"Můj syn zemřel": Rusko truchlí nad ztrátou prvních mobilizovaných vojáků na Ukrajině

15. 10. 2022

čas čtení 6 minut

Nově mobilizovaní muži se vracejí z fronty v rakvích, kritici si stěžují na agresivní nábor, nízkou morálku a špatný výcvik





Andrej Nikiforov, právník z Petrohradu, byl jedním ze stovek tisíc Rusů, kteří byli od minulého měsíce mobilizováni, aby udrželi frontové linie v ochabující ruské invazi na Ukrajině.



Dne 25. září obdržel povolávací rozkaz. O pouhé dva týdny později, 7. října, byl mrtvý.



"Nevíme, co se stalo," řekl Alexandr Zelenskij, šéf Něvského kolegia právníků, jehož byl Nikiforov členem. Zelenskij a člen Nikiforovovy rodiny potvrdili jeho povolání a smrt. "Máme jen datum a místo."



Tím místem byl Lysyčansk, jedno z nejnebezpečnějších míst poblíž frontové linie.

V Belgorodu bylo zastřeleno na cvičišti nejméně jedenáct ruských rekrutů

Do Ruska se nyní z Ukrajiny vracejí první rakve, které přivážejí ostatky obyčejných Rusů, jimž byla nejprve slíbena rychlá "speciální vojenská operace" a nyní byli odvedeni, aby šli bojovat do války. Jejich smrt může znamenat další zlomový bod pro Rusko v tomto konfliktu, kde špatné řízení vedlo ke konfliktům v Kremlu a nejméně půl milionu mužů bylo odvedeno nebo uprchlo ze země, aby se mobiílizaci vyhnuli.



Nově naverbovaní vojáci zemřeli během několika týdnů od vyhlášení mobilizace Vladimírem Putinem 21. září. Ve čtvrtek oznámila Čeljabinská oblast smrt pěti mobilizovaných vojáků z jednoho vojenského komisariátu. V sobotu přišly zprávy, že další čtyři zemřeli jen z Krasnojarského kraje. Rodinní příslušníci některých zemřelých mužů uvedli, že jim byl slíben dvouměsíční výcvik, než budou vysláni na frontu.



Podle ruské redakce BBC zemřelo dalších 14 osob, ještě než se dostaly na frontu, z příčin zahrnujících sebevraždy, infarkty, boje a různá záhadná onemocnění.



Nikiforov naproti tomu hrál ochotně roli, kterou po něm Kreml požadoval: byl loajální a schopný. Jako vojenský veterán, který sloužil v Čečensku, nebyl svým povoláním překvapen.



"Neváhal," řekl Zelenskij a dodal, že mu vojenští náboráři doručili povolávací listiny až domů. "Nesnažil se ze služby vyvléknout. Sebral si věci a šel. Choval se statečně."



Přesto úmrtí, k nimž došlo tak rychle, některá jen několik dní poté, co byli muži povoláni do služby, vyvolala doma hněv.





Alexej Martynov, 28letý zaměstnanec moskevské vlády, byl mobilizován 23. září, uvedl jeho otec. Jeho smrt byla potvrzena 10. října. "Můj syn zemřel, k čemu jsem?" napsal v příspěvku 13. října. "Nevíme nic víc než to, co se objevilo na internetu," řekl.





Mezitím jsou ruští odvodní důstojníci mnohem agresivnější.

Margarita Simonjanová, šéfka RT, která stála v čele prokremelských kritiků chyb během mobilizace, napsala na jejich obranu: "Podle mých údajů s nimi státní orgány, které rozhodují, nemají žádné problémy."







Na starých fotografiích ze Dne vítězství v roce 2016 byl Martynov vyfotografován v armádní uniformě, dva měsíce po ukončení povinné vojenské služby. Podle Natalje Losevy, zástupkyně ředitele redakce televizního kanálu RT, sloužil v Semjonovském pluku, jehož hlavní činností jsou ceremoniály."Neměl žádné bojové zkušenosti," napsala Losevová minulý týden v rozhořčeném příspěvku, který z Martynova udělal zatím nejznámější úmrtí z vlny mobilizace. "Byl poslán na frontu během pouhých několika dnů. Zemřel hrdinně 10. října."Roman Super, ruský novinář, který informoval o hněvu mezi státními zaměstnanci, uvedl, že Martynovova smrt vedla k odporu mezi vzdělanými kádry městských zaměstnanců."Vojenští představitelé, teď není čas lhát," napsaal Losevová. "Nemáte právo lhát a nyní je to zločin."Hněv na ruské vojenské velení vedl ke značným konfliktům v ruské vládě, přičemž povstalci vedení diktátorem Čečenska Ramzanem Kadyrovem a zakladatelem soukromé vojenské společnosti Wagner Jevgenijem Prigožinem jmenovitě nadávali jednotlivým velitelům za to, že nedokázali zastavit ukrajinský postup.Nyní, když se dopady mobilizace začínají projevovat i na domácí frontě, byl Putin nucen proces obhajovat a sdělil Rusům, že povolávání pravděpodobně skončí do dvou týdnů a on nařídí vyšetřit porušení odvodních postupů."Linie dotyku je dlouhá 1100 km, takže je téměř nemožné udržet ji výhradně vojsky zformovanými z profesionálních vojáků," řekl Putin. "To je důvod pro mobilizaci."Na páteční tiskové konferenci v kazašském hlavním městě Astaně uvedl, že na Ukrajině již bojuje 16 000 mobilizovaných vojáků a že bylo povoláno 222 000 Rusů.Uvedl, že mobilizovaní Rusové absolvují základní výcvik v délce pěti až deseti dnů a poté výcvik jednotek v délce pěti až patnácti dnů. Poté by pokračoval bojový výcvik, tvrdil.Přesto některá úmrtí jasně ukazují, že muži byli do války odveleni mnohem rychleji. Několik ruských vojáků zajatých Ukrajinci tvrdilo, že neprošli téměř žádným výcvikem.Ruskou mobilizaci provázejí zprávy o zanedbávání péče, nevysvětlitelných úmrtích a sebevraždách. V pátek bylo ve městě Partizansk na dálném východě nalezeno tělo ruského vojenského odvodního důstojníka oběšené na plotě.Některá úmrtí v ruských mobilizačních střediscích rovněž naznačují vážné problémy s morálkou. Během výcviku se jeden muž na vojenské základně poblíž Petrohradu smrtelně postřelil. Další voják na Sibiři si údajně podřízl hrdlo v jídelně.Provládní kanál Telegram Mash v pátek informoval, že internetoví cenzoři nyní vyšetřují proválečné blogery a reportéry, kteří chaotickou ruskou mobilizaci kritizovali. Kanál tvrdil, že tyto případy se vyšetřují na popud ministerstva obrany.