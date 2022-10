Unaveni časem, věkem…

16. 10. 2022 / Pavel Veleman

Slovenské memento naší myšlenkové povrchnosti a zvyku



(Věnováno Františku Šmahelovi, díky kterému jsem objevil úplně jinou dimenzi posuzování historie….A taky starým kamarádům z Příbrami, kteří se podle svých slov bojí o ztrátu své identity v tomto šíleném světě, leč nikdy nebudu mít již nikdy lepší přátele) Nedávno jsem se zděsil výsledků voleb v Itálii, kde vítězí obdivovatelka Mussoliniho, dokázala jeho myšlenky spojit a propojit s Tolkienem (Pán prstenů) a s touto neuvěřitelné absurdní, postmoderní směsicí svých tvrzení - vyhrála volby. A tuto odpověď na mé zděšení z voleb jsem dostal od člověka, kterého mám moc rád, je to historicky vzdělaný heraldik, celoživotní milovník a znalec Josefa Pekaře:

"Tady už jsme byli. Několikrát v posledních 200 letech. Progresivistická aktivistická mlha, linoucí se mezi kovovými pilíři společnosti a povyšující vypjatě individualistickou osobní svobodu a prosazování všech možných osobních práv, přivádí nás, omezené a konzervativní blbce, do stavu úzkosti a nejistoty, do beznaděje a výhledu do budoucnosti, aneb takové jest mlhy uvažování, že žije uspokojením v přítomností. Bez náhledu, co způsobí v době záhy dohledné."

A moji generační kamarádi to lajkují, také vidím, že se cítí ohroženi tímto světem LBGT - prý bez jasných pravidel a jakési pevné jistoty v aspoň trochu normálním světě- na který jsme byli zvyklí. Prý je ohrožuje "obrovská sebestřednost a sobeckost jedinců, kteří stále řeší jen sami sebe a zaplavují tím veřejný prostor, který reaguje odmítáním". Prostě tradiční názor bílého muže, který je liberál, konzervativec, možná libertarián nebo i třeba volič levice.



Já se tedy cítím ohrožen hlavně klimatickou změnou a neoliberální pohádkou českých dinosaurů, která zemi dovádí k otevřenému fašismu…Každý holt to cítí jinak, Je nutné to hlavně vědět a nebát se o tom otevřeně mluvit.

Zde totiž vůbec nejsou důležité politické postoje jednotlivců. Je to střet smyšlené tradice a jinakosti. Ten zaplavuje v pokleslé rovině mediální prostor, hlavně internet a sociální sítě jsou ďábelské a nikdo s tím nic nedělá.



A přitom všichni tito moji staří kamarádi nemají fakticky nic proti jiné sexuální orientaci, jen je vše neskutečně otravuje. Ano i naprostá unavenost z témat, která nechtějí slyšet a hlavně jim nechtějí rozumět, jelikož se jim zdají "zbytečná". Jsou přesvědčeni, že úplně stačí jakási "devadesátková tolerance", kterou jsme si ve své komunitě vytvořili.

V jejich názorové bublině se neřeší problémy těch údajně "znuděných, hysterických žen a mužů". Je jim dobře v mnohdy netušené, leč velmi příjemné) mužské mocenskosti, která se stala zvykem a kterou vydávají skoro za přírodní zákon.



Tyto jejich "jasné pravdy" jsou ve skutečnosti opakem západní civilizace, která vždy stála v novověku na neustálém prověřování a zpochybňování všech údajných "jasných pravd".



Společnost se při hledání "myšlenkové stability" fašizuje. Údajná "myšlenková stabilita" je vždy na úkor potlačení z veřejného diskurzu veškeré jinakosti. Potlačit jinakost, to nám stačí k spokojenému životu, Dál se to může stát absurdním ohrožením.

Strašlivá slovenská tragédie se úplně stejně může stát i v Česku. Dokazuje to obrovské podcenění mentální slabosti mužských jedinců.Zejména v této krizové době.



Tato totální, zrůdná, převzatá hloupost, která se propíše do šedesátistránkového svinstva, které se opisuje od dvacátých let od Hitlera pořád dokola, nám starším ukazuje zrcadlo naší pohodlnosti myšlení, neschopností poslouchat a vnímat duch doby a hlavně se neustále posouvat k mlčení. Nesmíme tento problém ignorovat, ale naopak aktivně bojovat proti jasné právní a společenské nespravedlnosti, kterou lidé z minority LGBT zažívají.

Ty kulky, které zabíjely z nenávisti vůči skupině obyvatel, jsou obžalobou naší sobeckosti a idiocie zvykové kultury bílého, heterosexuálního muže a jeho frustrace ze změny paradigmatu.



"Milí přátelé z mládí, takoví přizdisráči jsme přece v Brdech na vandrech nebo na malé kopané v 80 letech v Příbrami přece nikdy nebyli….."

Žijeme opravdu v podstatě v roce 1937. Čekají nás temné časy .

Každý se musí rozhodnout, kde bude stát…

































