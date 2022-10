Fifi

14. 10. 2022 / Petr Haraším

čas čtení 6 minut

Nové zvěsti z českého fialového neštěstí, aneb uděláme vše, aby česká náměstí oplývala hojností koloritů naštvanosti občanů. Nevím, jak vláda přemýšlí, nicméně pokus rozdivočet poddané nic dobrého nikdy nevěstilo.

Vypadá to, vypadá, že po dominanci v Senátu, v Poslanecké sněmovně a po mírně nerudné korekci na prezidentském sedle bude ODS plně usilovat o další mocenské pašalíky. Vedoucí role „ultras“ pravicové strany ODS bude muset okázale být patřičně ukotvena do Ústavy České republiky a nejenom, jako doposud, do obyčejných zákonů.







Když se to ve slavných devadesátkách nepovedlo Satanu Václavu Klausovi, tak ona naléhavá nutnost se dnes dozajista podaří jeho nadějným pokračovatelům. Není jiné cesty pro neoliberální zločince myslící naneštěstí na štěstí lidu naší vlasti než plně nedobrovolně podlehnout krutým zákonům ekonomického břídilství prošpikovaného šílenstvím východního stylu.







Koalice poslušných vládních spolu stran poslouchá fialku, pardon filiálku, slepě na každé slovo, slabiku i písmenko. Nereptají, neprotestují, neoponují, jen tupě kývají moudrou koaliční hlavou a stupidní ekonomické příkazy jediné vládní strany plní bez odporu.







Takto podroben vládní zbytek míří přímo do volebního sklepení za odvážnými předchůdci v poli poražených a zneuctěných, za komunisty a socialisty. Dobře se jim tam všem pak bude vařit předvolební soudružský guláš a popíjet volební lidovecká slivovice. Budou vzpomínat na dobu, kdy neměli mlčet, ale mlčeli z plna hrdla. Na dobu, kdy ještě mohly zastavit rozjetý parní vlak s mašinfírou Skopečkem, jenž s neochvějnou tupostí ekonomického idiota přikládá pod kotel dluhů stálým snižováním na příjmové straně rozpočtu a zároveň nahazuje s podavačem Stanjurou přeplněné lopaty miliard pro nedaněné české bohatýry. Pískají párou parní píšťalou jako smyslů zbavení míříce přímou čárou do Ř…ecka.







Proč onen titulek „Fifi“? No to je prosté a jednoduché. Scifi je vědecká fikce a Fifi je fikce premiéra Fialy. Fikční šéf se smyslně postaví před kamery a všem občanům bez uzardění sdělí, že jsme vše zvládli bez ztráty kytičky, včeličky i motélka. Baže teplo, světlo a co do huby bude. Že žádný úřad sociálního charakteru neodmítne poctivě otročícího pracanta, natož zbaběle nepracujícího důchodce a o lidech invalidech ani nemluvě. Zvlášť invalidům se vláda křesťanských principů a zásad věnuje s upřímnou profesionalitou. Profesionálně nepřidali ani haléř, ale zato přidali s lidoveckým úsměvem dobrých samaritánů celých a krásných 20 % na inflaci, ať si je ta potvora sežere i s invalidními vozíky, naslouchátky i bílými holemi. A už nechť dají pokoj sobě i státu.





Premiér Fifi ve velkém rozhovoru národu poví, že sám vyjednal se všemi teplárnami dobré ceny za teplo, aby se za chvíli, menší než větší, objevilo, že v mnoha koutech Česka teplo i přes bájné fikce českého premiéra Fifího nekompromisně zdražuje, strop nestrop, tarif netarif, kecy nekecy. Nenakoupili si ti pitomci teplo v létě, kdy ho bylo všude kolem dost, a tak teď dobře jim tak. V dalším rozhovoru premiér informuje, že ERU bedlivě pohlídá, aby hodní distributoři elektřiny i plynu záměrně nenavýšili předstropové ceny, které jim, kvůli pozdnímu stropu, budeme platit jako mourovaté kavky.







Jak ovšem skuteční novináři zjistili, i zde mistr cepu zvaný Fifi vymlátil prázdnou slámu, přičemž výnosy z klasů nenávratně putují do kapes šmejdů, kteří nijak rad moudrého Fifího nedbají a zvyšují a zvyšují, zvyšují. Šejdí nás šmejdi smělí dle pravidel a zákonů ultrapravice. Skromný premiér Fifi upřímně pohovořil taktéž o rozpočtové odpovědnosti a dluhové kázni v době, kdy jeho vláda tne sekery všude kolem, ať padne, kam padne. O inflaci již ani premiér Fifi nehovoří, tolik odvážné oplzlosti na politologických školeních brněnské bytové ODS nepobral.







A v čem nemá premiér Fifi konkurenci? Nikdo jiný, a to ani Babiš v nejlepší formě koblihové idiocie, se tolik nevyhýbal pravdě, jak to dělá Fifi o částkách, které Fifího vláda dojemně poskytla na řešení letošní krize. Z pár miliard se dnes už pohybujeme v téměř dvou set miliardových oblacích. Avšak zde možná premiérovi Fifímu škodím, protože se tato částka jistě promítne v příštím žebříčku chudoby amatérských miliardářů České republiky, pro které ostatně ODS vždy činila první, střední i poslední. Tito lidé jsou přeci taktéž občané České republiky, a tudíž téměř dvou set miliardová pomoc nakonec míří správným směrem a u pár občanů nalezne nový domov, domov jejich, domov ne náš.





A tak, milé děti, v zemi pohádkového premiéra Fifího, krachuje jedna firma za druhou, lidé nemají prostředky na vládou neřešené ceny a kolem úřadů se vinou fronty nebožáků, kterým je po vyčerpávajícím boji s úřadem poskytnuta stokoruna na stotisícové povinnosti.







Už jsem také pochopil, jak Fifí umí zblbnout část lidí. Viděl jsem dialog Fifího s proruským zoufalcem. Fifi sdělil oponentovi názor bez argumentů a fakt a konec diskuse. A takto premiér Fifi hovoří s občany České republiky. Nevadí, že lže, protože on ví, že jeho lež je lží premiérskou, a ta má vždy pravdu. Teď už je zřejmé, proč beztrestně může premiér lhát o výši pomoci. O cenách za teplo, světlo i tmu. O správných správcích státní kasy, a přitom vést pravicovou vládu k oligarchické rozkrádačce nemající obdoby. To vše je možné, neboť premiér Fifi má silné názory a žádnou zodpovědnost. Tato ďábelská kombinace si s každou nepříjemnou pravdou poradí. A kdo Fifímu nevěří, ten je škaredý Kremlin, nebo v lepším případě jen bezzubý Dezolát z Dezolátova.









