," dodal.

