V Praze se rýsuje koalice SPOLU a Ano

13. 10. 2022 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Komunální volby v Praze, jejíž postavení ve státě je fakticky na úrovni kraje, vedly k tomuto výsledku v počtu mandátů: SPOLU 19, Ano 14, piráti 13, Praha sobě 11, STAN 5, zbytek 3. SPOLU se dosud snažilo o koalici na „vládním půdorysu“, tedy došlo by ke spojení s piráty a STAN. Taková koalice by měla pohodlnou většinu. Od začátku jednání SPOLU s piráty jsem však měl pocit, že ani z jedné strany zde není upřímný zájem na vzniku koalice.

Piráti trvali na tom, že SPOLU nemůže nominovat stíhaného člověka, SPOLU se zase tváří, že si neklade žádné předběžné podmínky a že piráti svým lpěním na předvolebních slibech blokují možnost koalice vládního půdorysu. Jenže do vlády piráti přicházeli jako zbytečné páté kolo u vozu, tady by se museli vzdát primátora a fakticky se podřídit ODS – a navíc ještě porušit své předvolení sliby.

ODS a piráti, nota bene poté, co byl primátorem právě pirát, nepasují dohromady. ODS má fakticky mnohem blíže k Ano, piráti zase k Praha sobě. Piráti i Praha sobě fakticky ale volby na počet mandátů prohráli. I kdyby se spojili se STAN, mají jen 29 mandátů a k většině je nutné mít aspoň 33. Jan Čižinský z Praha sobě už delší dobu apeluje na vznik většiny, která by představovala kontinuitu současného vládnutí na pražském magistrátu: piráti + Praha sobě + STAN + TOP09, tím by ale muselo dojít k rozbití SPOLU.

Odchod TOP09 kvůli pirátům a Praze sobě ze SPOLU považuji za nereálný, ačkoli spojení se s Ano musí pro TOP09 být také velkým zlem. Je pravda, že v Praze jsme od pravice už dříve viděli několik kotrmelců a zákulisních zvratů při tvorbě vládnoucích koalic, nicméně TOP09 už dávno není ani v Praze, ani celostátně stranou, která by si mohla hrát na samostatnou politiku proti ODS. Společný průnik a afinita ODS vůči Ano, ostatně dvou opozičních stran z doby vlády primátora pirátů, nejspíše zvítězí.

