Španělsko plánuje předat Ukrajině čtyři systémy protivzdušné obrany Hawk

14. 10. 2022

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na ministerském zasedání Aliance v Bruselu oznámil, že Španělsko je připraveno předat Ukrajině čtyři protiletadlové systémy Hawk (MIM-23 HAWK), upozorňuje Kosťa Andrejkovec. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na ministerském zasedání Aliance v Bruselu oznámil, že Španělsko je připraveno předat Ukrajině čtyři protiletadlové systémy Hawk (MIM-23 HAWK),

"Vítám dnešní oznámení Španělska o poskytnutí čtyř odpalovacích zařízení Hawk k posílení ukrajinské protivzdušné obrany - navíc k tomu, co v posledních dnech poskytli spojenci," řekl generální tajemník NATO.

Již dříve šéf amerických ozbrojených sil Mark Milley navrhl plán, do kterého by se zapojily státy a spojenci. Jeho podstatou je pomoci Ukrajině vytvořit jednotný systém protivzdušné obrany a protiraketové obrany spojující různé obranné systémy do jednoho řetězce. Podle Milleye to není snadný úkol, ale je docela dosažitelný.

Milley zmínil systém protivzdušné obrany Hawk a vylepšený Hawkeye. Žádala o něj ukrajinská strana. "Toto je systém pro střední výšky a středního dosahu. Je to starý systém, ale docela účinný," řekl generál.

